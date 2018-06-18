Шкала жгучести и другие характеристики перца, которые стоит узнать любителям острого

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Ежегодно в США проходит чемпионат по поеданию острого перца, где можно увидеть, как участники спокойно пережевывают целые плоды, даже не поморщившись. Чтобы описать ту самую «перчинку» острых продуктов, используют термин pungency. На русский это можно перевести как «жгучесть». Измерить ее можно в цифрах по особой шкале, но опытные гурманы и любители острых вкусовых ощущений обращают внимание и на другие характеристики.

Мы в AdMe.ru подготовили список популярных сортов жгучего перца, которые заинтересуют искателей неповторимых гастрономических наслаждений, и рассказываем, на какие особенности вкусового восприятия стоит обратить внимание во время дегустации.

Почему перец острый и как измеряют жгучесть

За остроту красного перца отвечает алкалоид капсаицин. В народе такие сорта называют острыми, жгучими или чили, что, кстати, не связано со страной Чили, а переводится с астекских языков как «красный». Черный перец менее острый, жгучесть ему придает другое вещество — пиперин. Мы будем говорить о красном (на самом деле он может быть и желтым, и зеленым) перце, чью жгучесть измеряют единицами шкалы Сковилла — ЕШС или SHU. Сейчас измерения производят точными химическими способами, но изначально химик Уилбур Сковилл настаивал перец на спирте и приглашал 5 смельчаков продегустировать настой. После каждого глотка в раствор добавляли подслащенную воду, пока 3 дегустаторам из 5 не начинало казаться, что острота пропала. Кстати, в болгарском перце нет капсаицина, поэтому его индекс — 0 ЕШС. Перцы с очень высоким содержанием капсаицина собирают и даже готовят в защитных очках и спецодежде и не советуют выращивать непрофессионалам. Капсаицин используют для производства перцовых баллончиков и другого оружия, а также в медицине.

Другие важные характеристики острых продуктов

Исследователи Института перца чили (это не шутка) советуют оценивать острые продукты по особым критериям: Проявление. Как быстро появляется жгучесть? К примеру, азиатские сорта перца начинают жечь с первых секунд, а перцы хабанеро раскрываются постепенно.

Как быстро появляется жгучесть? К примеру, азиатские сорта перца начинают жечь с первых секунд, а перцы хабанеро раскрываются постепенно. Продолжительность. Как долго сохраняется жгучесть? Некоторые сорта набирают немного баллов по шкале Сковилла, но из-за продолжительного «накала» кажутся очень острыми.

Как долго сохраняется жгучесть? Некоторые сорта набирают немного баллов по шкале Сковилла, но из-за продолжительного «накала» кажутся очень острыми. Место. В какой части рта вы чувствуете жар? Это может быть кончик языка, середина неба, горло или все сразу.

В какой части рта вы чувствуете жар? Это может быть кончик языка, середина неба, горло или все сразу. Ощущения. Острота пронзает насквозь или чувствуется только жжение во рту? Эту важную характеристику можно проиллюстрировать историей. Как-то раз мексиканские торговцы пытались продать свой перец в Азии, где никто не оценил даже самые лучшие и дорогие сорта. Оказалось, что жгучесть мексиканского перца была слишком «плоской» для жителей Азии, чьи острые блюда, наоборот, распространяют густое тепло по всему телу.

Острота пронзает насквозь или чувствуется только жжение во рту? Эту важную характеристику можно проиллюстрировать историей. Как-то раз мексиканские торговцы пытались продать свой перец в Азии, где никто не оценил даже самые лучшие и дорогие сорта. Оказалось, что жгучесть мексиканского перца была слишком «плоской» для жителей Азии, чьи острые блюда, наоборот, распространяют густое тепло по всему телу. Интенсивность. Здесь можно полагаться на собственное восприятие: мягкий, средний или чертовски острый перец? Подмечайте эти особенности, чтобы щегольнуть гастрономическими описаниями, когда попробуете перцы из нашего списка, которые мы расставили от слабых к самым ядреным.

Особенности популярных перцев чили

Пименто Жгучесть: 100–500 ЕШС Пименто называют вишневым перцем, потому что по форме и цвету он напоминает эту ягоду. Хоть в нем есть капсаицин, но на вкус пименто сладкий и сочный. Из него часто делают приправу паприку, а также используют в качестве начинки для оливок и маслин. Поблано Жгучесть: 1 000–2 000 ЕШС Перец получил свое название в честь региона в Мексике, где произрастает. Плоды, начиненные фаршем или сыром, подаются как самостоятельное блюдо или высушиваются. Приправу из поблано называют «анчо чили».

Халапеньо Жгучесть: 2 500–10 000 ЕШС Многие считают, что халапеньо — достаточно острый перец. Но по шкале Сковилла его жгучесть считается чуть ли не низкой. Созревшие плоды — красного цвета, хотя в пищу обычно используются недозрелые — зеленые. Любители острого могут уплетать его за обе щеки в сыром виде, как яблоки. Часто используется для приготовления соусов и добавляется в горячие блюда, например в пиццу. Серрано Жгучесть: 10 000–25 000 ЕШС Вкус серрано яркий и глубокий, он острее, чем халапеньо, однако обжигает рот несильно. Его жгучесть проявляется постепенно, поэтому неопытные едоки могут случайно переборщить, а потом бегать с горящими глазами и ртом в поисках молока или мороженого.

Кайенский перец Жгучесть: 30 000–50 000 ЕШС В сухом виде сейчас его можно найти в любом магазине. Гурманы любят этот перец за яркий и насыщенный вкус, смакуют плоды вместе с мясом и сыром, готовят с ним сальсу и другие соусы. Кайенский перец часто используют в косметологии и медицине — его можно принимать в виде таблеток или экстракта. Дело в том, что капсаицин в умеренных дозах обладает полезными свойствами: избавляет от боли, ускоряет заживление ран, улучшает настроение. Тайский Жгучесть: 50 000–100 000 ЕШС Тайскими называют различные сорта перца, произрастающие в Таиланде, их вкус, внешний вид и степень жгучести очень похожи. Это неотъемлемый элемент азиатской кухни. Самая известная тайская разновидность — «Птичий глаз». Волна жгучести азиатских сортов как будто проходит по пищеводу и добирается до желудка, но достаточно быстро спадает.

Хабанеро Жгучесть: 100 000–350 000 ЕШС Долгое время возглавлял топ острых перцев. Несмотря на его пугающую жгучесть, это популярная добавка в кухнях разных стран. Его особенно ценят за уникальный вкус, напоминающий цитрусовые. Но все-таки острота преобладает над сладостью. На полках супермаркетов его найти трудно, но в интернет-магазинах есть почти всегда. Если решитесь попробовать хабанеро, положите рядом ведерко с мороженым. Так, на всякий случай. Red Savina Жгучесть: 350 000–577 000 ЕШС Эта разновидность хабанеро была открыта случайно. Американский фермер на своих угодьях обнаружил незнакомый куст, который оказался мутацией выращиваемого им перца. Red Savina обычно вызывает онемение рта, может вызвать повышение давления и температуры, но все равно находятся ценители, которые считают его очень вкусным и могут смаковать как изысканный деликатес.

«Каролинский жнец» (Carolina Reaper) Жгучесть: 1 400 000–2 200 000 ЕШС Фермер, который вывел этот сорт, заинтересовался жгучим перцем как средством профилактики раковых заболеваний. Перед тем как начать пылать остротой, «Каролинский жнец» дает вам насладиться сладко-фруктовым вкусом. Производители уверяют, что приправа из этого сорта перца подчеркивает вкус других ингредиентов блюда. В чистом виде его тоже можно есть, но многочисленные видео в интернете немного пугают. Сейчас «Каролинский жнец» — самый острый перец в мире. «Дыхание дракона» Жгучесть: 2 480 000 ЕШС Создатель «Дыхания дракона» подал заявку в Книгу рекордов Гиннесса в 2017 году. Но официального подтверждения, что по шкале Сковилла этот сорт превосходит вид «Каролинский жнец», пока нет. Да и насладиться этим перцем не получится: создатель предупреждает, что на вкус он отвратителен и опасен для жизни. Фермер предложил использовать его как анестезию в странах третьего мира, потому что кожа человека немеет от сока этого перца. «Перец X» (Pepper x) Жгучесть: 3 180 000 ЕШС Сорт с временным названием «Перец Х» задумывался как компонент для соусов. Впервые о нем рассказали в передаче для любителей острого, но официальных данных о поступлении в продажу еще нет.

Шеф-повар и владелец ресторана Bindi подает в своем заведении невероятное блюдо — куриные ножки в острейшем соусе, жгучесть которого составляет 12 000 000 ЕШС. Повар использует несколько видов перца и концентрированный перцовый экстракт, а готовит в противогазе и спецодежде. Прежде чем заказать блюдо, посетитель должен подписать специальный договор, снимая с ресторана ответственность за свое здоровье и жизнь. Правда, сейчас ресторан закрыт на неопределенный срок.

Бонус: техника безопасности

Помните: больше всего капсаицина в зернышках, прожилках и кожице перца.

Во время приготовления сырого перца не дотрагивайтесь руками до лица. Готовьте перец в перчатках и не забывайте тщательно помыть руки с мылом. Для дополнительной защиты можете протереть руки спиртом или дезинфицирующим гелем.

Если кожу начало жечь, вам помогут молоко, сметана, йогурт и другие молочные продукты.

Снять ожог с глаз и носа помогут примочки, пропитанные чем-нибудь молочным.

Не пейте воду и даже холодный чай или кофе, чтобы избавиться от жжения во рту! Ослабить жжение помогут те же молочные продукты, хлеб, рис, растительное масло.

А вы любите острое? Доводилось ли вам попробовать что-то из нашего списка?