13 шутников, которые зарегистрировались в тиндере и завоевали сердца половины аудитории

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Во времена, когда красивой тиндер-аватаркой уже никого не удивишь, нужно придумывать новые способы привлечь к себе внимание потенциальных рыцарей и дам своего сердца. Как это сделать, лучше всего могут показать профили людей с чувством юмора.

AdMe.ru нашел описания реальных страничек таких шутников (имена и фотографии изменены в целях анонимности), на которые большинство пользователей интернета, по собственному признанию, действительно бы ответило свайпом вправо.

Смотрим. Учимся

[Здесь плачет один Илон Маск.]

И последнее: хорошая аватарка может дать фору любой шутке в описании.

А что бы вы написали в своем профиле, если бы вас попросили придумать что-нибудь этакое?