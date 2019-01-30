10 дурацких идей, на которых люди сколотили свой миллион

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Чтобы разбогатеть, порой достаточно просто нестандартно мыслить и быть готовым рискнуть. Никогда нельзя знать наверняка, какая идея окажется прибыльной, будь то разведение медуз или отправка СМС-сообщений в космос.

Мы в AdMe.ru считаем, что не нужно бояться безумных и странных идей, ведь одна из них может в итоге сделать вас миллионером.

1. Можно просто попросить

Никто не застрахован от ситуации, когда образовались значительные долги, а помощи ждать неоткуда. Карин Боснак (Karyn Bosnak) нашла смелый выход из критического положения. Накопив долгов на $ 20 тыс. и потеряв работу, она решила бросить клич о помощи во Всемирную паутину. Удивительно, но нашлось огромное количество людей, желающих помочь несчастной девушке. Менее чем за полгода Карин не просто расплатилась с долгами, а стала миллионершей. После этого ей удалось преумножить свое состояние публикацией книг об ее уникальном опыте и запуском сайта.

2. Медуза в качестве домашнего питомца

Молодой биолог Алекс Эндон (Alex Endon) однажды задумался над тем, почему на рынке домашних животных нет интереса к медузам, и решил исправить эту оплошность. Потратив $ 50 тыс., молодой человек создал специальный аквариум, населенный медузами, полностью пригодный для их разведения. В 2010 году, спустя всего несколько лет после запуска, необычный бизнес стал приносить Эндону $ 500 тыс. в год, а на сегодняшний день его заработок превышает $ 1 млн.

3. Виртуальная империя

Популярная некогда компьютерная игра Second Life сделала простую учительницу Айлин Греф (Ailin Graef) первым человеком, заработавшим $ 1 млн в виртуальном пространстве. Китаянка покупала недвижимость, состоящую из пикселей, облагораживала ее и сдавала в аренду. Уже в 2006 году женщина обладала вполне реальным $ 1 млн, но она не остановилась на достигнутом. Продолжая скупать участки и дома в других онлайн-играх, Греф создала собственную компанию и наняла несколько десятков сотрудников, которые теперь выполняют работу виртуальных риелторов и приносят хозяйке стабильно высокую прибыль.

4. Скриншоты из Instagram

Современный художник Ричард Принс (Richard Prince) еще в 1980-е решил, что для того, чтобы прославиться, разбогатеть и внести свой вклад в мировое искусство, вовсе не обязательно создавать что-то самому. Он брал известные изображения, частные и рекламные, слегка модернизировал их, устраивал выставки и продавал позже экспонаты с аукциона за миллионы долларов. Случались судебные разбирательства, но чаще всего художнику удавалось их выиграть. Его концепция дерзкая и простая: «Авторство — ничто». Одной из последних находок Принса стали скриншоты фотографий обычных пользователей из Instagram, которые ему удается продавать за десятки тысяч долларов. Автор одного такого фото попробовал посоперничать с художником и продать свою работу самостоятельно, но выручка оказалась в 1 000 раз меньше. В век интернета, когда остро стоит вопрос об авторском праве, такой бизнес обескураживает, но, вопреки всему, остается прибыльным.

5. Торшеры в виде женской ноги

Казалось бы, необычными светильниками в наше время уже никого не удивить, но Брайану Джонсу (Brian Jones) это удалось. Основатель компании Red Rider Leg Lamps решил продавать торшеры в виде женской ноги. Игнорируя насмешки друзей и родителей, молодой человек продолжал верить в свою идею, и теперь годовой доход компании, существующей на рынке уже более 15 лет, составляет $ 1 млн. В последнее время ассортимент магазина значительно расширился, но лампы-ноги по-прежнему остаются самым популярным товаром.

6. Парфюм с ароматом теннисного мячика и прачечной

Марк Креймс (Mark Crames), нынешний владелец всемирно известного бренда Demeter, приобрел компанию в 2003 году и решил совершить революцию в области ароматов. Первыми его идеями были духи с запахами земли, травы и томата, которые должны были пробуждать теплые воспоминания. Новинки мгновенно стали пользоваться спросом, и тогда в библиотеку ароматов стали добавляться варианты с дождевыми червями, похоронным бюро, теннисным мячиком, шерсткой котенка и другими нестандартными для парфюма ассоциациями. В тематических коллекциях можно найти даже фантазии на тему зомби или вампиров. Сейчас оригинальные духи популярны во всем мире, завоевали доверие голливудских звезд, а компания продолжает удивлять поклонников бренда новыми неожиданными композициями.

7. Реклама на голове

Американец Брэндон Чикотски (Brandon Chikotsky) рано облысел и решил превратить эту особенность в успешный способ заработка. Он стал сдавать свой череп в аренду рекламодателям, нанося временные татуировки с изображением различных брендов. Идея оказалась прибыльной, и довольно быстро Чикотски основал свою компанию Bald Logo, маркетинговые кампании которой привели к 1 млн публикаций в сети. Всего за $ 320 в день лысые головы сотрудников необычной фирмы становятся рекламной площадкой, обеспечивая неожиданно широкий охват аудитории и увеличивая агентскую базу предпринимателя.

8. Орехи для стирки белья

В наши дни, когда люди во всем мире стремятся к максимальному использованию органических товаров, компания Eco Nuts придумала продавать моющее средство для стирки белья, содержащее элементы полезных гималайских ягод. Объективно странная идея смогла принести корпорации миллионы долларов. И хотя сейчас ассортимент продукции значительно расширен, экоорехи продолжают оставаться визитной карточкой компании.

9. Самое минималистичное приложение

Веб-разработчик Ор Арбель (Or Arbel) всего за 8 часов создал приложение, которое позволяло начальнику связаться с подчиненными лаконичным словом yo. Всего за несколько недель в AppStore приложение стало настоящим хитом и вышло в лидеры мировых продаж. Вскоре Арбель получил множество бизнес-предложений и усовершенствовал свою программу. Теперь ею могли пользоваться компании для оповещения клиентов о распродажах. Футбольным болельщикам приходили сообщения о забитом мяче, а Starbucks сообщал таким образом о готовности кофе. И хотя приложение не слишком долго оставалось на плаву, оно позволило заработать своему создателю более $ 1,5 млн.

10. Космические СМС

Более 10 лет назад двум британским студентам пришла в голову идея заработать на отправке СМС-сообщений прямиком в космос. Ребята утверждали, что им удалось создать датчик радиомагнитного излучения, способный выслать текстовое сообщение непосредственно в межзвездное пространство. Для этого желающим донести свое послание до Вселенной нужно было позвонить по специальному номеру, продиктовать короткое сообщение и, конечно, оплатить оказанную услугу. Разумеется, никаких доказательств того, что СМС было успешно отправлено, не предоставлялось, но студенты заработали на своей идее $ 1 млн.



Правда, вскоре проект закрылся, но с тех пор во всем мире регулярно появляются его аналоги, зарабатывающие на неугасающем желании человечества покорить космос. Пусть даже путем отправки СМС.

А вас посещали необычные идеи того, как заработать миллион?