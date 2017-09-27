11 реальных открытий ученых, которые больше похожи на шутку

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Каждый год мы читаем про сотни разных открытий и изобретений, сделанных учеными. Среди них встречаются как серьезные и полезные, так и смешные и нелепые. Специально для вас сегодня AdMe.ru сделал подборку вызывающих смех открытий. В конце вас ждет так же необычный, но полезный бонус.

Именно такое странное исследование провели ученые из Японии. Добровольцы воспринимали дистанцию, стоя в привычном положении, и в положении, предложенном учеными. Оказалось, что если смотреть на предметы вниз головой, они кажутся ближе.

Группа всеми любимых британских ученых провела исследование анатомических особенностей человека. Подведя его итоги, они выяснили, что после тридцати лет наши уши начинают опять расти в связи с гравитацией, это более выражено у мужчин и менее заметно у женщин.

Ученые из Австралии призывают не контактировать с крокодилами, если вы не хотите повысить свою азартность. Они наблюдали, как связан контакт человека с живым крокодилом со стремлением играть в азартные игры, оказалось, что влияние есть.

Исследователи из США и Южной Кореи провели столь странное исследование и сделали вывод, что если вы не хотите, чтобы ваш кофе расплескался, то нести его стоит прикрыв рукой и идя задом наперед.

Команда нейробиологов из Франции и Британии доказала, что люди, которые не любят сыр, так относятся к нему неспроста. Согласно исследованию в мозге этих людей есть такая область, которая вызывает отвращение к сыру..

В ходе этого исследования выяснилось, что однояйцовые близнецы — те, которые имеют одинаковый генотип и обладают полным портретным сходством, абсолютно одинаково воспринимают на снимках собственное лицо и лицо брата или сестры.

Исследование проводилось на крысах, и выяснилось, что крысы, поносившие полгода трусы из полиэстера, значительно менее активны в сексуальной жизни. Ученый предположил, что это может быть связано с электростатическим зарядом, который создает материал.

Исследователи заставляли добровольцев говорить неправду, а потом оценивали скорость, с которой они это делали. Выяснилось, что самыми искусными лжецами оказались подростки, а с годами этот навык утрачивается.

Ученые выяснили, что любители выкладывать в социальные сети «глубокомысленные» изречения на фоне красивых пейзажей отличаются не самым высоким уровнем интеллекта и чаще верят в паранормальные явления и теории заговора.

Одно из сумасбродных открытий сделал Марк-Антоний Фардин: он доказал, что коты могут принимать жидкое состояние.

Бонус:

Некая Елена Боднар создала модель бюстгальтера под названием Emergency Bra, который можно превратить в пару масок-респираторов. Женщина утверждает, что эти маски смогут защитить дыхательные пути от смога, дыма, газовой атаки и песчаной бури, это изобретение, конечно, необычное, но однажды может спасти жизнь.