11 модных трендов Instagram, несовместимых с повседневной жизнью

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Часто за вдохновением мы идем в Instagram: там фото крутых парней и девушек в модной одежде и миллион лайфхаков на все случаи жизни. В интернете всё кажется простым и легким. На деле же приходится сталкиваться с непреодолимыми трудностями, чтобы хоть как-то приблизиться к желаемым результатам.

AdMe.ru собрал курьезные ситуации, которые показывают, что новомодные тренды редко совместимы с реальностью.