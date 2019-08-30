10 причудливых изобретений для тех, кто готов ради похудения на все, кроме диеты и спорта

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Среднестатистическая женщина за всю жизнь проводит около 17 лет на диете. Но некоторые не готовы терять столько времени, отказывая себе во вкусной еде. Они ищут более легкие, хоть и не всегда работающие способы похудеть.

Мы в AdMe.ru изучили разнообразные интернет-магазины и выбрали 10 невероятных приспособлений, которые обещают людям быструю потерю веса без усилий. Кстати, несмотря на кажущуюся абсурдность, у многих товаров есть положительные отзывы.

1. Дыхательный тренажер

Незамысловатое приспособление, похожее на детскую свистульку, предназначено для поступления дополнительного кислорода в организм. Именно это, по уверению создателей, и должно способствовать потере веса. Неизвестно, удалось ли кому-то похудеть, но некоторые вполне успешно использовали тренажер для тренировки и постановки дыхания.

2. Серьги

Это не модный пирсинг, а магнитные патчи, которые прикрепляются на козелок и воздействуют на определенные точки. Рекомендуется надевать эти маленькие приспособления несколько раз в день до или во время еды, и тогда, как утверждает производитель, они начнут действовать и снижать аппетит.

3. Очки, увеличивающие размеры еды

Японские ученые разработали очки, которые увеличивают размеры еды, но при этом оставляют прежними пропорции столовых приборов и рук человека. Это должно заставить человеческий мозг думать, что было съедено больше еды, чем на самом деле, и создать ощущение сытости.

4. Гавайский стул

Несколько лет назад умы американцев взбудоражило новое изобретение — стул, который вибрирует и совершает вращательные движения, стимулируя работу мышц. Производители утверждали, что во время такой тренировки сидящий человек может заниматься своими делами, читать и работать. Однако опробовавшие на себе чудо-стул говорили, что интенсивные движения тренажера вряд ли позволят отвлечься на сторонние дела: нужно приложить усилия, чтобы просто не упасть на пол. В итоге этот стул все чаще используется смеха ради, как на шоу Эллен Дедженерес.

5. Умная вилка

Известно, что есть нужно медленно, тщательно пережевывая пищу. Эта вилка контролирует скорость, с которой человек подносит ее ко рту, и, если вы будете поглощать еду слишком быстро, вилка предупредит вас об этом. Она рассчитывает время, понадобившееся для разжевывания одной порции, и количество таких порций за минуту и загружает информацию в смартфон. Именно неспешный прием пищи должен гарантировать насыщение меньшим количеством еды.

6. Браслет

Такой красивый браслет призван не только украсить запястье, но и поспособствовать снижению веса. Так же, как и чудо-серьги, браслет оснащен магнитами, которые воздействуют на определенные точки и влияют на чувство голода.

7. Нашивка на язык

В 2009 году пластический хирург из Беверли-Хиллз придумал экстремальный способ похудения: он пришивал пациентам на язык пластырь. Это делает прием еды болезненным, и худеющий сможет употреблять в пищу только жидкость. Нашивку оставляли на языке в течение месяца — за это время врач обещал потерю веса до 13 кг. Правда, рискнувших сделать такую операцию до сих пор немного, а Министерство здравоохранения США еще не одобрило ее.

8. Голубые очки

Оранжевый цвет стимулирует аппетит, тогда как голубой понижает его. На этом и решили сыграть китайские изобретатели и придумали очки с синими линзами. Они окрашивают еду в голубые оттенки, и выглядит такая пища крайне неаппетитно.

9. Помада

Многие косметические бренды представляют помады и блески для губ с эффектом похудения. В их составе есть некие экстракты, способствующие снижению аппетита.

10. Тапочки

Китайцы, известные своими оригинальными изобретениями, не устают удивлять и товарами для похудения. Так, эти «половинчатые» тапочки были придуманы для пассивной прокачки мышц пресса, избавления от варикоза и целлюлита. Вряд ли они дают обещанные результаты, а вот ходить в такой обуви то еще испытание.

Как вы думаете, работают ли такие приспособления или нет ничего действеннее правильной диеты и физических нагрузок?