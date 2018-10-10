13 шутников, которые зарегистрировались в тиндере и завоевали сердца половины аудитории
Во времена, когда красивой тиндер-аватаркой уже никого не удивишь, нужно придумывать новые способы привлечь к себе внимание потенциальных рыцарей и дам своего сердца. Как это сделать, лучше всего могут показать профили людей с чувством юмора.
AdMe.ru нашел описания реальных страничек таких шутников (имена и фотографии изменены в целях анонимности), на которые большинство пользователей интернета, по собственному признанию, действительно бы ответило свайпом вправо.
Смотрим. Учимся
[Здесь плачет один Илон Маск.]
И последнее: хорошая аватарка может дать фору любой шутке в описании.
А что бы вы написали в своем профиле, если бы вас попросили придумать что-нибудь этакое?
Фото на превью imgur, depositphotos