Ученые назвали 8 обычных продуктов, которые чаще всего оказываются отравленными

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Выбирая полезные продукты на полках магазина, мы рассчитываем принести пользу себе и близким. Но исследования показывают, что даже самые обычные продукты могут стать причиной отравления. Мы в AdMe.ru составили список продуктов, которые могут навредить организму и подобрали способы, чтобы избежать всех проблем и спокойно наслаждаться любимыми вкусняшками.

1. Салат

Сотрудники Центра науки в интересах общества (CSPI) проанализировали статистику за 12 лет. Они разбирались, какие продукты чаще всего приводили к вспышкам пищевых отравлений. Зеленый салат был на первом месте. Он был виновником 363 вспышек с участием 13 568 зарегистрированных случаев заболевания. Так что, даже если салат хорошо упакован и «готов к употреблению», лучше тщательно вымыть его, перед тем как он окажется в тарелке.

2. Яйца

Инфекция сальмонеллы, которая может попасть на яйца с помета зараженной курицы, может быть опасной для жизни, особенно для детей и пожилых, а также людей, ослабленных болезнью. Если скорлупа не идеально чистая, лучше потратить 1 минуту на то, чтобы помыть яйца, прежде чем готовить яичницу и кормить завтраком всю семью.

3. Курица

Одна капля сока из сырого куриного мяса может содержать достаточно бактерий кампилобактер (Campylobacter) для заражения человека. Они вызывают заболевание, которое приводит к расстройству пищеварения и лихорадке. Бактерии распространяются, когда мы моем купленное мясо, попадая на руки, фартук, столы. Для надежности лучше всего минимизировать контакт с сырой курицей и тщательно вымыть разделочную доску и ножи отдельно от остальной посуды (можно для надежности даже кипятком ошпарить).

4. Тунец

Когда рыбу неправильно размораживают и хранят, образуется токсичный белок скомбротоксин. Он становится причиной отравлений, сопровождающихся сыпью, рвотой, болями в животе, диареей, тахикардией и даже потерей зрения. Выход: размораживаем тунца без соприкосновения с воздухом. Из морозилки перекладываем тушку на нижнюю полку холодильника, не нарушая целостности упаковки. На рыбу весом в 2 кг понадобится примерно 24 часа.

5. Сыр

В сырах не содержится токсических веществ, но на любой стадии производства в него могут попасть патогенные микроорганизмы, которые вызывают отравления. Если для приготовления сыра используют непастеризованное молоко от больных животных, есть опасность заразиться бруцеллезом и листериозом. Покупая сыр, лучше сделать выбор в пользу проверенной марки.

6. Колбасы и мясные полуфабрикаты

По результатам исследований, 12 % колбас и других мясных продуктов заражены бактериями группы кишечной палочки и патогенными микроорганизмами (листерии и сальмонеллы). Листерии особенно опасны для пожилых людей, новорожденных и детей первого года жизни, они могут вызывать поражение нервной системы, вплоть до менингита.

7. Фарш

В фарше эксперты находят остаточные количества антимикробных препаратов, кишечную палочку, сальмонеллы и листерии. Поэтому будет лучше сделать тонкие плоские котлетки и хорошенько их прожарить.

8. Коктейль из морепродуктов

Исследования показывают, что в этой продукции часто бывает превышен максимально допустимый уровень содержания дрожжей, что говорит о нарушении санитарных норм на производстве. Можно сделать выбор в пользу замороженных морепродуктов, покрытых ледяной глазурью.