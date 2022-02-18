Стоит ли заказывать торт у мастеров-самоучек или лучше дойти до ближайшей кулинарии

В последнее время появилось много мастеров, которые работают на дому и предлагают свою помощь в разных сферах. Например, выпекают и оригинально украшают торты для всевозможных мероприятий и праздников. Вот только не все рискуют связываться с подобными народными умельцами, ведь некоторые из них — банальные самоучки, насмотревшиеся видеоуроков в интернете.

Автор AdMe.ru рискнула порассуждать о том, почему мы с предубеждением относимся к домашним кулинарам. А в бонусе к статье вы обнаружите и другие мнения — от хвалебных до, мягко говоря, негативных отзывов.

Далеко за примерами ходить не надо. Моя знакомая заказывала торт на 10-летие дочки. Мастерица соорудила что-то воздушно-неземное с феями и единорогами. Девочка аж пищала от восторга. Гордая мама начала разрезать это великолепие, и тут — опа! — нож наткнулся на какую-то непонятную преграду. Оказалось, что это кусок полиэтиленовой пленки. Откуда он там взялся и почему остался — история, покрытая мраком. Зато торт (после того как из него убрали лишний «ингредиент») оказался вполне съедобным. Детям понравилось, взрослые тоже оценили. Единственное (кроме пленки, конечно), что кое-кого в нем смутило, — это обилие мастики. Не все любят ее из-за липкости и «пластилинового» вкуса. Зато я после этого рассказа крепко задумалась. Да, я однажды тоже хотела заказать торт у кондитера-надомника: мы праздновали 60-летие моей мамы и хотелось чего-то оригинального. Но в последний момент я все-таки задумалась: «А в каких условиях будет приготовлен этот тортик?»

Судите сами: в кондитерском цехе мастера носят спецодежду и перчатки, плюс там тщательно следят за чистотой всех рабочих поверхностей. Конечно, человеческий фактор никто не отменял, и кто-то из сотрудников фабрики может не отличаться особой аккуратностью, но мне кажется, что в целом санитарно-гигиенические нормы все же соблюдаются. Домашний же мастер работает на собственной кухне. И кто знает, хорошо ли он протер стол перед готовкой, работал ли он в перчатках и не успели ли поковыряться в готовом тесте его дети. Да, на вкусе торта это не скажется, но я никак не могу расстаться с мыслью, что в воздушном креме могут прятаться частички грязи из-под чьих-то ногтей или шерстинка какого-нибудь Мурзика или Барсика. Домашние питомцы же тоже запросто могут тереться на кухне, а линьку никто не отменял.

Еще одна проблема заключается в том, что с первого раза сложно найти домашнего кондитера, который окажется настоящим профи. Как вариант, это будет барышня, которая насмотрелась видеоуроков кулинарии и решила, что может осчастливить общество тортами собственного приготовления. И, пожалуй, главным ее аргументом будет «это же домашнее и с любовью». Ага, и непонятно из каких продуктов, и практически в антисанитарных условиях. Не спорю, что есть кондитеры со специальным образованием, которым стало тесно в рамках какой-нибудь районной кулинарии, и они решили открыть собственное дело. Тогда точно вопросов нет. Тем более что они, как правило, бережно относятся к своей репутации и вряд ли неприятно удивят заказчика несъедобным тортом, а после этого пропадут и заблокируют его в социальных сетях. Но здесь есть и другая засада: у крутых кондитеров обычно много клиентов, так что с заказом придется подсуетиться заранее. Да и стоят их торты недешево: только представьте, во что обходится покупка качественных ингредиентов. А еще затраты на электричество, а еще наценка за работу мастера. Так что по ₽ 500–600 такой тортик точно никто продавать не станет.

Что еще меня смущает в современных тортах на заказ? Некоторые кондитеры мастерски осваивают работу с мастикой и делают роскошные замки, детские машинки или фигурки принцесс и Барби. А вот внутри там может оказаться все что угодно — от невероятной вкусноты до сухих непропитанных коржей. И ведь никуда потом не денешься — торт уже заказан, оплачен и разрезан, придется угощать гостей. В таких случаях хочется помянуть добрым словом торты, которые производят на кондитерских фабриках. Уж там точно все делается по стандарту. Правда, в последнее время все чаще вспоминаются тортики из нашего детства, которые мы приносили из магазина в больших картонных коробках и старались не помять по дороге. Вот в них, кажется, все продукты были натуральные. А сейчас можно надолго зависнуть у витрины в попытках пересчитать все красители и консерванты, указанные на этикетке.

Знаете, мне кажется, что торт на заказ — это больше забава для людей, которые могут позволить себе выложить несколько тысяч рублей за изделие из качественных продуктов и заодно воспользоваться услугами настоящего мастера. А все остальное из серии «недорогое и домашнее» — это огромный риск нарваться на непрофессионала, который приготовит непонятно что из не пойми каких ингредиентов. Для себя я решила, что все же попробую заказать торт на очередной семейный праздник. Но перед этим буду внимательно читать отзывы о кондитерах, чтобы не встретиться с мастером-самоучкой. Все-таки не каждый, кто умеет готовить для своей семьи вкусные пироги и домашние тортики, может называться настоящим кондитером.

Бонус: сколько людей, столько и мнений

Я люблю печь и поэтому часто зависаю на всяких форумах и страничках для кондитеров. Мамочки, чего я только не узнала за это время! И ягоды для украшения они не моют, и «мышка торт немножко погрызла, но я не растерялась, замазала остатками крема», и дети частенько имеют доступ к приготовленным изделиям. Ребенок мог и чихнуть в крем, пока мамаша не видит, и пальцами залезть. Я читаю и радуюсь тому, что мне нравится печь самой и я не обращаюсь к домашним кондитерам. © Ольга Воробьева / Яндекс.Дзен

А в гости вы как ходите? Тоже у хозяйки медицинскую книжку спрашиваете? Интересуетесь, в перчатках и колпаке она угощения готовила? И как часто уборка на кухне производится и санитарная обработка всех поверхностей? Уверена, вы и сами не безупречны в этом плане. © Алла Полякова / Яндекс.Дзен

Интересуетесь, в перчатках и колпаке она угощения готовила? И как часто уборка на кухне производится и санитарная обработка всех поверхностей? Уверена, вы и сами не безупречны в этом плане. © Алла Полякова / Яндекс.Дзен Кто мешает на большом современном производстве даме с медкнижкой колупать в носу или руки не мыть после туалета? Не доверяете — ничего не покупайте. А брезгливость сверх меры — паранойя. © Мисс Тутси / Яндекс.Дзен

Я кондитер. Училась мастерству в Париже, Барселоне, Москве и Питере. Но как же бесят заказчики, которые хотят «тортик с мастикой», и фразы «А можно слепить принцессу / Халка?». Люди, мода на эти жуткие «пластмассовые» торты уже давно прошла. Давайте наслаждаться натуральными ингредиентами, новыми вкусами и сочетанием разных текстур. © Подслушано / Ideer

Давайте наслаждаться натуральными ингредиентами, новыми вкусами и сочетанием разных текстур. © Подслушано / Ideer Хороший торт — это и качественные продукты, если вы хотите, чтобы к вам клиент вернулся, и много фантазии, и разнообразный декор, и покупка отдельного холодильника для соблюдения товарного соседства. Плюс многие торты делаются не один час и даже не день. Бисквиты должны обязательно отлежаться в пленке ночь в холоде, а безе сушится 2 часа в духовке — это еще и затраты на электричество. Вот такой торт я делаю 2 дня, мне его за ₽ 500 отдать? © Елена Н / Яндекс.Дзен

Вот что испекла криворукая мастерица на свадьбу моей дочери. Внутри куча кукурузных палочек, склеенных какой-то замазкой. В общем, фото сохранили, чтобы посмеяться. © Анна Власова / Яндекс.Дзен