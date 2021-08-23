Я неделю готовила по видеорецептам Джейми Оливера, и моя жизнь уже никогда не будет прежней

Привет! Меня зовут Наталья, и я интересуюсь кулинарией. Я охотно готовлю дома завтраки, обеды и ужины, а также люблю понаблюдать за тем, как это делают знаменитые повара в своих шоу. Например, Джейми Оливер. Но еще ни разу я не пробовала повторить его блюда, предполагая, что еще недостаточно хороша в поварском деле.

Специально для AdMe.ru я решила провести эксперимент и в течение недели готовила по одному блюду в день по рецептам из шоу «Готовим быстро и легко с Джейми Оливером». Каждая позиция предполагает всего 5 ингредиентов, за исключением вспомогательных продуктов: растительного масла, уксуса, соли и перца.

Булочки с фрикадельками

Ингредиенты: булочки для бургеров, свежий говяжий фарш, сыр моцарелла, соус песто и томаты в собственном соку. Приготовление: 1. Взять 400 г фарша, добавить соль, перец и 4 ч. л. песто. 2. Сформировать тефтели и обжарить их на среднем огне на оливковом масле около 5 минут, периодически переворачивая. 3. Добавить к ним банку томатов в собственном соку (400 г) и рассол из пакетика с моцареллой. Довести до кипения. 4. Моцареллу нарезать кружками, каждый из которых положить на мясной шарик. Закрыть сковороду крышкой и тушить, пока сыр не расплавится. 5. Разрезать булочки и немного подрумянить их на сковороде. 6. Смазать нижнюю часть булочки 1 ч. л. песто, выложить на нее 3–4 тефтели и накрыть верхней частью. 7. Подавать с оставшимся томатным соусом.

Джейми готовил бургеры 21 минуту, у меня же ушло около 40. Но это лишь потому, что многие действия он, как профессионал, совершает молниеносно. Например, виртуозно переворачивает тефтели взмахом сковороды. Лично я проделывала это с помощью лопатки с каждым отдельно взятым мясным шариком. Понравилась идея, что в фарш не нужно добавлять кучу привычных ингредиентов: яйца, лук и панировочные сухари. Фрикадельки ничуть не развалились при жарке и не потеряли в сочности. А еще я никогда бы не догадалась, что рассол из-под сыра можно и не выливать в сточную трубу. Мой домашний дегустатор особенно отметил подачу с большим количеством соуса, в который можно макать булочки перед очередным укусом. Думаю, можно смело использовать обычную томатную пасту или домашние заготовки вместо итальянских томатов в собственном соку. А вот отказываться от песто я не рекомендовала бы: с ним вкус бургеров получается по-настоящему оригинальным.

Курица в арахисовой обмазке

Ингредиенты: куриное филе, арахисовая паста, перец чили, лайм, чеснок. Приготовление: 1. Снять цедру с 2 лаймов. 2. Взять 2 филе и каждое с одной стороны слегка надрезать полосами. 2. Сбрызнуть курицу оливковым маслом, посыпать солью и перцем и половиной цедры. 3. Выложить филе надрезанной стороной на горячую сковороду. Жарить на средне-сильном огне. 4. Смешать 2 ч. л. арахисовой пасты с соком 1,5 лайма. Можно добавить немного воды: соус должен быть слегка жидким. 5. Добавить в соус 4 натертых на терке зубчика чеснока и 2–3 нарезанных стручка чили. Размешать. 6. Залить курицу соусом и отправить в духовку на 6 минут. 7. Перед подачей сбрызнуть оливковым маслом и посыпать оставшейся цедрой.

Когда Джейми извлекал курицу из духовки, она была с хорошо поджаренной корочкой из соуса. В моем случае через 6 минут запекания паста на филе была все еще мягкой, потому я держала блюдо под грилем еще 10 минут. Как следствие, время готовки увеличилось с заявленных поваром 12 минут до 22. Стоит ли говорить, что по всей квартире стоял мощный аромат жареного арахиса? Что касается подачи, это был полный провал, как видно по фотографии. Но внешность обманчива. Такой курицы я еще не пробовала. Арахисовая паста, цедра лайма, чили создают просто фейерверк вкусов! Но есть это блюдо мне пришлось одной, потому что в моей семье больше никто не любит настолько острую пищу. Если решу готовить по этому рецепту еще раз, то чили буду класть гораздо меньше.

Теплый салат с морковью и злаками

Ингредиенты: молодая морковь, гранат, свежая мята, сыр фета, заранее отваренная смесь круп (перловка, рис, киноа). Приготовление: 1. На оливковом масле обжарить 350 г моркови в течение 15 минут, перемешивая. Если морковь мелкая, можно ее не измельчать. 2. Гранат разрезать на 2 половины, из одной выдавить сок на блюдо для салата. Добавить соль, немного оливкового масла и красного уксуса — заправка готова! 3. Взять пучок мяты, оторвать стебли, а верхушку мелко нарезать. 4. Отваренную смесь круп (250 г) слегка поджарить, чтобы выпарилась влага. 5. Выложить в заправку мяту, морковку и крупу, перемешать. 6. Взять вторую половину граната и посыпать салат зернами. 7. 40 г сыра фета измельчить руками и также выложить на салат.

Повар готовил салат 18 минут. Однако Джейми использовал покупную смесь уже отваренных круп, мне же пришлось подготовить этот ингредиент самой. Таким образом, на блюдо я потратила около 40 минут. У меня были завышенные ожидания относительно салата, потому что сочетание продуктов нетривиальное и обещает «сюрприз» для рецепторов. Но меня постигло разочарование: это съедобно, но не скажу, что очень вкусно. Я бы поспорила с Джейми насчет того, что салат можно подавать как самостоятельное блюдо. Мои домашние дегустаторы заявили, что как гарнир он имеет право на существование, но мята все портит.

Свинина и сырный гратен

Ингредиенты: свиная вырезка, картофель, сыр чеддер, прошутто, свежий шалфей. Приготовление: 1. 800 г картофеля крупно нарезать, залить кипятком и поставить на огонь вариться. 2. 400 г свиной вырезки обвалять в смеси соли и перца и обжарить на оливковом масле на сильном огне около 3 минут, периодически переворачивая. Снять со сковороды. 3. В масло, в котором жарилась свинина, высыпать шалфей буквально на 1 минуту. 4. Около 40 г чеддера натереть на терке. 5. Картофель растолочь в пюре, посолить, добавить немного оливкового масла и 20 г чеддера. Можно влить немного воды для «воздушности». 6. Выложить в форму для запекания пюре, в середину поместить свинину. Посыпать сверху картофельную массу оставшимся сыром — и в духовку на 10 минут. 7. Выложить вокруг мяса ломтики прошутто, посыпать шалфеем и отправить снова в духовку на пару минут.

В этот день я ждала на ужин гостей, потому решила сделать ставку на это блюдо. Свиной вырезки я взяла чуть больше, а также шалфей заменила на свежий розмарин за неимением на продовольственном рынке первого. Джейми советует картошку не чистить — так я и поступила, учитывая, что взяла молодые клубни. И вот как получилось: круто! Свинину и картофельный гратен мои гости смели подчистую, особенно похвалили сырный вкус гратена, а также задали вопрос, как долго я мариновала мясо, раз оно такое мягкое. А мариновать не пришлось вовсе! Джейми готовил в течение получаса, включая 10 минут на запекание. Температура озвучена не была, потому я поставила на свое усмотрение 190 градусов. Я знала, что в моей духовке за 10 минут мясо внутри не пропечется, к тому же у меня его было чуть больше. Я увеличила время запекания еще на 10 минут, а также я дольше возилась с нарезкой овощей и варкой. На приготовление у меня ушло примерно 45 минут. Хрустящее прошутто, конечно, добавляет блюду итальянского колорита, но, думаю, можно обойтись и без него, если стоит задача накормить семью вкусным сытным ужином без особых изысков.

Жареный кальмар с пюре из авокадо

Ингредиенты: очищенные тушки кальмара, авокадо, цельнозерновая мука, лаймы, соус чили. Приготовление: 1. Налить в сковороду растительное масло слоем около 1 см. 2. Нарезать 250 г кальмара на полоски толщиной 2 см — получатся кольца. 3. Обвалять кальмар в муке таким образом, чтобы мука покрыла и внутреннюю сторону кольца. 4. Обжарить во фритюре около 3–4 минут, после чего посыпать солью. 5. Размять вилкой 1 авокадо в пюре, добавить цедру 1 лайма, туда же выдавить его сок. Посолить и поперчить. 6. Выложить пюре на блюдо, наверх поместить кольца кальмара, сбрызнуть соусом чили и украсить долькой лайма. 7. Есть руками, обмакивая в пюре.

Джейми готовил 20 минут, я — около 27, потому что разделила кальмары на 3 части и каждую из них жарила отдельно за неимением большой сковороды. Также я пренебрегла цельнозерновой мукой, заменив ее обычной, видимо, поэтому мои колечки получились не такими золотистыми. Довольно спорной кажется идея добавить в пюре из авокадо сок целого лайма — так оно получается довольно кислым, и, возможно, кому-то такой вкус не понравится. Но в сочетании с соусом чили эта кислинка вполне хороша. Общие впечатления от закуски положительные: кальмар нисколько не жесткий, корочка хрустит, а авокадо прекрасно дополняет вкус морепродуктов.

Липкие куриные крылышки

Ингредиенты: куриные крылышки, соус терияки, кунжут, перец чили, зеленый лук. Приготовление: 1. Поджарить до золотистого цвета 2 ст. л. кунжута. Высыпать в тарелку. 2. Выложить в один слой на ту же сковороду куриные крылышки, жарить на среднем огне с каждой стороны примерно по 1 минуте. 3. Добавить 1–2 нарезанного стручка чили без семечек и 4 ст. л. терияки. Влить кипяченую воду, чтобы она покрыла крылышки. 4. Тушить 30–40 минут, периодически переворачивая курицу. 5. Когда вода выкипит и соус начнет шипеть, добавить 1 ст. л. уксуса. Благодаря ему терияки не прилипнет к сковороде. 6. Готовые крылышки посыпать мелко порубленным зеленым луком и поджаренным кунжутом.

Джейми отводит на блюдо 46 минут. Я готовила дольше буквально на пару минут, так как мой глазомер не настолько развит, чтобы без столовой ложки отмерять нужное количество соуса и кунжута. Все получилось так, как обещал повар: нежное мясо и аппетитная корочка. Мой дегустатор слопал крылышки в мгновение ока и щедро похвалил. В дальнейшем буду готовить еще. Думаю, покупной соус терияки можно смело заменять упрощенной домашней версией. В сети можно найти массу его рецептов на основе соевого соуса, имбиря, меда и уксуса.

Шоколадное печенье из ржаного хлеба

Ингредиенты: ржаной хлеб, темный шоколад, сливочное масло, яйца, сахар. Приготовление: 1. Плитку шоколада (100 г) поломать на кусочки и отправить на водяную баню растапливаться. 2. В кухонном комбайне или блендере измельчить в крошку 100 г хлеба. Корку срезать не нужно. 3. Вбить в измельченный хлеб 2 яйца, всыпать 50 г сахара и тщательно перемешать. 4. К шоколаду добавить 100 г сливочного масла и перемешивать, пока оно полностью не растопится. 5. Соединить шоколад и хлебную смесь, выложить в кулинарный мешок и отсадить будущее печенье на смазанный оливковым маслом пергамент. 6. Выпекать в предварительно разогретой до 200 градусов духовке около 10 минут. 7. Каждое печенье слегка посыпать крупной солью.

Наш любимый повар потратил 28 минут, я же — около 40. Он одновременно выпекал 2 противня печенья, а я делала это в 2 этапа. Пожалуй, это самый простой рецепт с точки зрения доступности ингредиентов, потому что их можно купить в любом небольшом продуктовом магазине. Да и само приготовление никаких трудностей не вызвало. Пока печенье было в духовке, на кухне стоял просто невообразимый аромат шоколада. А еще Джейми обещал, что использование готового хлеба вместо муки гарантирует мягкую серединку. Так и получилось: у печенья нежное «нутро» и хрустящая корочка. А соль подчеркивает шоколадный вкус. Определенно буду готовить еще, потому что этот рецепт — отличный способ дать вторую жизнь зачерствевшим остаткам ржаного хлеба и порадовать семью вкусным десертом к чаю.

Выводы, которые я сделала

1. Рецепты оказались рабочими. Приготовленные по ним 7 блюд были съедены до последней крошки. Да, теплый салат с морковью понравился меньше остальных позиций, но и его выбрасывать не пришлось. 2. Джейми обещал легкое приготовление — Джейми сдержал свое слово. Во всех случаях процесс не вызвал никаких трудностей, учитывая, что я далеко не самый опытный кулинар. 3. Что касается скорости, то тут наш любимый повар лукавит. Все-таки не каждый может так же быстро совершать различные операции, как это делает он. Также не у всех дома есть столько оборудования, чтобы одновременно выполнять с его помощью несколько задач. 4. Практически во всех рецептах есть ингредиенты, которые могут и не найтись в универсаме рядом с домом. Чтобы точь-в-точь повторить блюдо Джейми, необходимо прогуляться по продовольственному рынку, гипермаркету или сделать заказ в интернет-магазине. Например, чтобы добыть арахисовую пасту или прошутто. 5. Джейми научил меня чуть иначе смотреть на остатки продуктов: рассол из-под феты, черствый хлеб вполне могут еще послужить. Да и картофельная кожура ничуть не портит пюре, а может, даже и улучшает его.