Врач назвал продукты, которые нужно есть каждый день, чтобы прожить до 100 лет. Проверьте, есть ли они в вашем рационе

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Американский врач Майкл Грегер (Michael Greger) увлекся темой питания еще в детстве. Когда ему было 6 лет, его бабушке поставили неутешительный диагноз — болезнь сердца на последней стадии. Пожилая женщина не стала соглашаться с тем, что жить ей осталось всего несколько лет, и взяла лечение в свои руки. Она начала придерживаться растительной диеты и заниматься спортом. Через некоторое время маленький Майкл снова смог играть с любимой бабушкой и решил, что в будущем хочет помогать людям.

Нас в AdMe.ru заинтересовали простые советы по питанию от врача с 25-летним стажем. Этот американец всю свою сознательную жизнь изучал вопросы здоровья и сформулировал несколько важных правил, касающихся этой темы.

За свою медицинскую карьеру Майкл Грегер понял, что большинства распространенных заболеваний можно избежать. Он уверен, что дожить до 100 лет — это не фантастика, а реальность для людей, которые придерживаются здорового образа жизни. Для этого нужно отказаться от курения, ходить как минимум по 22 минуты в день, питаться преимущественно растительной пищей, исключить из своего рациона переработанные продукты, не иметь лишнего веса, держать в пределах нормы уровни холестерина, сахара в крови и давления.

Особое внимание Майкл Грегер уделяет еде. Американец составил перечень продуктов, которые нужны нам каждый день. Советуем сохранить себе чек-лист от специалиста и постараться его придерживаться. Конечно, мало кого удивит совет есть фрукты, овощи и орехи. Но многие ли из нас задумываются об этом каждый день?

Людям, которых пугает такой объем еды за день, врач напоминает о размере порций. 1 прием злаков — это горсть крупы или пасты, кусочек хлеба. Порция фруктов и овощей соответствует размеру кулака, для орехов достаточно 40 г, а для зелени — 1 чашки. В своей книге Майкл Грегер обещает, что каждый, кто будет придерживаться его рекомендаций по питанию, сможет рассчитывать на здоровую и долгую жизнь.

Для того чтобы составить чек-лист необходимых каждому человеку продуктов, американец изучил самые распространенные заболевания. Он объяснил, что еда — это лучшая профилактика. Вот что советует Грегер для профилактики опасных болезней:

Ишемическая болезнь сердца: ешьте бразильские орехи (всего 4 ореха в месяц снижают уровень холестерина в крови лучше, чем статины); выбирайте продукты, богатые калием (зеленые овощи, бананы, абрикосы) — они укрепляют сосуды и сердечную мышцу; ешьте цитрусовые — они содержат фитонутриент гесперидин, который улучшает работу сердечно-сосудистой системы.

Заболевания легких: не курите (такой совет Майкл Грегер дает для профилактики каждой болезни, но в данном случае наличие этой пагубной привычки имеет решающее значение); добавляйте в еду куркуму — специю, которая блокирует действие канцерогенов и препятствует образованию раковых опухолей; ешьте брокколи — крестоцветный овощ, который помогает блокировать образование метастазов.

Заболевания головного мозга: пейте овощные и фруктовые соки — благодаря содержанию полифенолов они снижают риск развития болезни Альцгеймера; во время готовки добавляйте в блюда специи — в них много антиоксидантов; обратите внимание на шафран — согласно исследованиям, он может улучшить когнитивные функции даже уже больных людей.

Майкл Грегер.

Болезни печени: откажитесь от алкоголя; завтракайте овсянкой; добавьте в рацион клюкву — она препятствует накоплению жира в печени.

Депрессия: ешьте больше зеленых овощей и ягод — благодаря содержанию фитонутриентов они действуют как легкие антидепрессанты; добавьте в рацион семечки кунжута и тыквы — в них есть триптофан, который помогает серотонину попадать в мозг.

Гипертония: употребляйте семена льна — это один из самых эффективных способов снизить давление; не забывайте о руколе и свекле — благодаря содержанию азота они улучшают эластичность сосудов; пейте чей каркаде — всего 2 чашки этого напитка в день обеспечивают такое же действие, как начальная доза препарата от давления.

Конечно, порция брокколи или 1 бразильский орех — это не гарантия отсутствия болезней, но сбалансированный и продуманный рацион, который содержит все продукты из списка Майкла Грегера, — отличная инвестиция в свое будущее.