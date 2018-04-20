Мы развенчали 10 кухонных мифов, которые так любят наши мамы

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Наши бабушки и мамы годами копили полезные кухонные советы, чтобы передать их следующим поколениям. В эпоху интернета таких лайфхаков становится все больше и больше, и сориентироваться в этом многообразии все сложнее. Но так ли хороши и эффективны кухонные мифы на самом деле?

AdMe.ru решил их проверить на собственном опыте. А о результатах наших экспериментов судите сами.

Миф № 1. Чтобы тесто было пышнее, нужно соду погасить уксусом

Чтобы развенчать этот миф, мы не стали печь булочки, а просто вспомнили уроки химии. Итак, для того чтобы сода проявила себя в качестве разрыхлителя, ей необходима кислая среда. Но советские хозяйки почему-то вздумали гасить соду уксусом (видимо, он чаще всего был под рукой). В результате реакции выделяется углекислый газ — он-то и должен добавить тесту пышности. Беда в том, что углекислый газ улетучивается, прежде чем попадает в тесто. В идеале нужно смешивать соду с сухими ингредиентами, а кислоту — с жидкими, и затем уже быстро замешать обе части и выпекать. Только вот в качестве кислоты все-таки лучше использовать не уксус, а сметану, кефир или лимонный сок. Либо попросту купить пакетик разрыхлителя для теста. А этот дедовский способ лучше оставить в прошлом. Вывод: не работает.

Миф № 2. Чтобы яйца легко очистить от скорлупы, нужно положить их в холодную воду после варки

Сварить яйцо вкрутую так, чтобы скорлупа хорошо очищалась, — целое искусство. Одного лишь погружения яиц в холодную воду явно недостаточно. Шеф-повар Кенджи Лопес-Альт за последние несколько лет сварил тысячи яиц, чтобы найти идеальную технологию приготовления. Он советует опускать яйца в кипящую воду, а не в холодную, как все привыкли. Мы так и поступили: яйца действительно очищались лучше, когда их варили в кипящей воде. Однако стоит быть внимательным: из-за разницы в температуре яйца могут попросту треснуть. Вот еще несколько секретов: Чем свежее яйцо, тем сложнее его очистить от скорлупы.

Готовые яйца поместите в ледяную воду минимум на 15 минут, а затем чистите их под холодной проточной водой.

А чтобы яйца 100 % не треснули, попробуйте сварить их на пару — Кенджи утверждает, что это идеальный способ приготовления. Вывод: работает, но при соблюдении прочих правил.

Миф № 3. Чтобы грязная кастрюля легко очистилась, нужно прокипятить в ней солевой раствор

Старые кулинарные книги советуют хозяйкам очищать пригоревшую кастрюлю следующим способом: добавить воды, от души посолить и прокипятить. Увы, этот совет ничуть не облегчил участь нашего несчастного сотейника: гарь как была, так и осталась. К тому же едкая кашица из соли вредна для нержавеющей стали. Намного эффективнее оказался более простой способ: замочить кастрюлю в теплой воде, оставить на ночь, и утром она очистится гораздо лучше, как бы вы ее ни испачкали. Вывод: не работает.

Миф № 4. Чтобы руки и посуда не пахли рыбой, нужно сполоснуть их холодной водой, а затем протереть уксусом или лимоном

От запаха рыбы трудно избавиться, и даже моющие средства не всегда помогают. Старый добрый совет работает на ура: сполосните проточной водой поверхности, а затем протрите их лимонным соком. Слабый раствор уксуса также помогает решить данную проблему. Вывод: работает.

Миф № 5. Чтобы сыр не заветрился, нужно хранить его не в пищевой пленке, а в пергаментной бумаге

При покупке сыр обычно заворачивают в пищевую пленку, и многие хранят его в ней же. Но говорят, что пергаментная бумага намного лучше подходит для хранения продуктов, в том числе и для сыра. Один кусочек мы упаковали в пищевую пленку, другой — в пергаментную бумагу, а потом оставили их в холодильнике на 3 дня. Результат нас удивил: в бумаге сыр очень сильно заветрился и стал сухим, в пищевой пленке остался же целым и невредимым. Пожалуй, лучший совет — все-таки как можно скорее употребить сыр в пищу, прежде чем он начнет портиться. Вывод: не работает.

Миф № 6. Чтобы порезать лук без слез, нужно макать нож в холодную воду

С луком всегда много мороки: то он разваливается во время резки, то заставляет рыдать в три ручья. Советуют нарезать лук мокрым ножом, периодически смачивая его. Совет в общем-то работает, но все зависит от «жгучести» луковицы и чувствительности ваших глаз: нам все-таки было сложно устоять и не проронить пару слезинок, несмотря на все предпринятые меры. Да и макать нож в воду каждую минуту не совсем удобно. Вывод: в целом работает.

Миф № 7. Чтобы картофель после варки хорошо чистился, его нужно оставить на пару минут в ледяной воде

Когда картофель отварят и сливают лишнюю воду, ему дают хорошенько остыть и только потом приступают к очистке от кожуры. Но занятие это не из веселых: кожура отходит плохо и липнет к пальцам. Дабы облегчить процедуру, существует следующий способ: отваренный картофель опускают в ледяную воду на пару минут, а потом чистят. И он отлично работает: картофель как следует охлаждается, а благодаря влаге кожура очищается без проблем. Только вот есть несколько «но»: овощи становятся немного водянистыми и не каждой хозяйке понравится такой способ. Правда, мы не заметили большой разницы ни с виду, ни по вкусу. Может, мы просто не умеем готовить? Вывод: работает.

Миф № 8. Чтобы быстро остудить горячий напиток, нужно поместить его в тазик со льдом, посыпанным солью

Здесь работает простая физика: при добавлении соли лед подтаивает, но его температура снижается. Эта смесь действительно способна в считаные минуты охладить горячий напиток — наш компот стал почти ледяным примерно за 5 минут. Вывод: работает.

Миф № 9. Чтобы лук не горчил, нужно обдать его кипятком

Мало кто любит горький вкус лука в блюдах. «Обезвредить» его можно следующим образом: после того как вы нашинковали лук, поместите в небольшую миску и обдайте кипятком. Оставьте буквально на 1–2 минуты, а затем слейте воду. Лук и правда совсем не горчит — мы проверили. Вывод: работает.

Несколько советов по нарезке лука

Иногда кожура слишком плотно прилипает к луковице. Чтобы не возиться и не очищать ее ножом, просто снимите верхний слой вместе с кожурой . Мы попробовали, это и правда работает.

. Мы попробовали, это и правда работает. Не срезайте «хвостик» луковицы: за него очень удобно держаться во время нарезки. Ну а потом его можно просто выбросить.

Если вы не хотите лишиться пальцев, то никогда не держите луковицу так, как на картинке слева, — слишком уж высок риск порезаться. Согните пальцы и плотно держите луковицу — так вы убережете руки и научитесь шинковать как заправский шеф.

Миф № 10. Чтобы авокадо не потемнело, нужно хранить его вместе с долькой лука

Мы не могли пройти мимо этого совета, слишком уж сильна любовь редакции AdMe.ru к авокадо. Многие знают, что, если оставить половинку авокадо в холодильнике хотя бы на сутки, оно стремительно начинает темнеть. Чтобы избежать этого, некоторые хозяйки советуют хранить авокадо вместе с долькой лука. Мы проверили этот нехитрый способ и вот что обнаружили спустя 3 дня: лук никак не сохранил внешний вид плода. К тому же половинка авокадо получила легкое луковое амбре, что вряд ли может кого-то порадовать. Скорее всего, авокадо не потемнело из-за плотно закрывающегося пакета, и этот способ хранения мы настоятельно рекомендуем. Вывод: не работает.