13 необычных пластических операций, которые набирают популярность

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В наше время уже никого не удивишь коррекцией внешности, пластическая хирургия пошла в массы, и все мы слышали о ринопластике (пластике носа), маммопластике (пластике груди) и липосакции (удаление жира на определенном участке тела). Но пластические хирурги всегда готовы предложить своим пациентам новые виды изменения внешности, которые соответствуют всем последним модным тенденциям. AdMe.ru узнал, какие операции набирают популярность и на что еще готовы пойти люди ради создания идеального образа. В конце статьи вас ждет бонус, который расскажет, что поддается изменению и то, что, казалось, изменить нельзя.

1. Пересадка волос

Пересадку волос можно сделать не только на лице, но и на всем теле. Например, можно увеличить растительность волос на груди и внизу живота для создания более мужественного вида. И конечно же, хирурги пришли на помощь тем, кто не может отрастить модную бороду.

2. Имплантация мускулов

Если не хочется тратить время в спортзале, но желание выглядеть эффектно никак не покидает, то есть хирургический метод. Силы, конечно, это не прибавит, но вид «как с обложки» гарантирован.

3. Перемещение собственного жира

Хирурги научились перемещать собственный жир человека по его телу, и теперь силиконовые импланты ушли на второй план. Такая процедура позволяет переместить откачанный жир из ненужных мест в нужные. У стройных людей жир берут на внутренней стороне колен, там небольшие жировые отложения имеются почти у всех.

4. Создание ямочек на щеках

Теперь мечта о милых ямочках может стать реальностью. Но нужно понимать, что назад пути нет — убрать ямочки после их формирования невозможно. Поэтому, как и перед любыми другими вмешательствами, нужно очень хорошо подумать.

5. Изменение линий судьбы

Тем, у кого все по фэншуй и кто придирчиво рассматривает линии на своих руках в попытках разглядеть знаковые моменты в собственной жизни, хирурги предлагают перестать надеяться на судьбу и нарисовать то, что хочется. С помощью хирургического метода можно нарисовать новую линию жизни, да и все другие линии, которые захочется.

6. Увеличение икр

Мода на спортивные икры привела к новой услуге в клиниках пластической хирургии. Силиконовые вкладки помогут сделать ноги ровнее и создадут впечатление, что со спортом вы никогда не расставались.

7. Пупок

Если женщина перестала находить видимые (для нее самой) изъяны в собственной внешности, то просто так она все равно не остановится. Хирурги это знают и рады предложить такую процедуру, как изменение формы пупка, чтобы быть идеальной до мелочей.

8. Грудь на сутки

Самое коварное вмешательство хирургов, которое только можно представить. В грудь вкалывают физиологический раствор, который увеличивает ее до 2 размеров, примерно через сутки все вернется на круги своя.

9. Укорачивание пальцев на ногах

Женщины идут на любые жертвы ради красоты и даже слышать не хотят про выпирающие косточки, варикоз и прочие ужасы, которые могут стать реальностью от эффектных каблуков. Хирурги решили немного облегчить страдания и предлагают обзавестись удобными стельками, которые будут всегда с вами. Для этого вводятся инъекции собственного жира в стопы или можно подколоть в подошвы ботокс для снижения чувствительности, чтобы ходить часами на каблуках и не уставать. А чтобы обувь с открытым носом смотрелась идеально — можно укоротить пальцы.

10. Изменение цвета глаз

Линзы — уже не единственный способ изменения цвета глаз. В радужную оболочку глаза хирург через небольшой разрез на роговице имплантирует силиконовый протез того цвета, который вы сами выберете. Процедуру можно повторить, заменив имплант на новый, другого цвета.

11. Лифтинг верхней губы

Губы Ирины Шейк и Роузи Хантингтон-Уайтли многими девушками считаются идеальными. Чтобы добиться похожего вида, можно лечь на стол хирурга, который уменьшит расстояние между верхней губой и носом.

12. Имплантация волос в ресницы и в брови

Наращивание ресниц и ежедневное рисование бровей по утрам многих утомляет, но есть и другой метод, только более болезненный — имплантация волос в ресницы и в брови из нижней затылочной части вашей головы.

Бонус: пластика голоса

Для понижения тембра голоса хирурги иссекают часть хряща в гортани или делают инъекции ботокса в голосовые связки. Для повышения голоса между мышцами гортани устанавливают имплант или используют лазер для укорочения голосовых складок.