11 случаев, когда люди получили именно то, что просили, и еще немного

Порой стоит умерить свои желания: жить без высоких ожиданий куда проще. Мы легко забываем о разочарованиях, но случается, что они выводят из себя и мы требуем именно того, что просили. Однако эта дорожка может быть скользкой, потому что иногда наши желания исполняются буквально.

Именно так и произошло с теми людьми, чьи истории попались на глаза редакции AdMe.ru. Им не только дали то, что они просили, но еще догнали и добавили.

1. «Когда ваш трехлетка требует устроить ему радужно-динозавро-пончиковый день рождения, вы так и делаете. Я нарисовала дизайн и попросила его воплотить. Кондитерская проделала отличную работу»

2. «В меню были дополнительные взбитые сливки за 30 центов, предположительно для мороженого или торта. Я хотел посмотреть, что будет, если я возьму их просто так»

3. «Отец заказал салат на 20 персон и получил 20 салатов в индивидуальной упаковке»

4. «Я попросил „Extra Пепперони“...»

5. «Я хотел легкого майонеза»

6. «В комментарии для службы доставки я указал столько дополнительных соусов ранч, сколько разрешено законом штата»

7. «Попросила мужа принести мне немного имбиря. Немного имбиря — это вот»

8. «Мой парень заказал филе с голубым сыром»

9. «Я хотел салат без томатов. Официант спросил, не возражаю ли я против бекона. Я в шутку сказал, что могу съесть салат из одного бекона, и он принес это»

10. «Можно мне еще немного белого соуса?»

11. «Попросил дополнительный лук...»