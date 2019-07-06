10 странных телешоу из Японии, где герои отрываются на всю катушку

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Телешоу в Японии — одна большая странность. Гости программ, актеры и ведущие веселятся довольно странными способами: лупят друг друга, надевают на голову колготки и вообще ничего не стесняются. Не старайтесь понять их логику — этими программами нужно просто наслаждаться, как одним большим театром абсурда.

AdMe.ru разобрался, из чего состоит японское развлекательное телевидение. Оказалось, эти ребята умеют отдыхать, как никто другой в мире. А в конце вас ждет бонус — необычные японские мультфильмы для детей.

1. Безжалостные шутки над симпатичными девушками

Хозяйки шоу AKBingo! — участницы популярной айдол-группы. Раз в неделю девушки принимают гостей, устраивают викторины и мини-конкурсы типа эстафет. Но японское ТВ не было бы самим собой, если бы на этом все и кончилось. Девушек заставляют страдать. В прямом смысле. Вот рецепт идеального японского шоу: героини копаются в мусорной корзине, едят цикад или (как на иллюстрации выше) засовывают в нос бумажные трубочки и стараются не чихнуть.

2. Съесть то, что ненавидишь

Название этого шоу, Kuwazu girai, дословно переводится как «съесть то, что никогда не пробовал, но уже ненавидишь». Ведущие шоу приглашают в гости знаменитостей и кормят их национальными блюдами. Главная цель — определить, от какого блюда гостя начнет тошнить. Выигрывает тот, кто угадал, какую еду больше всего ненавидит приглашенная звезда. Гримасы гостей, которые пытаются проглотить ненавистную пищу, бесценны.

3. За смех здесь наказывают

В реалити Gaki no Tsukai 5 комиков изо всех сил пытаются не смеяться — за это можно получить палкой по попе. Пока один из членов команды разыгрывает скетч, остальные сидят в тайной комнате и стараются не лопнуть от хохота. Если не получится, врывается команда людей в масках и начинает от души лупить того, кто не смог сдержать улыбку. Самый хладнокровный участник шоу получает денежный приз. Посмотрите сами, что получится, если японец попытается произнести название американского штата Массачусетс. Вы смогли бы сдержать смех?

Участник шоу старается держать себя в руках.

4. Перетягивание колготок — любимая забава

Вы уже поняли, что героями японских шоу часто становятся симпатичные девушки, над которыми измываются ведущие? В программе на лицо девушки надевают колготки, а потом тянут вверх. Получается вот такой монстр. В другом варианте шоу участники играют в перетягивание колготок. Два человека надевают их на голову и тянут в разные стороны.

5. Путешествия должны быть опасными

Это шоу о путешествиях могло бы затеряться среди сотен подобных — кого сейчас удивишь яркими ведущими или достопримечательностями? Однако в отличие от нашей родной передачи «Орел и решка», например, ведущие шоу в каждой новой стране получают не деньги на карманные расходы, а неприятности. Героиня ItteQ! (так называется программа) привязывала к себе кусок мяса и удирала от комодских варанов, была игрушкой для медведя гризли, а еще скакала по тропическому лесу в костюме лягушки.

6. Игра, в которой почти невозможно дойти до конца

Программа Takeshi Castle («Замок Такэси») уже классика, которую скопировали в разных странах. Участники шоу штурмуют замок Такэси. Их путь преграждают суровые испытания: спуск по реке на чашках, камнепад, переход через болота и моря грязи. Игроков избивают, мучают и душат так, что к концу программы остается всего пара участников.

7. Телешоу не щадят даже детей

Телешоу, где людей разыгрывают перед объективом скрытой камеры, давно уже не редкость. Но японское ТВ и тут впереди планеты всей: они смеются над иностранцами, стариками и детьми. Порой шутки оказываются довольно жестокими. В этом эпизоде шоу «Наблюдение за людьми» маленькую девочку заставили поверить, что ее любимая золотая рыбка умеет говорить. Рыбка попросила малышку есть овощи, и та с радостью согласилась.

8. Бессмысленное и беспощадное реалити про голого человека

Susunu! Denpa Shōnen — одно из самых неоднозначных реалити-шоу за всю историю ТВ. Нашуби — стендап-комедиант и актер — оказался в пустой квартире в Корее. Ко всему прочему мужчина был абсолютно голым и без денег. Цель участника программы — заработать на жизнь с помощью лотерей, которые проводят журналы. Иногда парень голодал, порой целыми днями ел собачий корм, который удалось выиграть. Нашуби не знал, что шоу транслируется в прямом эфире, прямо как герой Джима Керри в фильме «Шоу Трумана». Юноша провел в заточении год, обзавелся мебелью и техникой.

9. Конкурс на самую смешную гримасу ужаса

В шоу Panic Face King побеждает тот, кто сможет скорчить самую смешную гримасу. Остроты добавляет тот факт, что конкурсанты не догадываются о том, что участвуют в игре. Ничего не подозревающих людей пугают динозаврами, атакой снайпера или аварией в лифте. Ну а потом все дружно смеются над теми, кто чуть не поседел от страха.

10. Спящая красавица по-японски

В этой игре принимают участие группа девушек и 2 парня. Задача участниц — проснуться красиво. А если мужчинам (один из которых, к слову, переодет женщиной) покажется, что девушка плохо старалась, ей в лицо полетит торт со сливками.

Бонус: детские мультики здесь тоже странные

Любовь к необычному юмору у маленьких японцев в крови. Вы могли себе представить, что героем мультика может стать котобанан или котопончик? Бананька — крошечный котенок, который живет в кожуре банана и мечтает когда-нибудь искупаться в шоколаде. А у Котопончика история грустнее: этот герой однажды проснулся в странном теле и в окружении постапокалиптических пейзажей. Котопончик отправляется на поиски выживших, но встречает лишь существ, подобных ему: Котопеченьку, Которулетика и других.