Я приготовила домашнюю еду и купила ее аналог в магазине. Посмотрим, отличит ли моя семья одно от другого

Люди часто делятся на 2 лагеря: на тех, кто предпочитает еду из общепита, и тех, кто всеми руками и ногами за домашнюю стряпню. Готовить самому, заказывать еду или комбинировать варианты — решать только вам.

Мы с одним из авторов AdMe.ru проверили опытным путем на примере одной конкретной семьи, что вкуснее: блюда домашнего приготовления или полуфабрикаты и готовая еда на заказ.

Борщ

Первым делом решила сравнить свой фирменный борщ с готовым продуктом из доставки известного магазина. И миссия была провалена. 2 блюда слишком сильно отличаются друг от друга внешне, не только по вкусу. У покупного борща цвет ярко-красный, просто «вырви глаз», все ингредиенты нашинкованы мелкой соломкой, от мяса — одни воспоминания. Я досолила и приправила суп, как делаю обычно, но разница все равно осталась очевидной. Муж недоумевал, почему он должен обедать этим, когда знает, что в наличии есть домашний борщ. Сын 10 лет съел с удовольствием, воспринял это как разнообразие в меню. Заметила, что дети вообще любят есть покупное.

Мой вывод: заказывать это блюдо стоит только в случае, если вы привыкли обязательно обедать горячим супом, но готового дома нет и приготовить также нет возможности. Мой супруг сказал, что борщ съедобный, но конкуренции с домашним не выдерживает.

Пельмени

Пельмени в семье употребляем нечасто, в основном свои, лепим тоже редко. Ради эксперимента я инициировала процесс. Обычно муж отвечает за фарш, а мы с сыном делаем тесто и лепим. Наш глава семейства крайне щепетильно относится к происхождению мясной составляющей. Сам выбирает компоненты, гордо говорит, что ест только фарш собственного приготовления. Я же в дополнение к нашим пельмешкам приобрела 1 кг замороженных полуфабрикатов местного производства. Отзывы от знакомых были положительные. И оптимальное соотношение цены и качества.

И хотя визуально моя и промышленная лепки отличаются, я рискнула смешать пельмени поровну и подать к столу. Варила в одной кастрюле в течение одного и того же времени. Мне показалось, что пельмени по вкусу и по ощущению на языке очень разные. Покупные меньше, немного пересолены, мясо — как гладкий голышек, жирноваты на мой вкус. Домашние крупнее, вкус сбалансирован под наши предпочтения, фарш более рыхлый. Что до моих подопытных. Муж, который «ест фарш только собственного приготовления», проглотил все 10 штук, не заметив подлога. Сын же выковыривал домашние, из покупных попробовал один и больше не стал. Сказал, что не понравилось, но не хотел меня расстраивать критикой. Думал, что это у меня что-то не получилось.

Лимонный пирог

Рецепт лимонного пирога мне достался от бабушки. Лимонник сочетает в себе сладость теста с лимонной кислинкой и горчинкой цедры. Десерт на любителя. Муж мой, например, его не очень жалует. В одном из сетевых супермаркетов нашла пирожок, внешне похожий, как мне показалось, на тот, что пекут в нашей семье. На вкус, кстати, тоже оказался приятным. Корочка тоньше, чем у моего, начинки чуть меньше. Оно и понятно. Сама начинка не горчит, напротив, довольно сладкая.

Как и следовало ожидать, супругу покупной десерт понравился больше именно из-за отсутствия лимонной горечи. Сын не ест «все эти ваши взрослые сладости» принципиально.

Торт «Прага»

Торт «Прага» — это вкус праздника моего детства. Его пекли на дни рождения, писали на нем поздравления заварным кремом. И хотя он всегда получался неказистым, вкуснее, казалось, ничего быть не может. Сейчас тортики в основном покупаем, сама пеку крайне редко, чтобы просто удивить родных или коллег. Для эксперимента затеяла «Прагу». Вся кухня была задействована, все было в креме. Получилась она у меня не пышной, довольно плотной. Для декора и вкусового контраста добавила ягоды голубики. Торт вышел весом около 1,5 кг.

Конкурентом за наши сердца выступил 950-граммовый торт известной кондитерской марки. И сразу же получил балл за внешнюю красоту. Высокий, с шоколадным верхом, обсыпными боками и всякими съедобными украшательствами. По вкусовым качествам оба десерта хороши, крем удался в обоих случаях. И счет был бы равным, если бы не послевкусие покупного тортика. Оставляет он после себя не совсем приятный шлейф, хочется сейчас же запить его чаем.