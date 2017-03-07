11 фотографий, где свет и ракурс играют против логики

Иногда игры света и тени вместе с интересным ракурсом создают настоящие чудеса, а хорошее воображение дорабатывает детали.

AdMe.ru сделал подборку фотографий, на которых обычные вещи кажутся необыкновенными и активизируют работу нашей фантазии.

Когда неудачно моргнула

Руки, достойные «Книги рекордов Гиннесса»

Видимо, снег решил стать котиком

Здесь нужно присмотреться внимательнее

Тут я ничего не понимаю

Озеро или забор: доедешь — узнаешь

Гигантский воробей-монстр размером с маршрутку

Это одна фотография

Не плюшевый и не гигант

Когда твой кот — куриная ножка

Вспышка объектива похожа на Эрика Картмана

Источник imgur.com, reddit.com, pikabu.ru
Фото на превью CarnivorousBeaver

2 На склад!
2 Комментарии
  • 7 марта 2017
  • 2
  • 0

Охренифигительно!

Подписаться на обновления AdMe.ru

facebook
Виджет для яндекса

Рассылка самого интересного Пример письма

Авторизация

Авторизация

Вы можете войти с помощью:

Или как пользователь сайта AdMe.ru:

Я хочу зарегистрироваться
Я не помню пароль

Орфографическая ошибка в тексте:

Послать сообщение об ошибке автору?
Ваш браузер останется на той же странице.

Ваше сообщение было отправлено редакторам.

Спасибо!