Я проверила, какие блюда и продукты хорошо переносят заморозку, а какие теряют свои свойства

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Иногда видишь сыр или овощи с хорошей скидкой и руки сами тянутся взять побольше, но боишься не успеть съесть все это до того, как истечет срок годности. Или терпеть не можешь стоять у плиты каждый день, а свежей еды хочется. Есть выход — морозилка. Но ведь говорят, что многие продукты после заморозки теряют полезные свойства, а их текстура нарушается. В интернете, как всегда, пишут разное, а рисковать не хочется — вдруг испортятся.

Поэтому специально для AdMe.ru я решила поэкспериментировать с едой, чтобы понять, что стоит замораживать, а что нет.

1. Хлеб

Меня раздражало, что я никак не могу угадать нужное количество хлеба: он то улетает за 5 минут, то лежит и черствеет несколько дней. Я попробовала нарезать и заморозить свежий хлеб.

И хотя мне казалось, что после заморозки он станет влажным и липким, ничего подобного не произошло — он свеж, упруг и похож на свежеиспеченный. Я экспериментировала с чиабаттой и плотным ржаным финским, на разогрев одного кусочка в микроволновке уходит 15–20 секунд. Стоит ли замораживать: да.

2. Творог

Я думала, что оттаявший творог станет резиновым или сухим, но в результате отличить по вкусу свежий от размороженного я не смогла. Стоит ли замораживать: да.

3. Фета

Фету хорошо добавлять и в салаты, и в овощные рагу, и даже в суп вместо сметаны. Но после ночи разморозки в холодильнике этот нежный сыр потерял свою кремообразную структуру: при нарезке крошился, а во рту чувствовались неприятные крупинки и жир. Стоит ли замораживать: нет.

3. Твердый сыр

Для эксперимента я выбрала твердый сыр без дырочек. Я читала, что замороженный куском сыр легко натереть на терке, но это не так — мне пришлось прилагать значительные усилия. В остальном сыр не отличался от обычного — не крошился и сохранил тот же вкус. Стоит ли замораживать: да, тертым или кусочками.

5. Тофу

Я покупаю нежный тофу, чтобы класть в салаты и рагу или есть с медом (попробуйте, это вкусно!). В тофу много белка, а вот срок годности у него маленький, к тому же в магазине его иногда не бывает — этот специфический продукт любят не все, поэтому его привозят небольшими партиями. Я решила заморозить кусочек на пробу и не просчиталась: после оттаивания в холодильнике его вкус остался прежним. Стоит ли замораживать: да.

6. Сметана

Сметана после разморозки потеряла консистенцию: расслоилась на сыворотку и белую массу с крупинками.

Но зато когда я дала сыворотке стечь через вафельное полотенце и отжала массу, получился нежный крем-сыр, похожий на маскарпоне. Вкусный и в пару раз дешевле настоящего. Можно намазывать на хлеб и есть с зеленью и чесноком или с сиропом и ягодами. Стоит ли замораживать: только если хотите сделать крем-сыр.

7. Молоко

Молоко замечательно перенесло заморозку: даже мой сын, главный ценитель этого напитка в нашей семье, не смог по вкусу отличить его от обычного. Стоит ли замораживать: да.

8. Овощи

Общеизвестно, что овощи хорошо переносят заморозку, но обычно я все-таки чистила одну морковку ради супа или покупала пару кабачков специально для рагу. На этот раз я решила сделать заготовки заранее: купила большую партию овощей, нарезала и натерла все сразу и разложила в зип-пакеты.

Кроме меня, в семье овощи никто не любит, так что на следующий день я приготовила себе всего одну порцию гарнира, отсыпав понемногу из каждого пакета и поставив на 10 минут в микроволновку. На дно налила ложку воды, чтобы овощи не засохли при готовке. По вкусу — то что надо. Стоит ли замораживать: да.

9. Сладкий перец

Я решила посмотреть, подойдет ли замороженный перец для того, чтобы есть его сырым, например в салат. Он размораживался в холодильнике целую ночь, а наутро пустил сок и стал мягким и вялым. Пришлось засунуть его в микроволновку и превратить в овощной гарнир. Стоит ли замораживать: да, но использовать можно только в замороженном виде.

10. Картофель

Мне казалось, что у вареной картошки обязательно появится привкус или она просто развалится после заморозки, но этого не случилось — она стала чуть более рыхлой, но вкус совершенно не изменился.

Картофельное пюре с молоком и сливочным маслом после разогрева в микроволновке было в точности как свежее, да и сырая картошка не потеряла в качестве при жарке, когда я бросила ее на сковороду в замороженном виде. Стоит ли замораживать: да.

11. Салат айсберг

Бедный салат айсберг: он пал смертью храбрых, став вялым и склизким. Пришлось выбросить. Стоит ли замораживать: нет!

12. Яйца

Бывает, что в рецепте одни желтки, а белки выбрасывать жаль, или уезжаешь в отпуск, а в холодильнике остался пяток яиц. Немного посолив, я заморозила парочку в пакете, но мне показалось, что для заморозки яиц лучше подойдут небольшие контейнеры, чтобы не повредить их: после разморозки в холодильнике один из желтков растекся. Но это не помешало им превратиться во вкусный омлет. Стоит ли замораживать: да.

13. Пицца

Я заморозила по кусочку «Маргариты» и «Каприччозы», но после разогрева в микроволновке пицца, хоть и осталась вполне съедобной, потеряла хрусткую корочку и вместе с ней половину своей прелести. Стоит ли замораживать: нет.

14. Куриное филе в сметанной подливке

Обычно я обжариваю куриное филе с кориандром и тмином, а потом режу пластинками и тушу в большом количестве сметанной подливки: с гречкой или рисом очень вкусно. Дети любят это блюдо, и я постоянно его готовлю. Поэтому именно его я выбрала для участия в эксперименте. Единственное, что подливка растеклась по дну пакета и этот кусок льда потом не влез в тарелку: в следующий раз нужно будет залить ее в один уголок и заморозить под наклоном.

После разогревания разницы во вкусе я не почувствовала — подливка сохранила однородность, курица не стала жестче, вкус специй остался ярким. Стоит ли замораживать: да.

15. Роллы из тонкого лаваша с сыром и запеченной курицей

Я часто готовлю такой перекус для детей: роллы лежат в холодильнике и нужно только подогреть их в микроволновке. Один из них я и решила заморозить, взяв для сравнения свежий.

Замороженный (на фото слева) после разогрева был неприятно влажным, а остыв, стал заскорузлым. И лаваш, и курица на вкус были жестковатыми и сухими. Стоит ли замораживать: нет.

16. Гарниры из круп

Из круп я выбрала гречневую и перловую: сварила по целой 3-литровой кастрюле, заправила подсолнечным маслом, поместила в пакеты и ребром ладони провела канавки, чтобы удобнее было вытащить одну порцию. Разогревала в микроволновке — зернышки остались целыми, вкус не изменился. Отличный вариант в случае, когда каждый из членов семьи хочет свой гарнир. Стоит ли замораживать: да.

17. Макароны

Макароны из твердых сортов пшеницы после разогрева в микроволновке стали чуть менее упругими и слегка мучнистыми, но принципиальной разницы во вкусе я не заметила. Стоит ли замораживать: да.

18. Банан

Размораживать бананы, как это сделала я, точно не стоит: они станут склизкими и неприятными на вид — катастрофа просто. Лучше добавить их в смузи или пюре замороженными и измельчить блендером. Стоит ли замораживать: да, но использовать можно только в замороженном виде.

19. Яблоки

С яблоками (я выбрала сорт джонаголд) случилось примерно то же, что и с бананами: они оттаяли и стали похожи на мокрую вату. Если и замораживать, то без кожуры, для смузи. Стоит ли замораживать: да, но использовать можно только в замороженном виде.

20. Жареный лосось

Я обжарила хвостики лосося, освободила их от костей и кожи и заморозила, а потом разогрела в микроволновке. Вкус чуть суше, чем у свежеобжаренного, но с лимоном и капелькой масла будет вкусно. Стоит ли замораживать: да.

21. Жареное куриное филе

Если куриное филе недолго обжаривать на большом огне, не закрывая крышкой, образуется румяная корочка, а внутри оно будет мягким. Но после разморозки оно становится хоть ненамного, но суше и жестче. Стоит ли замораживать: да, но лучше не надо.

Как замораживать продукты

выбирайте герметичные зип-пакеты с надежной застежкой, которую при необходимости можно открыть и закрыть несколько раз

выпустите лишний воздух перед тем, как закрыть пакет

напишите на пакете дату заморозки — большинство продуктов не рекомендуют хранить дольше 3 месяцев

не замораживайте продукты повторно Кроме упомянутого в статье, мне понравилось замораживать бульон, чтобы в любой момент быстро сварганить легкий супчик, а также печеночный паштет (во вкусе он не теряет, но лучше не размораживать его в микроволновке, чтобы не перегреть, а вынуть из морозилки и оставить в холодильнике на ночь.

В целом мой эксперимент удался, моя морозилка аккуратно, как полка с книгами, забита заготовками и плоскими пакетами с готовой едой: готовить стало проще, а дети могут сами разогреть себе что-нибудь, не отвлекая меня от работы.