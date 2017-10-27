Вот как выглядит больничная еда в 15 странах мира

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Лежать в больнице никому не хочется. Там грустно, одиноко и безвкусная еда. Но есть такие страны, в которых рацион пациентов поражает своей разнообразностью и даже вредностью. AdMe.ru собрал 15 примеров меню, которое предлагают пациентам в больницах мира.

Великобритания

Британцев в больницах не особо балуют: на завтрак кормят хлопьями с молоком, а в обед — курицей в томатном соусе, но зато с макаронами-«ракушками».

Финляндия

В Финляндии, по всей видимости, считают, что овощей много не бывает, и подают овощное рагу с отварной морковью, салат, сметанный соус и ломтик хлеба. Поэтому в больнице лучше не задерживаться, а то можно превратиться в травоядное животное.

Япония

Никаких тебе роллов, суши и даже салата чукка. Больничное меню в Японии включает овощной суп, салат с кусочками омлета, отварной рис, киви и натуральный йогурт. Вот только непонятно: йогурт тоже палочками есть заставляют?

Австралия

В австралийских госпиталях подают пюре, зеленый горошек, отварную морковь и кусочки домашней колбасы. Но пюреху они красиво выкладывают, согласитесь. Прямо как шарик мороженого.

Китай

В госпиталях Китая кормят вкусно и плотно: крем-суп, отварной рис, курица с грибами, сыр тофу, пудинг с сиропом и чай с османтусом. Какая еда? Все, что я вижу, — это соусница! Соусница в больнице, Карл!

Сингапур

В Сингапуре пациентам подают к столу фасоль в соусе, котлету, запеченную капусту, тосты с джемом или медом и какао. А как выкладывают еду и приборы на подносе! Рай для перфекциониста.

Франция

Когда ожидаешь увидеть свежие багеты и ароматные круассаны, а вместо этого тебе приносят простую булку. И никаких бургундских улиток, а паста с травами и кусочками омлета. Но свежей клубникой удивили.

Эстония

Эстонское больничное меню напоминает школьную столовую: овощной суп, пюре с котлетой и тертой свеклой, маленькая булочка и, конечно же, компот. А пряники где?

Германия

Бедные немцы! Тяжело питаться запеченной в сметане рыбой, когда привык к хорошо зажаренным сосисочкам. И никакого тебе пива, только овощной салат, крем-суп и картофель.

Филиппины

На Филиппинах пациентов, видимо, готовят к модельному бизнесу — маленькие порции и все диетическое: салат, кусочки курицы в соевом соусе, отварной рис и ананас на десерт.

США

Больницы США единственные, кто оправдал ожидания своих пациентов, — они кормят их сочной, горячей пиццей.

Таиланд

В Таиланде пациентов балуют итальянской кухней: спагетти карбонара с чесночным хлебом.

Швейцария

Болеющих в Швейцарии ожидает гороховый суп, сырный салат, булочка с маслом, листья салата с ветчиной, яйцом и специями, а также одна печенька в сахарной пудре. Печенья, между прочим, могли бы и больше дать.

Швеция

В Швеции на обед подают курицу в соусе с кусочками авокадо, ломтиками огурца и салатом. А вот про десерт забыли.

Малайзия

В больницы Малайзии можно приезжать только для того, чтобы пофоткать еду. Она же просто создана для инстаграма! Но, к сожалению, судя по комментариям пациентов, она недостаточно теплая и пересолена. В меню входят: салат, сосиски, яичница, фасоль в соусе, тосты с сыром и какао.