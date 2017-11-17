10 историй психиатров, которые доказывают, что сумасшествие интереснее действительности

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Бывают психиатры, которые все же переступают этический кодекс и раскрывают истории своих пациентов. Это нехорошо, но благодаря им мы можем заглянуть в головы людей, чей разум то ли повредился, то ли, наоборот, узрел всю правду.

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