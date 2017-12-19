10 раз, когда внимательные фанаты заметили фотошоп на фотографиях своих кумиров

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У знаменитостей всегда есть чему поучиться — секреты макияжа, модные тенденции, искусство позирования и ракурсов. На них смотрят миллионы людей ежедневно, поэтому они так придирчиво относятся к самым незначительным, на первый взгляд, деталям и доводят до совершенства каждый свой снимок. AdMe.ru, благодаря внимательным фанатам и небольшим оплошностям на фотографиях, узнал, какие неочевидные вещи подвергаются ретуши на повседневных снимках звезд. А в конце статьи вы узнаете, что может получиться, когда за фотошоп берется профессионал.

1. Создание правильных пропорций

Супермодель Миранда Керр прекрасна и без фоторедакторов, но все же девушка прибегает к хитростям, чтобы казаться стройнее, и немного «сдвинула» талию и бедра.

Здесь Миранда, наоборот, немного увеличила свои объемы для создания еще более женственной фигуры.

2. Подмышки

Знаменитости давно освоили трюк высветления в макияже, но применяют его не только на лице, но и на теле . Даже область подмышек не остается без внимания.

3. Ноги

У самой стройной фотомодели ноги в таком ракурсе могут получиться полнее, чем они есть на самом деле. И, несмотря на то что Бейонсе всегда гордилась своими формами, она корректирует заднюю часть бедер. Это заметили благодаря изогнутому телефону на столе.

Модный просвет между ногами тоже можно сделать с помощью редактора фото.

4. Объем волос

Не зря Селена Гомес снимается в рекламе шампуня — природа наделила ее густыми волосами, правда, это не мешает ее визажисту делать их объемнее с помощью фоторедактора (обратите внимание на изогнутую часть стены слева).

5. Создание изгибов

Бритни Спирс не забывает радовать своих поклонников и постоянно выкладывает новые снимки с ее спортивными достижениями. Бритни, без сомнения, в прекрасной форме, но и она добавляет своим фотографиям небольшой нереалистичности и усиливает достоинства. Фанаты заметили, что под поясницей исчез кусочек бортика.

6. Плечи

Мэрайя Кэри никогда не боялась откровенных нарядов и, кажется, любит себя именно такой. Правда, она, как и многие знаменитости, прибегает к уловкам и для большей изящности корректирует зону плеч, удлиняет шею и делает ноги более стройными.

7. Кубики пресса

Проработать зону пресса можно в спортзале, косметическими средствами или нарисовать в фоторедакторе.

8. Талия

Келли Брук не раз признавали как девушку с идеальной фигурой, но и эта актриса корректирует плечи, талию и делает волосы объемнее.

Бонус: парень, который вывел искусство фотошопа на новый уровень

Благодаря графическому редактору Лоренц Валентино ( Lorenz Valentino ) успел подружиться со многими знаменитостями. И это тот случай, когда за использование фотошопа хочется только похвалить, не так ли?