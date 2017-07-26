Замените всего 8 продуктов, и ваш рацион уменьшится минимум на 500 ккал

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Чтобы похудеть, а после держать тело в тонусе, мы вынуждены отказываться от любимых продуктов, уменьшать порции и время от времени голодать. Только все это не приносит удовольствия. Но выход есть. AdMe.ru составил список продуктов, которыми можно заменить более вредные, чтобы больше не сидеть на диете и не подсчитывать нервно калории.

Фруктовое мороженое вместо обычного

Всеми любимый десерт, приготовленный из молока, — очень жирный вариант. Мороженое из фруктов хоть и отличается от привычного, но не уступает ему по вкусу и к тому же более легкое и менее калорийное.

Имбирный кекс вместо шоколада

Молочный шоколад, к сожалению, слишком вредное для фигуры удовольствие. Поэтому, если хочется чего-то сладенького, лучше выбрать имбирный кекс, который к тому же очень полезен.

Тунец в собственном соку вместо тунца в масле

Тунец — рыба настолько полезная, что по содержанию белка приравнивается к рыбной икре. А чтобы белок расщеплялся и усваивался быстрее, лучше выбирать тунец в собственном соку. В таких консервах меньше жира, зато много витаминов (А, В12, Д, Е), аминокислот, полезных веществ (йода, калия, железа, фосфора).

Попкорн вместо ореховой смеси

Как бы это ни было удивительно, но да, лучше съесть немного простого или соленого попкорна, чем ореховую смесь, которую, как правило, обжаривают с добавлением масла.

Фрукты вместо печенья

Когда хочется перекусить, рука невольно тянется за сладким. Главное — вовремя себя одернуть. Ведь печенье — это просто лишний сахар, который вряд ли нужен организму. Отдавая предпочтение фруктам, мы получаем необходимую порцию витаминов и питательных веществ.

Овсянка вместо готовых мюсли

Домашняя овсянка с фруктами или орехами — более полезный вариант, чем покупные мюсли. В готовые смеси добавляют ароматизаторы и сахар, чтобы есть их хотелось в неограниченном количестве. И именно из-за большого количества добавок так сильно разнится калорийность этих, казалось бы, одинаковых продуктов.

Замороженный картофель вместо свежего

Замороженный картофель по своим свойства ничем не уступает свежему. Главное отличие заключается в том, что если использовать для приготовления замороженный картофель, то чувство сытости сохранится дольше. Происходит это потому, что в замороженном картофеле содержится более полезный тип крахмала.

Чипсы из овощей вместо чипсов из картофеля

В этом случае все и так понятно: овощные чипсы, приготовленные дома, будут намного полезнее, чем покупные картофельные. В овощах еще к тому же содержатся витамины, которые так необходимы организму.