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Я опробовала рецепты из соцсетей, авторы которых обещали гастрономическое наслаждение. И вот что вышло

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Приготовление пищи — занятие на любителя. Но даже этот самый любитель порой не хочет битый час стоять у плиты, поэтому ищет рецепт без заморочек. И без труда его находит, ведь интернет ломится от видео, авторы которых говорят о вкуснейших блюдах без лишних затрат — как материальных, так и временных. Однако попытки провернуть то же самое у себя на кухне иногда оборачиваются провалом.

Меня зовут Олеся, и специально для AdMe.ru я проверила вирусные рецепты простых блюд из социальных сетей. Некоторые из них стали настоящей находкой для меня.

Хачапури по-аджарски за полчаса

Ингредиенты:

  • 180 г творога
  • 2 яйца
  • 80 г твердого сыра
  • 80 г муки
  • соль и перец по вкусу

Приготовление:

  1. Отделить белки от желтков. Желтки оставить целыми.
  2. Сыр натереть на крупной терке.
  3. Соединить белки, творог и муку. Тщательно перемешать.
  4. Выложить половину творожной массы на застеленный пергаментом противень, сформировать «лодочку». Посолить и поперчить по вкусу. То же самое проделать и со второй половиной теста.
  5. Выпекать хачапури в духовке в течение 20–25 минут (до золотистой корочки) при 180 °С.
  6. Выложить в центр «лодочек» натертый сыр и отправить хачапури в духовку еще на 5 минут.
  7. Сделать небольшие углубления в расплавленном сыре каждого хачапури и поместить в них по желтку. Запекать еще 3 минуты.

Конечно, такие хачапури далеки от аутентичного грузинского блюда, тем не менее они очень вкусные: у выпечки хрустящая корочка и воздушное тесто, которое можно отламывать и макать в желток вперемешку с расплавленным сыром. А по сытности, пожалуй, хачапури и вовсе не уступают оригинальным.

Автор рецепта заявляет, что блюдо предназначено для тех, кто следит за правильным питанием. Хотя я бы рекомендовала этот рецепт хачапури всем желающим. Они хороши и как ленивый вариант этих эффектных «лодочек». Определенно, буду готовить еще.

Курица в рукаве с гарниром

Ингредиенты:

  • 1 тушка курицы
  • 1 стакан риса
  • 2 стакана воды
  • 2 моркови
  • 1 луковица
  • 1 ст. л. растительного масла
  • соль по вкусу
  • специи: сушеный чеснок, сладкая паприка, куркума, бадьян, гвоздика целая

Приготовление:

  1. Тушку курицы натереть солью, сушеным чесноком, сладкой паприкой и растительным маслом.
  2. Рукав для запекания крепко завязать с одной стороны, положить в него 1 ст. л. куркумы, половину звездочки бадьяна и соль по вкусу.
  3. Туда же отправить нарезанную кружочками морковь, очищенную луковицу с предварительно воткнутыми в нее зонтиками гвоздики. (Это нужно для того, чтобы не пришлось потом вылавливать гвоздику из готового риса.)
  4. Высыпать в рукав к специям стакан риса, туда же осторожно влить 2 стакана воды. Плотно зажав второй конец рукава, потрясти им, чтобы все ингредиенты перемешались.
  5. Аккуратно поместить в этот же пакет куриную тушку — она должна лечь поверх риса. Крепко завязать рукав со второй стороны.
  6. Отправить курицу в разогретую до 180 °С духовку на 1,5–2 часа.

Никаких недостатков в готовом блюде не обнаружила. Рис получился рассыпчатым и ароматным, чему поспособствовали, конечно же, специи. А мясо курицы было мягким и сочным, что неудивительно, ведь оно готовилось преимущественно на пару.

Несмотря на то что рис с курицей должны провести в духовке около полутора часов, рецепт все равно можно причислить к разделу «на скорую руку». Собрать все ингредиенты в один рукав для запекания — дело 5 минут, ну а потом можно заниматься другими делами, пока обед готовится.

Ленивая закуска а-ля суши

Ингредиенты:

  • 1/2 стакана риса
  • 150 г слабосоленой семги или форели
  • 1/2 авокадо
  • 1 ст. л. соевого соуса (и немного для подачи)
  • 2 ст. л. майонеза
  • пара капель соуса чили (по желанию)

Приготовление:

  1. Сварить рис, дать ему немного остыть, после чего выложить в контейнер и разровнять ложкой. Поместить контейнер в холодильник минимум на 2 часа.
  2. Достать контейнер, накрыть его тарелкой, перевернуть и встряхнуть, чтобы извлечь получившийся «пирог» из емкости.
  3. Нарезать рис на ровные кусочки, слегка обжарить каждый из них на сковороде.
  4. Подготовить заправку для рыбы, соединив майонез, соевый соус и соус чили.
  5. Нарезать мелко рыбу и смешать ее с заправкой.
  6. Выложить по ложке рыбной массы на каждый рисовый брусок, украсить кусочком авокадо.

Такая простая закуска действительно может послужить альтернативой домашним роллам и суши. Однако любители большого количества начинки могут остаться недовольны. Дело в том, что рисовый «пирог» из контейнера получается нарезать лишь на крупные бруски, тонкие же крошатся и ломаются при жарке. В результате в готовой закуске вареной крупы гораздо больше, чем рыбы. Не думаю, что буду готовить такое блюдо когда-нибудь еще.

Кексы из 2 ингредиентов

Ингредиенты:

  • 1 банка сгущенного молока
  • 150 г крахмала

Приготовление:

  1. Соединяем сгущенку и крахмал, тщательно перемешиваем.
  2. Разливаем полученное тесто по формочкам для кексов.
  3. Выпекаем в духовке при 200 °С около 20 минут.

Этот рецепт — настоящая находка для убежденных сладкоежек, которые не любят слишком заморачиваться с выпечкой. Кексы получаются с хрустящей сахарной корочкой, рассыпчатой нежной серединкой и легким привкусом сгущенного молока.

К минусам рецепта я бы отнесла тот факт, что получившийся продукт черствеет буквально за несколько часов. А на следующий день кексы вообще будто каменные. Потому их нужно выпекать ровно столько, сколько вы готовы съесть за чаепитием. Из одной банки сгущенки у меня получилось 12 штук, и этого оказалось много для одного семейного полдника.

Паста в духовке

Ингредиенты:

  • 300 г спагетти
  • 200 г томатного соуса
  • 2 луковицы
  • 100 г моцареллы
  • 2 стакана воды
  • соль и любимые приправы по вкусу

Приготовление:

  1. Выложить в форму для запекания спагетти, полить их соусом, добавить нарезанный полукольцами лук. Посолить и посыпать приправами.
  2. Залить макаронные изделия водой, после чего аккуратно перемешать содержимое формы лопаткой. Отправить в разогретую до 190 °С духовку на 35–40 минут.
  3. Достать спагетти, снова перемешать их и посыпать натертой на крупной терке моцареллой.
  4. Отправить в духовку еще на 5 минут.

Если это блюдо нельзя окрестить «Смешал — и готово», то название «Смешал, подождал — и готово» ему вполне подойдет. Тем, кто хочет накормить семью горячим, сытным и вкусным ужином, но при этом не желает стоять битый час у плиты, определенно понравится этот рецепт. А с учетом того, что паста готовится в одной емкости, посуды в итоге нужно будет мыть меньше обычного.

Единственное, что я бы скорректировала в этом рецепте, — это количество соуса. На мой взгляд, его слишком много. Но это скорее на любителя.

Торт из сухого завтрака

Ингредиенты:

  • 250 г шоколадных шариков
  • 1 банка сгущенного молока
  • 180 г сливочного масла

Приготовление:

  1. Масло комнатной температуры взбиваем, постепенно добавляя к нему сгущенку. Должен получиться плотный крем.
  2. Бока и дно разъемной формы покрываем пергаментом.
  3. Перемешиваем шоколадные шарики с кремом, после чего выкладываем массу в форму и разравниваем. Это и будет наш торт.
  4. Отправляем форму в холодильник минимум на 3 часа, после чего достаем готовый десерт.

К сожалению, мой торт эффектным не получился. Как минимум потому, что крем слегка расслоился. Так что в непрезентабельном виде десерта буду винить свое неумение взбивать масло со сгущенкой, а не автора рецепта.

Однако у этого торта есть и другие минусы. Он простоял в моем холодильнике всю ночь, но так и остался хрустящим и сухим. Попытки есть десерт вилкой успехом не увенчались — отрезанный кусочек мгновенно разлетается на шарики, потому удобнее его брать рукой. Я морально готовилась к тому, что торт никому из домашних не понравится, но ошиблась: его смели буквально за пару часов. Так что запишем этот факт в пользу вкусовых качеств десерта.

Чебуреки без привычной возни с мукой

Ингредиенты:

  • 1 лист лаваша
  • 300 г любого мясного фарша
  • 1 луковица
  • 1 яичный белок
  • 50 мл воды
  • 2 ст. л. растительного масла
  • зелень по вкусу
  • соль и перец по вкусу

Приготовление:

  1. В фарш добавить мелко нарезанные лук и зелень, туда же отправить воду. Посолить, поперчить и все хорошо перемешать.
  2. С помощью блюдца и ножа вырезать из лаваша круглые листы.
  3. Кружок лаваша смазать по краям яичным белком, а в центр кружка тонким слоем выложить фарш. Крепко слепить края.
  4. Жарить на небольшом количестве масла на умеренном огне под закрытой крышкой по 7 минут с каждой стороны.

Когда домашние получили по чебуреку на дегустацию, я намеренно умолчала о том, что использовала лаваш вместо теста. Они просто похвалили блюдо, и мне пришлось задать наводящий вопрос: «Тесто вам не кажется каким-то непривычным?» «Нет», — ответили мне.

Предположу, что за счет содержания в фарше воды лаваш пропитывается жидкостью, а потому приобретает другую текстуру при жарке в масле. Ни один «пирожок» не расклеился на сковороде, а мясная начинка хорошо пропеклась. Определенно, рецепту чебуреков без использования муки я ставлю лайк, ведь не всегда есть время и желание возиться с тестом.

Хрустящие картофельные подушечки

Ингредиенты:

  • 5 картофелин
  • 2 ст. л. крахмала
  • 500 мл растительного масла
  • специи по вкусу
  • соль и перец по вкусу

Приготовление:

  1. Отварить картофель в мундире, затем откинуть в ледяную воду и снять кожуру.
  2. Растолочь картофель в пюре, добавить соль, перец и крахмал.
  3. Скатать из картофельной массы приплюснутую колбаску, нарезать ее на небольшие ломтики.
  4. При помощи вилки сделать поверхность каждого ломтика ребристой.
  5. Пожарить ломтики во фритюре. Секрет приготовления вкусных подушечек заключается в следующем: после 30 секунд жарки их нужно достать из масла с помощью шумовки буквально на несколько секунд, затем вернуть и обжаривать до полной готовности.
  6. Посыпать готовые подушечки специями.

Я бы сказала, что на вкус такие подушечки представляют собой нечто среднее между чипсами и картофелем по-деревенски. У них безумно хрустящая ребристая корочка и мягкая серединка. Так что это блюдо — неплохая альтернатива любимым снекам к вечернему просмотру фильма.

Недостаток у подушечек ровным счетом такой же, как у картошки по-деревенски и картошки фри: они хороши только в свежеприготовленном виде. По прошествии нескольких часов закуска теряет свои «хрустящие свойства»: проверено в целях эксперимента. Вместе с тем мала вероятность, что картофельные подушечки останутся несъеденными, потому что они очень вкусные.

А вы готовили когда-нибудь по популярным рецептам из интернета? Что из этого получилось?

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AdMe/Кухня/Я опробовала рецепты из соцсетей, авторы которых обещали гастрономическое наслаждение. И вот что вышло
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