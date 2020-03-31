10 доказательств того, что работа с клиентами совсем не сахар

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Давайте будем честны: каждый человек, которому хоть раз довелось работать с клиентами, что-то продавать или покупать, скажет, что часто это мероприятие напоминает гонку с препятствиями. Иногда это может веселить, а иногда раздражать.



AdMe.ru сделал подборку непростых переписок с клиентами, которыми поделились пользователи сети. А в качестве бонуса — несколько переписок со странными продавцами.