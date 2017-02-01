Как приготовить идеальный стейк

Правильный стейк — явление редкое и дорогое, ведь значение имеет все — от качества мяса до толщины сковороды, а время приготовления является ключевым фактором.

AdMe.ru собрал несколько важных моментов, учитывая которые можно самостоятельно приготовить идеальный стейк.

Стейк — кусок мяса толщиной от 2,5 до 5 см, обжаренный до корочки с двух сторон. Стейки вырезают только поперек волокон. Мясо для правильных стейков выдерживается в холоде от 4 и более недель в подвешенном состоянии.

Мясо перед жаркой обязательно нужно довести до комнатной температуры. Это очень важно, иначе холодное мясо остудит сковороду, и нужный эффект не будет достигнут. Если стейк заморожен, необходимо полностью разморозить его в холодильнике, оставив на ночь, а за час до приготовления выложить на стол. Перед жаркой насухо протереть полотенцем или салфеткой.

Не нужно отбивать мясо, иначе нарушается структура волокон, и в процессе готовки стейк будет терять сок, становиться сухим.

Во время жарки солить нельзя. Мясо отдаст сок и корочка не запечется, стейк будет вариться в соке, а не жариться. Рекомендуют солить либо заранее — натереть солью и перцем стейк не менее чем за час до жарки и дать ему полежать, пропитаться, либо через минуту после снятия с огня.

Посуда для приготовления стейка должна иметь толстое дно, чтобы держать высокую температуру. Отлично подойдет простая чугунная сковорода.

Также подойдет гриль-сковорода. Она придаст стейку характерный решетчатый узор и не позволит ему пригореть.

Разогрейте сковороду до максимума и кладите стейк. Обжариваем стейк на раскаленной сковороде с маслом по 1 минуте с каждой стороны. Так мы «запечатываем» мясо корочкой, и соки останутся внутри. Потом жарим на среднем огне до нужной готовности от 1 до 5 минут.

Температуру стейка измеряют термометром со щупом, который проникает внутрь куска.

Время приготовления зависит от толщины стейка, но это всегда минимальное количество времени при максимальной температуре.

Инструмент определения степени прожарки стейка у вас всегда под рукой, точнее, это и есть ваши руки. Пружинистость, упругость стейка на ощупь равна упругости мышцы в основании вашего большого пальца.

Здесь указано время жарки классических стейков (толщиной 2,5 см) с каждой стороны.

После жарки дайте стейкам отдохнуть. Готовый стейк должен некоторое время полежать, чтобы мясные соки равномерно распределились внутри куска.

Фото на превью depositphotos.com
По материалам bbcgoodfood.com

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