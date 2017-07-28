12 стражей порядка, чьему чувству юмора можно только позавидовать

Несмотря на всю серьезность своей профессии, сотрудники полиции — прежде всего люди. Потому неудивительно, что они любят и умеют шутить, в том числе и над собой.

AdMe.ru собрал для вас 12 доказательств того, что в полицейской службе всегда находится место юмору.

Чтобы успешно ловить преступников, нужно усердно тренироваться,

быть отличным водителем

и побеждать в соревнованиях

У полицейского обязательно должен быть напарник,

который всегда прикроет товарища,

и грозный служебный пес. Ну, или кот

Удобная униформа тоже не помешает

А также навыки каскадера,

умение импровизировать

и способность решать самые сложные задачи

Ну а если этого будет недостаточно, то можно прибегнуть к магии

Служба службой, а развлекаться иногда все-таки стоит!

Фото на превью Svetuun/pikabu.ru

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5 Комментарии
  • 28 июля 2017
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