11 фотографий, где свет и ракурс играют против логики
Иногда игры света и тени вместе с интересным ракурсом создают настоящие чудеса, а хорошее воображение дорабатывает детали.
AdMe.ru сделал подборку фотографий, на которых обычные вещи кажутся необыкновенными и активизируют работу нашей фантазии.
Когда неудачно моргнула
Руки, достойные «Книги рекордов Гиннесса»
Видимо, снег решил стать котиком
Здесь нужно присмотреться внимательнее
Тут я ничего не понимаю
Озеро или забор: доедешь — узнаешь
Гигантский воробей-монстр размером с маршрутку
Это одна фотография
Не плюшевый и не гигант
Когда твой кот — куриная ножка
Вспышка объектива похожа на Эрика Картмана
Источник imgur.com, reddit.com, pikabu.ru
Фото на превью CarnivorousBeaver