12 стражей порядка, чьему чувству юмора можно только позавидовать
Несмотря на всю серьезность своей профессии, сотрудники полиции — прежде всего люди. Потому неудивительно, что они любят и умеют шутить, в том числе и над собой.
AdMe.ru собрал для вас 12 доказательств того, что в полицейской службе всегда находится место юмору.
Чтобы успешно ловить преступников, нужно усердно тренироваться,
быть отличным водителем
и побеждать в соревнованиях
У полицейского обязательно должен быть напарник,
который всегда прикроет товарища,
и грозный служебный пес. Ну, или кот
Удобная униформа тоже не помешает
А также навыки каскадера,
умение импровизировать
и способность решать самые сложные задачи
Ну а если этого будет недостаточно, то можно прибегнуть к магии
Служба службой, а развлекаться иногда все-таки стоит!
Фото на превью Svetuun/pikabu.ru