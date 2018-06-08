Работники кафе и ресторанов рассказали, какую еду они ни за что не закажут сами

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Представьте: вы сидите в ресторане и буквально пожираете меню глазами. Но при этом вы даже представить себе не можете, что «пожирать» некоторые блюда из этого списка очень и даже очень не стоит. К счастью, с появлением интернета мы сами можем заглянуть в закулисье кулинарного производства и узнать, что из этого вкусного перечня лучше навсегда для себя вычеркнуть.

Давайте сыграем в виртуального «Ревизорро»! Для этого AdMe.ru разыскал для вас топовые комментарии с форумов в Reddit , в которых профессиональные работники общепита выдали список того, что они никогда бы себе не заказали.

И напоследок слова одного из работников. Решайте сами, соглашаться с ними или нет:

«Все же в ресторане, вероятно, ситуация лучше, чем на вашей кухне. Вы не протираете буквально каждую мелочь, как в кафе. Более того, ваш телефон, который вы постоянно держите в руках, пронизан микробами. И уж тем более никто не может гарантировать, что вы моете руки после туалета.

А рестораны по большому счету, да, исключая некоторые вышеперечисленные вещи, гораздо более чистые и безопасные. Так что хватит разбирательств. Просто наслаждайтесь своим напитком!» @bigups43