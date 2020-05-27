Я проверила, какие блюда и продукты хорошо переносят заморозку, а какие теряют свои свойства
Иногда видишь сыр или овощи с хорошей скидкой и руки сами тянутся взять побольше, но боишься не успеть съесть все это до того, как истечет срок годности. Или терпеть не можешь стоять у плиты каждый день, а свежей еды хочется. Есть выход — морозилка. Но ведь говорят, что многие продукты после заморозки теряют полезные свойства, а их текстура нарушается. В интернете, как всегда, пишут разное, а рисковать не хочется — вдруг испортятся.
Поэтому специально для AdMe.ru я решила поэкспериментировать с едой, чтобы понять, что стоит замораживать, а что нет.
1. Хлеб
Меня раздражало, что я никак не могу угадать нужное количество хлеба: он то улетает за 5 минут, то лежит и черствеет несколько дней. Я попробовала нарезать и заморозить свежий хлеб.
И хотя мне казалось, что после заморозки он станет влажным и липким, ничего подобного не произошло — он свеж, упруг и похож на свежеиспеченный. Я экспериментировала с чиабаттой и плотным ржаным финским, на разогрев одного кусочка в микроволновке уходит 15–20 секунд.
- Стоит ли замораживать: да.
2. Творог
Я думала, что оттаявший творог станет резиновым или сухим, но в результате отличить по вкусу свежий от размороженного я не смогла.
- Стоит ли замораживать: да.
3. Фета
Фету хорошо добавлять и в салаты, и в овощные рагу, и даже в суп вместо сметаны. Но после ночи разморозки в холодильнике этот нежный сыр потерял свою кремообразную структуру: при нарезке крошился, а во рту чувствовались неприятные крупинки и жир.
- Стоит ли замораживать: нет.
3. Твердый сыр
Для эксперимента я выбрала твердый сыр без дырочек. Я читала, что замороженный куском сыр легко натереть на терке, но это не так — мне пришлось прилагать значительные усилия. В остальном сыр не отличался от обычного — не крошился и сохранил тот же вкус.
- Стоит ли замораживать: да, тертым или кусочками.
5. Тофу
Я покупаю нежный тофу, чтобы класть в салаты и рагу или есть с медом (попробуйте, это вкусно!). В тофу много белка, а вот срок годности у него маленький, к тому же в магазине его иногда не бывает — этот специфический продукт любят не все, поэтому его привозят небольшими партиями. Я решила заморозить кусочек на пробу и не просчиталась: после оттаивания в холодильнике его вкус остался прежним.
- Стоит ли замораживать: да.
6. Сметана
Сметана после разморозки потеряла консистенцию: расслоилась на сыворотку и белую массу с крупинками.
Но зато когда я дала сыворотке стечь через вафельное полотенце и отжала массу, получился нежный крем-сыр, похожий на маскарпоне. Вкусный и в пару раз дешевле настоящего. Можно намазывать на хлеб и есть с зеленью и чесноком или с сиропом и ягодами.
- Стоит ли замораживать: только если хотите сделать крем-сыр.
7. Молоко
Молоко замечательно перенесло заморозку: даже мой сын, главный ценитель этого напитка в нашей семье, не смог по вкусу отличить его от обычного.
- Стоит ли замораживать: да.
8. Овощи
Общеизвестно, что овощи хорошо переносят заморозку, но обычно я все-таки чистила одну морковку ради супа или покупала пару кабачков специально для рагу. На этот раз я решила сделать заготовки заранее: купила большую партию овощей, нарезала и натерла все сразу и разложила в зип-пакеты.
Кроме меня, в семье овощи никто не любит, так что на следующий день я приготовила себе всего одну порцию гарнира, отсыпав понемногу из каждого пакета и поставив на 10 минут в микроволновку. На дно налила ложку воды, чтобы овощи не засохли при готовке. По вкусу — то что надо.
- Стоит ли замораживать: да.
9. Сладкий перец
Я решила посмотреть, подойдет ли замороженный перец для того, чтобы есть его сырым, например в салат. Он размораживался в холодильнике целую ночь, а наутро пустил сок и стал мягким и вялым. Пришлось засунуть его в микроволновку и превратить в овощной гарнир.
- Стоит ли замораживать: да, но использовать можно только в замороженном виде.
10. Картофель
Мне казалось, что у вареной картошки обязательно появится привкус или она просто развалится после заморозки, но этого не случилось — она стала чуть более рыхлой, но вкус совершенно не изменился.
Картофельное пюре с молоком и сливочным маслом после разогрева в микроволновке было в точности как свежее, да и сырая картошка не потеряла в качестве при жарке, когда я бросила ее на сковороду в замороженном виде.
- Стоит ли замораживать: да.
11. Салат айсберг
Бедный салат айсберг: он пал смертью храбрых, став вялым и склизким. Пришлось выбросить.
- Стоит ли замораживать: нет!
12. Яйца
Бывает, что в рецепте одни желтки, а белки выбрасывать жаль, или уезжаешь в отпуск, а в холодильнике остался пяток яиц. Немного посолив, я заморозила парочку в пакете, но мне показалось, что для заморозки яиц лучше подойдут небольшие контейнеры, чтобы не повредить их: после разморозки в холодильнике один из желтков растекся. Но это не помешало им превратиться во вкусный омлет.
Стоит ли замораживать: да.
13. Пицца
Я заморозила по кусочку «Маргариты» и «Каприччозы», но после разогрева в микроволновке пицца, хоть и осталась вполне съедобной, потеряла хрусткую корочку и вместе с ней половину своей прелести.
- Стоит ли замораживать: нет.
14. Куриное филе в сметанной подливке
Обычно я обжариваю куриное филе с кориандром и тмином, а потом режу пластинками и тушу в большом количестве сметанной подливки: с гречкой или рисом очень вкусно. Дети любят это блюдо, и я постоянно его готовлю. Поэтому именно его я выбрала для участия в эксперименте. Единственное, что подливка растеклась по дну пакета и этот кусок льда потом не влез в тарелку: в следующий раз нужно будет залить ее в один уголок и заморозить под наклоном.
После разогревания разницы во вкусе я не почувствовала — подливка сохранила однородность, курица не стала жестче, вкус специй остался ярким.
- Стоит ли замораживать: да.
15. Роллы из тонкого лаваша с сыром и запеченной курицей
Я часто готовлю такой перекус для детей: роллы лежат в холодильнике и нужно только подогреть их в микроволновке. Один из них я и решила заморозить, взяв для сравнения свежий.
Замороженный (на фото слева) после разогрева был неприятно влажным, а остыв, стал заскорузлым. И лаваш, и курица на вкус были жестковатыми и сухими.
- Стоит ли замораживать: нет.
16. Гарниры из круп
Из круп я выбрала гречневую и перловую: сварила по целой 3-литровой кастрюле, заправила подсолнечным маслом, поместила в пакеты и ребром ладони провела канавки, чтобы удобнее было вытащить одну порцию. Разогревала в микроволновке — зернышки остались целыми, вкус не изменился. Отличный вариант в случае, когда каждый из членов семьи хочет свой гарнир.
- Стоит ли замораживать: да.
17. Макароны
Макароны из твердых сортов пшеницы после разогрева в микроволновке стали чуть менее упругими и слегка мучнистыми, но принципиальной разницы во вкусе я не заметила.
- Стоит ли замораживать: да.
18. Банан
Размораживать бананы, как это сделала я, точно не стоит: они станут склизкими и неприятными на вид — катастрофа просто. Лучше добавить их в смузи или пюре замороженными и измельчить блендером.
- Стоит ли замораживать: да, но использовать можно только в замороженном виде.
19. Яблоки
С яблоками (я выбрала сорт джонаголд) случилось примерно то же, что и с бананами: они оттаяли и стали похожи на мокрую вату. Если и замораживать, то без кожуры, для смузи.
- Стоит ли замораживать: да, но использовать можно только в замороженном виде.
20. Жареный лосось
Я обжарила хвостики лосося, освободила их от костей и кожи и заморозила, а потом разогрела в микроволновке. Вкус чуть суше, чем у свежеобжаренного, но с лимоном и капелькой масла будет вкусно.
- Стоит ли замораживать: да.
21. Жареное куриное филе
Если куриное филе недолго обжаривать на большом огне, не закрывая крышкой, образуется румяная корочка, а внутри оно будет мягким. Но после разморозки оно становится хоть ненамного, но суше и жестче.
- Стоит ли замораживать: да, но лучше не надо.
Как замораживать продукты
- выбирайте герметичные зип-пакеты с надежной застежкой, которую при необходимости можно открыть и закрыть несколько раз
- выпустите лишний воздух перед тем, как закрыть пакет
- напишите на пакете дату заморозки — большинство продуктов не рекомендуют хранить дольше 3 месяцев
- не замораживайте продукты повторно
Кроме упомянутого в статье, мне понравилось замораживать бульон, чтобы в любой момент быстро сварганить легкий супчик, а также печеночный паштет (во вкусе он не теряет, но лучше не размораживать его в микроволновке, чтобы не перегреть, а вынуть из морозилки и оставить в холодильнике на ночь.
В целом мой эксперимент удался, моя морозилка аккуратно, как полка с книгами, забита заготовками и плоскими пакетами с готовой едой: готовить стало проще, а дети могут сами разогреть себе что-нибудь, не отвлекая меня от работы.
А что замораживаете вы?