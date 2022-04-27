Я опробовала рецепты из соцсетей, авторы которых обещали гастрономическое наслаждение. И вот что вышло
Приготовление пищи — занятие на любителя. Но даже этот самый любитель порой не хочет битый час стоять у плиты, поэтому ищет рецепт без заморочек. И без труда его находит, ведь интернет ломится от видео, авторы которых говорят о вкуснейших блюдах без лишних затрат — как материальных, так и временных. Однако попытки провернуть то же самое у себя на кухне иногда оборачиваются провалом.
Меня зовут Олеся, и специально для AdMe.ru я проверила вирусные рецепты простых блюд из социальных сетей. Некоторые из них стали настоящей находкой для меня.
Хачапури по-аджарски за полчаса
Ингредиенты:
- 180 г творога
- 2 яйца
- 80 г твердого сыра
- 80 г муки
- соль и перец по вкусу
- Отделить белки от желтков. Желтки оставить целыми.
- Сыр натереть на крупной терке.
- Соединить белки, творог и муку. Тщательно перемешать.
- Выложить половину творожной массы на застеленный пергаментом противень, сформировать «лодочку». Посолить и поперчить по вкусу. То же самое проделать и со второй половиной теста.
- Выпекать хачапури в духовке в течение 20–25 минут (до золотистой корочки) при 180 °С.
- Выложить в центр «лодочек» натертый сыр и отправить хачапури в духовку еще на 5 минут.
- Сделать небольшие углубления в расплавленном сыре каждого хачапури и поместить в них по желтку. Запекать еще 3 минуты.
Конечно, такие хачапури далеки от аутентичного грузинского блюда, тем не менее они очень вкусные: у выпечки хрустящая корочка и воздушное тесто, которое можно отламывать и макать в желток вперемешку с расплавленным сыром. А по сытности, пожалуй, хачапури и вовсе не уступают оригинальным.
Автор рецепта заявляет, что блюдо предназначено для тех, кто следит за правильным питанием. Хотя я бы рекомендовала этот рецепт хачапури всем желающим. Они хороши и как ленивый вариант этих эффектных «лодочек». Определенно, буду готовить еще.
Курица в рукаве с гарниром
Ингредиенты:
- 1 тушка курицы
- 1 стакан риса
- 2 стакана воды
- 2 моркови
- 1 луковица
- 1 ст. л. растительного масла
- соль по вкусу
- специи: сушеный чеснок, сладкая паприка, куркума, бадьян, гвоздика целая
- Тушку курицы натереть солью, сушеным чесноком, сладкой паприкой и растительным маслом.
- Рукав для запекания крепко завязать с одной стороны, положить в него 1 ст. л. куркумы, половину звездочки бадьяна и соль по вкусу.
- Туда же отправить нарезанную кружочками морковь, очищенную луковицу с предварительно воткнутыми в нее зонтиками гвоздики. (Это нужно для того, чтобы не пришлось потом вылавливать гвоздику из готового риса.)
- Высыпать в рукав к специям стакан риса, туда же осторожно влить 2 стакана воды. Плотно зажав второй конец рукава, потрясти им, чтобы все ингредиенты перемешались.
- Аккуратно поместить в этот же пакет куриную тушку — она должна лечь поверх риса. Крепко завязать рукав со второй стороны.
- Отправить курицу в разогретую до 180 °С духовку на 1,5–2 часа.
Никаких недостатков в готовом блюде не обнаружила. Рис получился рассыпчатым и ароматным, чему поспособствовали, конечно же, специи. А мясо курицы было мягким и сочным, что неудивительно, ведь оно готовилось преимущественно на пару.
Несмотря на то что рис с курицей должны провести в духовке около полутора часов, рецепт все равно можно причислить к разделу «на скорую руку». Собрать все ингредиенты в один рукав для запекания — дело 5 минут, ну а потом можно заниматься другими делами, пока обед готовится.
Ленивая закуска а-ля суши
Ингредиенты:
- 1/2 стакана риса
- 150 г слабосоленой семги или форели
- 1/2 авокадо
- 1 ст. л. соевого соуса (и немного для подачи)
- 2 ст. л. майонеза
- пара капель соуса чили (по желанию)
- Сварить рис, дать ему немного остыть, после чего выложить в контейнер и разровнять ложкой. Поместить контейнер в холодильник минимум на 2 часа.
- Достать контейнер, накрыть его тарелкой, перевернуть и встряхнуть, чтобы извлечь получившийся «пирог» из емкости.
- Нарезать рис на ровные кусочки, слегка обжарить каждый из них на сковороде.
- Подготовить заправку для рыбы, соединив майонез, соевый соус и соус чили.
- Нарезать мелко рыбу и смешать ее с заправкой.
- Выложить по ложке рыбной массы на каждый рисовый брусок, украсить кусочком авокадо.
Такая простая закуска действительно может послужить альтернативой домашним роллам и суши. Однако любители большого количества начинки могут остаться недовольны. Дело в том, что рисовый «пирог» из контейнера получается нарезать лишь на крупные бруски, тонкие же крошатся и ломаются при жарке. В результате в готовой закуске вареной крупы гораздо больше, чем рыбы. Не думаю, что буду готовить такое блюдо когда-нибудь еще.
Кексы из 2 ингредиентов
Ингредиенты:
- 1 банка сгущенного молока
- 150 г крахмала
- Соединяем сгущенку и крахмал, тщательно перемешиваем.
- Разливаем полученное тесто по формочкам для кексов.
- Выпекаем в духовке при 200 °С около 20 минут.
Этот рецепт — настоящая находка для убежденных сладкоежек, которые не любят слишком заморачиваться с выпечкой. Кексы получаются с хрустящей сахарной корочкой, рассыпчатой нежной серединкой и легким привкусом сгущенного молока.
К минусам рецепта я бы отнесла тот факт, что получившийся продукт черствеет буквально за несколько часов. А на следующий день кексы вообще будто каменные. Потому их нужно выпекать ровно столько, сколько вы готовы съесть за чаепитием. Из одной банки сгущенки у меня получилось 12 штук, и этого оказалось много для одного семейного полдника.
Паста в духовке
Ингредиенты:
- 300 г спагетти
- 200 г томатного соуса
- 2 луковицы
- 100 г моцареллы
- 2 стакана воды
- соль и любимые приправы по вкусу
- Выложить в форму для запекания спагетти, полить их соусом, добавить нарезанный полукольцами лук. Посолить и посыпать приправами.
- Залить макаронные изделия водой, после чего аккуратно перемешать содержимое формы лопаткой. Отправить в разогретую до 190 °С духовку на 35–40 минут.
- Достать спагетти, снова перемешать их и посыпать натертой на крупной терке моцареллой.
- Отправить в духовку еще на 5 минут.
Если это блюдо нельзя окрестить «Смешал — и готово», то название «Смешал, подождал — и готово» ему вполне подойдет. Тем, кто хочет накормить семью горячим, сытным и вкусным ужином, но при этом не желает стоять битый час у плиты, определенно понравится этот рецепт. А с учетом того, что паста готовится в одной емкости, посуды в итоге нужно будет мыть меньше обычного.
Единственное, что я бы скорректировала в этом рецепте, — это количество соуса. На мой взгляд, его слишком много. Но это скорее на любителя.
Торт из сухого завтрака
Ингредиенты:
- 250 г шоколадных шариков
- 1 банка сгущенного молока
- 180 г сливочного масла
- Масло комнатной температуры взбиваем, постепенно добавляя к нему сгущенку. Должен получиться плотный крем.
- Бока и дно разъемной формы покрываем пергаментом.
- Перемешиваем шоколадные шарики с кремом, после чего выкладываем массу в форму и разравниваем. Это и будет наш торт.
- Отправляем форму в холодильник минимум на 3 часа, после чего достаем готовый десерт.
К сожалению, мой торт эффектным не получился. Как минимум потому, что крем слегка расслоился. Так что в непрезентабельном виде десерта буду винить свое неумение взбивать масло со сгущенкой, а не автора рецепта.
Однако у этого торта есть и другие минусы. Он простоял в моем холодильнике всю ночь, но так и остался хрустящим и сухим. Попытки есть десерт вилкой успехом не увенчались — отрезанный кусочек мгновенно разлетается на шарики, потому удобнее его брать рукой. Я морально готовилась к тому, что торт никому из домашних не понравится, но ошиблась: его смели буквально за пару часов. Так что запишем этот факт в пользу вкусовых качеств десерта.
Чебуреки без привычной возни с мукой
Ингредиенты:
- 1 лист лаваша
- 300 г любого мясного фарша
- 1 луковица
- 1 яичный белок
- 50 мл воды
- 2 ст. л. растительного масла
- зелень по вкусу
- соль и перец по вкусу
- В фарш добавить мелко нарезанные лук и зелень, туда же отправить воду. Посолить, поперчить и все хорошо перемешать.
- С помощью блюдца и ножа вырезать из лаваша круглые листы.
- Кружок лаваша смазать по краям яичным белком, а в центр кружка тонким слоем выложить фарш. Крепко слепить края.
- Жарить на небольшом количестве масла на умеренном огне под закрытой крышкой по 7 минут с каждой стороны.
Когда домашние получили по чебуреку на дегустацию, я намеренно умолчала о том, что использовала лаваш вместо теста. Они просто похвалили блюдо, и мне пришлось задать наводящий вопрос: «Тесто вам не кажется каким-то непривычным?» «Нет», — ответили мне.
Предположу, что за счет содержания в фарше воды лаваш пропитывается жидкостью, а потому приобретает другую текстуру при жарке в масле. Ни один «пирожок» не расклеился на сковороде, а мясная начинка хорошо пропеклась. Определенно, рецепту чебуреков без использования муки я ставлю лайк, ведь не всегда есть время и желание возиться с тестом.
Хрустящие картофельные подушечки
Ингредиенты:
- 5 картофелин
- 2 ст. л. крахмала
- 500 мл растительного масла
- специи по вкусу
- соль и перец по вкусу
- Отварить картофель в мундире, затем откинуть в ледяную воду и снять кожуру.
- Растолочь картофель в пюре, добавить соль, перец и крахмал.
- Скатать из картофельной массы приплюснутую колбаску, нарезать ее на небольшие ломтики.
- При помощи вилки сделать поверхность каждого ломтика ребристой.
- Пожарить ломтики во фритюре. Секрет приготовления вкусных подушечек заключается в следующем: после 30 секунд жарки их нужно достать из масла с помощью шумовки буквально на несколько секунд, затем вернуть и обжаривать до полной готовности.
- Посыпать готовые подушечки специями.
Я бы сказала, что на вкус такие подушечки представляют собой нечто среднее между чипсами и картофелем по-деревенски. У них безумно хрустящая ребристая корочка и мягкая серединка. Так что это блюдо — неплохая альтернатива любимым снекам к вечернему просмотру фильма.
Недостаток у подушечек ровным счетом такой же, как у картошки по-деревенски и картошки фри: они хороши только в свежеприготовленном виде. По прошествии нескольких часов закуска теряет свои «хрустящие свойства»: проверено в целях эксперимента. Вместе с тем мала вероятность, что картофельные подушечки останутся несъеденными, потому что они очень вкусные.
А вы готовили когда-нибудь по популярным рецептам из интернета? Что из этого получилось?