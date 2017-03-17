12 модных трендов, которые противоречат здравому смыслу

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Каждый день на страничках социальных сетей появляются современные модные тенденции, которые готовы побороться за право на существование в реальной жизни. Но далеко не каждые так уж красивы, а некоторые и вовсе небезопасны. У нас в AdMe.ru они вызвали лишь улыбку. Но насколько это красиво, судить, конечно, вам.

Радужные корни волос

Этот вариант окрашивания для тех, кто обычно осторожничает, но все-таки хочет чего-то нового.

«Бензиновый» эффект на губах

Для этого тренда понадобится очень темная помада, насыщенные тени с шиммером и прозрачный блеск для губ. И — вуаля! На губах весь спектр оттенков разлитого на асфальте бензина!

Блестки на корнях волос

Выглядит, возможно, достаточно мило. Но если у вас густые и тяжелые волосы, то сложно себе представить, сколько времени потратится на то, чтобы полностью вымыть из волос все блестки.

Цветные брови

Если вы все-таки решили пойти навстречу этому модному веянию, то не переборщите с яркой помадой. Иначе итоговый образ грозит стать страшилкой про злых клоунов.

Блестящие слезы

Вслед за блестками на корнях волос появилась новая тенденция, «заставляющая плакать блестками». Макияж наносят под нижние веки в виде линий-потеков или отдельных капель.

Плампер для увеличения губ

Многим хочется иметь пухлые и чувственные губки. Но результат этого тренда временный. А побочный эффект — синяки и опухоли в области рта, которые остаются надолго.

«Уставший» макияж

Смысл этого тренда такой: если с утра выглядишь плохо, сделай так, чтобы выглядеть еще хуже. Например, раскрась нижние веки румянами, чтобы создать эффект припухших покрасневших глаз.

Стрелки единорога

«Единорог» заполонил соцсети. Ну ладно, если бы такой броский макияж был исключительно для фотосессий, но нет — девушки уверяют, что он вполне подойдет для повседневного макияжа.

Гиперброви

С каждым новым сезоном естественность бровей завоевывает все большую популярность. Теперь они не ­просто густые, но еще и широкие от основания до крайней точки.

Живые цветы на ногтях

А этот нейл-арт для тех, у кого уже весь подоконник заставлен цветами. На ногте закрепляются листья суккулентов — растений, имеющих специальные ткани для запаса воды.

Макияж ушей

Для создания «ушного» мейк-апа используют обычные устойчивые тени, при этом макияж лица оставляют нейтральным. Это наводит на мысль, что в скором времени, возможно, в моду войдет и наращивание волос на ушах? Что ж, поживем — увидим.

Татуировки веснушек

Ну а эта новая тенденция пришлась по вкусу тем, кто решил, что это — естественная красота. Принцип процедуры похож на татуаж бровей. Пеппи Длинный Чулок пришла бы в восторг от подобного тренда!