12 международных брендов, которые слегка промахнулись с названием

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Порой даже крупнейшие международные бренды допускают нелепые ошибки в рекламных кампаниях. AdMe.ru пролистал книгу Мэта Хейга «Крупнейшие ошибки брендинга. 100 самых громких провалов в истории торговых марок» и делится с вами самыми странными и забавными решениями производителей.

Hey what’s up, Nigaz?

В 2009 году корпорация «Газпром» в сотрудничестве с нигерийской государственной нефтяной компанией (Nigerian National Petroleum Corporation) создала совместное предприятие с названием Nigaz (сокращения от Nigeria и Gazprom). Название, которое скорее напоминало строчку из песен Snoop Dogg, вызвало, мягко говоря, некоторое недоумение у мировой общественности.

Chevrolet Nova хорош, правда, не едет

Chevrolet Nova — еще одно неудачное название. Автомобиль не был востребован ни в одной испаноязычной стране (а это, надо отметить, 23 не самых маленьких государства) просто потому, что «no va» переводится с испанского как «не едет».

Африканский шок с Gerber

Тут речь уже об упаковке: производители детского питания Gerber начали поставлять продукцию в Центральную Африку со своей стандартной этикеткой — улыбающимся младенцем. Похоже, они не изучили специфику локального рынка: дело в том, что большинство местных жителей не умеют читать, отчего местные компании договорились помещать на этикетку изображение того, что находится внутри упаковки.

Ayds поможет похудеть

Если вам кажется, что в последнее время в жизни какая-то невезуха, просто вспомните производителей диетических конфет Ayds. Конфеты выпустили в 1980 году, а в 1981-м впервые описали СПИД (AIDS), который по-английски произносится точно так же.

Шалуны Braniff Airlines

Американские авиалинии Braniff Airlines, заменив в салонах своих самолетов обычные кресла на кожаные, провели не очень успешную рекламную кампанию в Мексике, дословно переведя свой слоган «Летай в коже!» (Fly in Leather) на испанский: «Vuela en Cuero!», что звучало не иначе как «Летай голым!»

Chevrolet Aveo vs. Daewoo Kalos

Chevrolet Aveo продается под таким названием только в русскоговорящих странах. В других странах он носит название Daewoo Kalos. Думается, не стоит объяснять, почему.

Неудачный перевод Coca-Cola

После провального запуска выяснилось, что в тайваньском диалекте китайского языка название Coca-Cola созвучно со словосочетаниями «восковая лошадь» и «укуси головастика», отчего пришлось придумать другое название для китайской аудитории. Сейчас оно звучит как Kekoukele («счастье во рту»).

Шикарный Bacardi Pavian

Знаменитый бренд Bacardi со своим фруктовым напитком Pavian (что по-французски означает «шик») слегка облажался на международном рынке, ведь на многих языках Pavian — это просто бабуин.

Откровенная Mazda Laputa

«La рuta» — так в испанском языке называют прекрасных «ночных бабочек». Вновь провал на большом рынке.

Чудовищная Toyota Fierа

Фиера — это безобразная и чудовищная старуха в латиноамериканской мифологии. Опять фиаско на рынках стран Южной Америки.

«Живи с поколением Pepsi»

Однажды компания Pepsi потерпела крах сразу на двух рынках, переведя свой ключевой девиз «Come Alive with the Pepsi Generation» («Живи с поколением Pepsi») чересчур дословно. В немецком получилось жизнерадостное «Восстань из могилы с Pepsi», а в китайском — многообещающее «Pepsi достанет ваших предков из могилы».