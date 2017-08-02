11 модных трендов Instagram, несовместимых с повседневной жизнью
Часто за вдохновением мы идем в Instagram: там фото крутых парней и девушек в модной одежде и миллион лайфхаков на все случаи жизни. В интернете всё кажется простым и легким. На деле же приходится сталкиваться с непреодолимыми трудностями, чтобы хоть как-то приблизиться к желаемым результатам.
AdMe.ru собрал курьезные ситуации, которые показывают, что новомодные тренды редко совместимы с реальностью.
Модные джинсы для тех, у кого аппетитные формы
Кто сказал, что обувь должна быть удобной?
Когда хочется выглядеть по-молодежному
Прекрасный образ! Хотя постойте-ка...
Пожалуй, нужно подождать, когда придумают диету для головы
Стильный загар в неожиданных вариациях
Зато пляжные фото просто супер!
Футболка или платье? Наверное, это просто одежда для фото в зеркале
Бывают тренды и на всю жизнь
Ура, пришла долгожданная посылка!
Ох уж эти накладные ресницы...
Smoky eyes по урокам бьюти-блогеров
Когда копируешь макияж из Instagram
Купила мужу новые носки
Маникюр в домашних условиях
Немного контуринга не помешает
Хайлайтер в дополнение к вечернему макияжу
Широкие модные брови
Утреннее фото с хештегом #безмакияжа
Фото на превью twitter / AnnieStevenson4, theraggedpriest