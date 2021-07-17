Я исключила из своего рациона 12 привычных продуктов и поняла, что ничего не потеряла, а только выиграла

В 18 лет я начала задумываться о том, что ем. Меня зацепило словосочетание «пищевой мусор», прочитанное в каком-то журнале. А еще стало до слез жалко животных: коров, овец, свинок. Я отказалась от мяса и вообще стала тщательнее следить за тем, что лежит в моей тарелке. Когда другие покупали шаурму, я читала научные статьи и пыталась понять, чем заменить привычные, но не всегда полезные продукты. Не все окружающие поняли мою позицию, но сейчас, по истечении 15 лет, я нисколько не жалею о своем решении.

Хочу рассказать читателям AdMe.ru о дюжине продуктов, которым я смогла найти более полезные альтернативы. Уверена, описанные в этой статье лайфхаки пригодятся и тем, кто не планирует радикально менять свое питание. А если такое желание все же появится, то стоит обязательно проконсультироваться с врачом.

1. Картофель — цветная капуста

Пюре из цветной капусты менее калорийно, чем картофельное, а почувствовать разницу во вкусе практически невозможно. Если за столом разборчивые едоки, я смешиваю картофель и цветную капусту в соотношении 1:1 и добавляю немного свежих трав вместо соли. Получается почти классический, но более диетический гарнир. Для себя же я просто делаю пюре из капусты. Оно прекрасно утоляет голод и не вызывает чувства тяжести в желудке.

2. Пшеничная мука — черная фасоль

Замена муки на черную фасоль в выпечке — отличный способ избавиться от глютена и добавить дополнительную дозу протеина. К тому же бобы имеют отменный вкус, хотя многим и кажется, что фасоль — это та еще гадость. Когда я готовлю что-то из теста, то пользуюсь таким лайфхаком: 1 стакан муки заменить 1 стаканом пюре из черной фасоли. Поверьте, качество выпечки от этого не пострадает. Напротив, готовое блюдо обретет очень интересный и ни с чем не сравнимый вкус.

3. Листья салата — шпинат

Казалось бы, зачем менять одну зелень на другую? Дело в том, что шпинат содержит в 2 раза больше калия, белка, кальция, железа, ниацина и витаминов A, C и группы B, чем любой другой листовой овощ. Кроме того, он содержит большое количество клетчатки и минералов, включая магний и фосфор. Разницу во вкусе почувствовать практически невозможно, но шпинат имеет большую питательную ценность, чем салат.

4. Кофе — цикорий и матча

Кофе пьют все, но мало кто задумывается о том, что 1 чашка напитка содержит около 95 мг кофеина. Чрезмерное потребление кофеина может вызвать тошноту, беспокойство, учащенное сердцебиение, бессонницу. Цикорий бодрит не хуже, но при этом не содержит кофеина. А еще есть матча — растертый в порошок зеленый чай, который действует гораздо мягче, чем кофе. Кроме того, матча содержит L-теанин — аминокислоту, которая помогает снизить стресс. К сожалению, еще не многие знают об этом полезном напитке.

5. Картофельные чипсы — жареный нут

Похрустеть чипсами приятно, вот только полезного в них мало. А чем тогда хрустеть? Вы удивитесь, но жаренный с любимыми специями нут по вкусу и хрусту практически такой же. Только он еще богат клетчаткой и магнием — минералом, который важен для контроля уровня сахара в крови и для работы нервной системы.

6. Мясо — тофу

Тофу — это продукт из соевого молока, который является отличным источником белка и содержит незаменимые аминокислоты. Если вы захотите на какое-то время отказаться от мяса, то этот соевый продукт может стать отличной заменой. Кстати, тофу настолько «нейтральный», что его можно просто замариновать в любимом соусе и получить нужный вкус. Сам по себе он практически безвкусный.

7. Мороженое — замороженные бананы

Лето без мороженого и не лето вовсе. Вот только традиционного мороженого много не съесть: слишком высокая калорийность и большое количество сахара. Замороженные бананы, перемолотые в блендере, — это легкий натуральный десерт без сахара и молочных продуктов. Такое мороженое достаточно сочное и легкое, чтобы им можно было угоститься в любое время.

8. Майонез — авокадо

Майонез, который многие привыкли добавлять едва ли не во все блюда, обычно готовят из яиц, масла и кислоты, например уксуса. Но ежедневное употребление майонеза может быть вредным для здоровья, так как майонез часто содержит много насыщенных жиров. Авокадо — это тоже жиры, но совсем иного толка. Этот фрукт богат полезными жирами, питательными веществами и содержит около 20 витаминов и минералов.

9. Лаваш — листья салата

Это не идеальная замена, но отказ от углеводов в пользу свежего салата хотя бы изредка — хорошее решение. Любой бутерброд можно сделать более полезным, заменив лист лаваша на лист салата. Таким образом можно увеличить количество питательных веществ в любимом перекусе. В моем доме вообще нет хлеба, я давно привыкла обходиться салатом и поняла, что он действительно вкусный.

10. Овсянка — киноа

И киноа, и овсянка полезны для здоровья и хорошо вписываются в сбалансированный и здоровый рацион. Но у них есть несколько различий: чашка киноа содержит 8 г белка по сравнению с 6 г в эквивалентной порции овсянки. Киноа также превосходит овсянку по качеству белка, содержит больше клетчатки. Поэтому для разнообразия рациона можно заменить овсяную кашу на кашу из киноа.

11. Сахар — яблочное пюре

Использование яблочного пюре вместо сахара может дать необходимую сладость без лишних калорий. В то время как одна чашка несладкого яблочного пюре содержит всего около 100 калорий, чашка сахара может содержать более 770 калорий. Разница очевидна.

12. Рыба — семена льна

Рыба богата кислотами омега-3 и белками. Но если у вас аллергия на морепродукты, семена льна станут отличной заменой. Они содержат большое количество жирных кислот омега-3, как и рыба. Я уже 15 лет не ем рыбы, мяса, муки, фастфуда и других продуктов, без которых многие люди не могут представить свою жизнь. Одно время меня не понимали и даже осуждали: мол, без того же мяса обойтись нельзя. Но сейчас мне 33, и я прекрасно себя чувствую. Нет ощущения, что я себя ограничиваю или чего-то недополучаю, ведь я просто забочусь о своем здоровье, физическом и ментальном. Не голодаю, а просто выстраиваю свой рацион так, чтобы организм получал все необходимые вещества. Учитывая, что все анализы в норме, мой план работает. Да и на душе легко от осознания того, что я живу и питаюсь так, как считаю нужным, и не предаю свои моральные принципы. Но всем, кто захочет радикально изменить пищевые привычки, я советую сначала проконсультироваться с врачом.