12 стражей порядка, чьему чувству юмора можно только позавидовать

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Несмотря на всю серьезность своей профессии, сотрудники полиции — прежде всего люди. Потому неудивительно, что они любят и умеют шутить, в том числе и над собой.

AdMe.ru собрал для вас 12 доказательств того, что в полицейской службе всегда находится место юмору.