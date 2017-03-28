14 доказательств того, что ленивые люди — самые находчивые в мире

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Не секрет, что многие предметы из нашей повседневной жизни возникли благодаря лени. Например, одноразовые подгузники появились потому, что сотрудник компании Procter & Gamble и по совместительству счастливый дедушка совсем не собирался каждый день стирать пеленки своих внуков, а создателю пульта дистанционного управления очень не хотелось вставать с дивана во время любимой телепередачи.

AdMe.ru представляет вашему вниманию новые изобретения людей, которые не хотели делать лишних усилий и в очередной раз доказали, что лень — двигатель прогресса.

Итак, представляем вашему вниманию.

Пульт управления «Мохнатый». В случае поломки покормить!

Елка новогодняя компактная. Дешево и никаких иголок!

Качели на дистанционном управлении. И дочки довольны, и папы целы.

Набор «Фестивальный». Создаем оазис спокойствия и умиротворения в шумной толпе.

Мангал для продвинутых «Стоп запах»

Соломинка для питья «Киноман»: когда вы не можете пропустить ни секунды любимого фильма!

Соломинка для питья «Геймер». Нубам не понять!

Мусоропровод универсальный. Зачем утруждать себя из-за пары бумажек?

Шуруповерт «Я у мамы рукодельница». Кто первый догадается, для чего это?

Весы напольные «Нет батареек — нет проблем». Потому что сколько хочу, столько и вешу!

Шезлонг многофункциональный. Потому что на отдыхе нужно отдыхать!

Средство для мытья сковородок от мастера маскировки 80 lvl

Держатель для смартфона. Потому что негоже ручки царские работой утруждать!

Электронный помощник работника справочной службы. Google знает все!