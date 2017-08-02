11 модных трендов Instagram, несовместимых с повседневной жизнью

Часто за вдохновением мы идем в Instagram: там фото крутых парней и девушек в модной одежде и миллион лайфхаков на все случаи жизни. В интернете всё кажется простым и легким. На деле же приходится сталкиваться с непреодолимыми трудностями, чтобы хоть как-то приблизиться к желаемым результатам.

AdMe.ru собрал курьезные ситуации, которые показывают, что новомодные тренды редко совместимы с реальностью.

Модные джинсы для тех, у кого аппетитные формы

Кто сказал, что обувь должна быть удобной?

Когда хочется выглядеть по-молодежному

Прекрасный образ! Хотя постойте-ка...

Пожалуй, нужно подождать, когда придумают диету для головы

Стильный загар в неожиданных вариациях

Зато пляжные фото просто супер!

Футболка или платье? Наверное, это просто одежда для фото в зеркале

Бывают тренды и на всю жизнь

Ура, пришла долгожданная посылка!

Ох уж эти накладные ресницы...

Smoky eyes по урокам бьюти-блогеров

Когда копируешь макияж из Instagram

Купила мужу новые носки

Маникюр в домашних условиях

Немного контуринга не помешает

Хайлайтер в дополнение к вечернему макияжу

Широкие модные брови

Утреннее фото с хештегом #безмакияжа

Фото на превью twitter / AnnieStevenson4, theraggedpriest

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  • 2 августа 2017
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