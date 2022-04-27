Я опробовала рецепты из соцсетей, авторы которых обещали гастрономическое наслаждение. И вот что вышло

Приготовление пищи — занятие на любителя. Но даже этот самый любитель порой не хочет битый час стоять у плиты, поэтому ищет рецепт без заморочек. И без труда его находит, ведь интернет ломится от видео, авторы которых говорят о вкуснейших блюдах без лишних затрат — как материальных, так и временных. Однако попытки провернуть то же самое у себя на кухне иногда оборачиваются провалом.

Меня зовут Олеся, и специально для AdMe.ru я проверила вирусные рецепты простых блюд из социальных сетей. Некоторые из них стали настоящей находкой для меня.

Хачапури по-аджарски за полчаса

Ингредиенты: 180 г творога

2 яйца

80 г твердого сыра

80 г муки

соль и перец по вкусу Приготовление: Отделить белки от желтков. Желтки оставить целыми. Сыр натереть на крупной терке. Соединить белки, творог и муку. Тщательно перемешать. Выложить половину творожной массы на застеленный пергаментом противень, сформировать «лодочку». Посолить и поперчить по вкусу. То же самое проделать и со второй половиной теста. Выпекать хачапури в духовке в течение 20–25 минут (до золотистой корочки) при 180 °С. Выложить в центр «лодочек» натертый сыр и отправить хачапури в духовку еще на 5 минут. Сделать небольшие углубления в расплавленном сыре каждого хачапури и поместить в них по желтку. Запекать еще 3 минуты.

Конечно, такие хачапури далеки от аутентичного грузинского блюда, тем не менее они очень вкусные: у выпечки хрустящая корочка и воздушное тесто, которое можно отламывать и макать в желток вперемешку с расплавленным сыром. А по сытности, пожалуй, хачапури и вовсе не уступают оригинальным. Автор рецепта заявляет, что блюдо предназначено для тех, кто следит за правильным питанием. Хотя я бы рекомендовала этот рецепт хачапури всем желающим. Они хороши и как ленивый вариант этих эффектных «лодочек». Определенно, буду готовить еще.

Курица в рукаве с гарниром

Ингредиенты: 1 тушка курицы

1 стакан риса

2 стакана воды

2 моркови

1 луковица

1 ст. л. растительного масла

соль по вкусу

специи: сушеный чеснок, сладкая паприка, куркума, бадьян, гвоздика целая Приготовление: Тушку курицы натереть солью, сушеным чесноком, сладкой паприкой и растительным маслом. Рукав для запекания крепко завязать с одной стороны, положить в него 1 ст. л. куркумы, половину звездочки бадьяна и соль по вкусу. Туда же отправить нарезанную кружочками морковь, очищенную луковицу с предварительно воткнутыми в нее зонтиками гвоздики. (Это нужно для того, чтобы не пришлось потом вылавливать гвоздику из готового риса.) Высыпать в рукав к специям стакан риса, туда же осторожно влить 2 стакана воды. Плотно зажав второй конец рукава, потрясти им, чтобы все ингредиенты перемешались. Аккуратно поместить в этот же пакет куриную тушку — она должна лечь поверх риса. Крепко завязать рукав со второй стороны. Отправить курицу в разогретую до 180 °С духовку на 1,5–2 часа.

Никаких недостатков в готовом блюде не обнаружила. Рис получился рассыпчатым и ароматным, чему поспособствовали, конечно же, специи. А мясо курицы было мягким и сочным, что неудивительно, ведь оно готовилось преимущественно на пару. Несмотря на то что рис с курицей должны провести в духовке около полутора часов, рецепт все равно можно причислить к разделу «на скорую руку». Собрать все ингредиенты в один рукав для запекания — дело 5 минут, ну а потом можно заниматься другими делами, пока обед готовится.

Ленивая закуска а-ля суши

Ингредиенты: 1/2 стакана риса

150 г слабосоленой семги или форели

1/2 авокадо

1 ст. л. соевого соуса (и немного для подачи)

2 ст. л. майонеза

пара капель соуса чили (по желанию) Приготовление: Сварить рис, дать ему немного остыть, после чего выложить в контейнер и разровнять ложкой. Поместить контейнер в холодильник минимум на 2 часа. Достать контейнер, накрыть его тарелкой, перевернуть и встряхнуть, чтобы извлечь получившийся «пирог» из емкости. Нарезать рис на ровные кусочки, слегка обжарить каждый из них на сковороде. Подготовить заправку для рыбы, соединив майонез, соевый соус и соус чили. Нарезать мелко рыбу и смешать ее с заправкой. Выложить по ложке рыбной массы на каждый рисовый брусок, украсить кусочком авокадо.

Такая простая закуска действительно может послужить альтернативой домашним роллам и суши. Однако любители большого количества начинки могут остаться недовольны. Дело в том, что рисовый «пирог» из контейнера получается нарезать лишь на крупные бруски, тонкие же крошатся и ломаются при жарке. В результате в готовой закуске вареной крупы гораздо больше, чем рыбы. Не думаю, что буду готовить такое блюдо когда-нибудь еще.

Кексы из 2 ингредиентов

Ингредиенты: 1 банка сгущенного молока

150 г крахмала Приготовление: Соединяем сгущенку и крахмал, тщательно перемешиваем. Разливаем полученное тесто по формочкам для кексов. Выпекаем в духовке при 200 °С около 20 минут.

Этот рецепт — настоящая находка для убежденных сладкоежек, которые не любят слишком заморачиваться с выпечкой. Кексы получаются с хрустящей сахарной корочкой, рассыпчатой нежной серединкой и легким привкусом сгущенного молока. К минусам рецепта я бы отнесла тот факт, что получившийся продукт черствеет буквально за несколько часов. А на следующий день кексы вообще будто каменные. Потому их нужно выпекать ровно столько, сколько вы готовы съесть за чаепитием. Из одной банки сгущенки у меня получилось 12 штук, и этого оказалось много для одного семейного полдника.

Паста в духовке

Ингредиенты: 300 г спагетти

200 г томатного соуса

2 луковицы

100 г моцареллы

2 стакана воды

соль и любимые приправы по вкусу Приготовление: Выложить в форму для запекания спагетти, полить их соусом, добавить нарезанный полукольцами лук. Посолить и посыпать приправами. Залить макаронные изделия водой, после чего аккуратно перемешать содержимое формы лопаткой. Отправить в разогретую до 190 °С духовку на 35–40 минут. Достать спагетти, снова перемешать их и посыпать натертой на крупной терке моцареллой. Отправить в духовку еще на 5 минут.

Если это блюдо нельзя окрестить «Смешал — и готово», то название «Смешал, подождал — и готово» ему вполне подойдет. Тем, кто хочет накормить семью горячим, сытным и вкусным ужином, но при этом не желает стоять битый час у плиты, определенно понравится этот рецепт. А с учетом того, что паста готовится в одной емкости, посуды в итоге нужно будет мыть меньше обычного. Единственное, что я бы скорректировала в этом рецепте, — это количество соуса. На мой взгляд, его слишком много. Но это скорее на любителя.

Торт из сухого завтрака

Ингредиенты: 250 г шоколадных шариков

1 банка сгущенного молока

180 г сливочного масла Приготовление: Масло комнатной температуры взбиваем, постепенно добавляя к нему сгущенку. Должен получиться плотный крем. Бока и дно разъемной формы покрываем пергаментом. Перемешиваем шоколадные шарики с кремом, после чего выкладываем массу в форму и разравниваем. Это и будет наш торт. Отправляем форму в холодильник минимум на 3 часа, после чего достаем готовый десерт.

К сожалению, мой торт эффектным не получился. Как минимум потому, что крем слегка расслоился. Так что в непрезентабельном виде десерта буду винить свое неумение взбивать масло со сгущенкой, а не автора рецепта. Однако у этого торта есть и другие минусы. Он простоял в моем холодильнике всю ночь, но так и остался хрустящим и сухим. Попытки есть десерт вилкой успехом не увенчались — отрезанный кусочек мгновенно разлетается на шарики, потому удобнее его брать рукой. Я морально готовилась к тому, что торт никому из домашних не понравится, но ошиблась: его смели буквально за пару часов. Так что запишем этот факт в пользу вкусовых качеств десерта.

Чебуреки без привычной возни с мукой

Ингредиенты: 1 лист лаваша

300 г любого мясного фарша

1 луковица

1 яичный белок

50 мл воды

2 ст. л. растительного масла

зелень по вкусу

соль и перец по вкусу Приготовление: В фарш добавить мелко нарезанные лук и зелень, туда же отправить воду. Посолить, поперчить и все хорошо перемешать. С помощью блюдца и ножа вырезать из лаваша круглые листы. Кружок лаваша смазать по краям яичным белком, а в центр кружка тонким слоем выложить фарш. Крепко слепить края. Жарить на небольшом количестве масла на умеренном огне под закрытой крышкой по 7 минут с каждой стороны.

Когда домашние получили по чебуреку на дегустацию, я намеренно умолчала о том, что использовала лаваш вместо теста. Они просто похвалили блюдо, и мне пришлось задать наводящий вопрос: «Тесто вам не кажется каким-то непривычным?» «Нет», — ответили мне. Предположу, что за счет содержания в фарше воды лаваш пропитывается жидкостью, а потому приобретает другую текстуру при жарке в масле. Ни один «пирожок» не расклеился на сковороде, а мясная начинка хорошо пропеклась. Определенно, рецепту чебуреков без использования муки я ставлю лайк, ведь не всегда есть время и желание возиться с тестом.

Хрустящие картофельные подушечки

Ингредиенты: 5 картофелин

2 ст. л. крахмала

500 мл растительного масла

специи по вкусу

соль и перец по вкусу Приготовление: Отварить картофель в мундире, затем откинуть в ледяную воду и снять кожуру. Растолочь картофель в пюре, добавить соль, перец и крахмал. Скатать из картофельной массы приплюснутую колбаску, нарезать ее на небольшие ломтики. При помощи вилки сделать поверхность каждого ломтика ребристой. Пожарить ломтики во фритюре. Секрет приготовления вкусных подушечек заключается в следующем: после 30 секунд жарки их нужно достать из масла с помощью шумовки буквально на несколько секунд, затем вернуть и обжаривать до полной готовности. Посыпать готовые подушечки специями.

Я бы сказала, что на вкус такие подушечки представляют собой нечто среднее между чипсами и картофелем по-деревенски. У них безумно хрустящая ребристая корочка и мягкая серединка. Так что это блюдо — неплохая альтернатива любимым снекам к вечернему просмотру фильма. Недостаток у подушечек ровным счетом такой же, как у картошки по-деревенски и картошки фри: они хороши только в свежеприготовленном виде. По прошествии нескольких часов закуска теряет свои «хрустящие свойства»: проверено в целях эксперимента. Вместе с тем мала вероятность, что картофельные подушечки останутся несъеденными, потому что они очень вкусные.