Сколько нужно готовить овощи, чтобы получилось вкусно и полезно

Многим знакома ситуация, когда продукты в процессе приготовления получаются недоваренными или переваренными. Обидно, когда это портит вкус целого блюда.

AdMe.ru подготовил простую инфографику о том, как готовить овощи. Кстати, вы можете распечатать ее и пользоваться при готовке.

Морковь

Артишок

Спаржа

Фасоль

Брюссельская капуста

Брокколи

Цветная капуста

Кукуруза

Баклажаны

Батат

Репчатый лук

Кабачки

Тыква

Белокочанная капуста

Болгарский перец

Картофель

Свекла

Стручковая фасоль

571 На склад!
45 Комментарии

Это вообще реально?!

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