13 игрушек, которые должны были радовать детей, а в итоге пугают взрослых

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Барби, Кены и плюшевые мишки уже всем наскучили. Видимо, так считают производители детских игрушек, попавших в эту подборку. Выглядят их творения, мягко говоря, необычно — чего только стоит пони с головой мужчины или водяной пистолет в виде Бэтмена.

AdMe.ru собрал игрушки, создатели которых слегка переборщили с креативом. Некоторые из них стали бы неплохими прототипами для героев мультфильмов Тима Бертона.

1. Русалочка, что с тобой стало?

2. Это ведь даже не кентавр. Это круче

3. Я хочу сыграть с тобой в игру

4. Если кто-то не знал, как выглядят младенцы — они меховые и с клешнями

5. Это ребенок? Это краб? Нет, это просто жуть какая-то

6. Сделай сам

7. Это, видимо, чтобы наглядно показать, что такое рекурсия

«Первая беременность малышки». «У ребенка малышки тоже беременность!»

8. Спонсор детских кошмаров

9. Когда надоело быть милым сказочным созданием

10. Что будет, если Бэтмен сменит профессию

11. А почему у тебя такие большие зубы?

12. Так вот они какие, ноги от ушей

13. А пингвинчика-то за что?