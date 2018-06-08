Работники кафе и ресторанов рассказали, какую еду они ни за что не закажут сами
Представьте: вы сидите в ресторане и буквально пожираете меню глазами. Но при этом вы даже представить себе не можете, что «пожирать» некоторые блюда из этого списка очень и даже очень не стоит. К счастью, с появлением интернета мы сами можем заглянуть в закулисье кулинарного производства и узнать, что из этого вкусного перечня лучше навсегда для себя вычеркнуть.
Давайте сыграем в виртуального «Ревизорро»! Для этого AdMe.ru разыскал для вас топовые комментарии с форумов в Reddit, в которых профессиональные работники общепита выдали список того, что они никогда бы себе не заказали.
- «Суп. Он никогда до конца не остывает за ночь в большой кастрюле и потому часами стоит теплым». @seagullhunter
- «Коктейли с украшениями из фруктов. Лимоны, апельсины и лаймы практически никогда не моют». @bgar0312
- «Ничего в заведении, где меню больше 8 страниц. Это значит, что, скорее всего, все блюда просто размораживаются в микроволновке или варятся в пакетиках, а затем подаются на стол». @[deleted]
- «Вегетарианскую пиццу. Я работал в пиццерии: в вегетарианской пицце нет мяса, нет сыра, но есть соус с натуральным загустителем, который априори изготавливается из животного жира». @tweeblethescientist
- «Что-либо из „секретного меню“ в Starbucks. Потому что его как такового не существует. Вы не знаете, как должен выглядеть конечный напиток. И сотрудники также не знают, как его точно готовить. Поэтому они скорее сделают вам диабет в чертовой чаше, если вы не выскажете свои пожелания как можно четче». @justine7179
- «Попкорн в кинотеатре во время утренних сеансов. По утрам распродают все разогретые остатки вчерашнего попкорна». @YouAteYourParents
- «Сырный соус. Каким бы вкусным он ни казался, на самом деле на 95 % это масло и творожный сыр — грубо говоря, добрая половина дневной нормы калорий». @Bradleyd00
- «Что-либо с трюфельным маслом. Его запах синтетический, а состав на основе нефтепродуктов, а не трюфелей, конечно же. Тех клиентов, что его заказывают, официанты держат за лохов». @Rez357
- «Необычно нарезанные роллы. Я работал в ресторане японской кухни, и у нас были роллы под названием „Вулкан“. Они стоили $ 7,25. А роллы „Калифорния“ стоили $ 3,75. Что самое интересное, „Вулкан“ — это была та же „Калифорния“, нарезанная в форме маленьких треугольничков и посыпанная пряным майо, который, в свою очередь, стоит около $ 0,10». @-eDgAR-
- «Содовую со льдом в фастфуде — побеспокойтесь лучше об этом. Согласно исследованиям, количество бактерий во льду в McDonald’s, Burger King, KFC и даже в Starbucks больше, чем количество бактерий в туалетах этих же заведений. Все объясняется тем, что аппараты для производства льда очищаются катастрофически редко, а туалеты — довольно часто». @dutchbob1
- «Салат с тунцом, если он выглядит слишком жидким. Это значит, что его готовят неправильно». @7RoastBeefSandwiches
- «Единственное блюдо в меню из определенных ингредиентов. Например, в моем ресторане есть бутерброд из свинины. При этом мы не используем свинину для чего-либо еще. Поскольку этот бутерброд заказывают нечасто, он несвежий, и продукт, который вы едите, может быть возрастом в несколько дней или даже недель. Вряд ли вы умрете от этого, просто знайте, что такие блюда обычно несвежие». @anc6
- «Филе-о-Фиш в McDonald’s — та же история. Рыбу почти никто не заказывает, поэтому она хранится долго. Очень долго». @CaseyTwist
И напоследок слова одного из работников. Решайте сами, соглашаться с ними или нет:
«Все же в ресторане, вероятно, ситуация лучше, чем на вашей кухне. Вы не протираете буквально каждую мелочь, как в кафе. Более того, ваш телефон, который вы постоянно держите в руках, пронизан микробами. И уж тем более никто не может гарантировать, что вы моете руки после туалета.
А рестораны по большому счету, да, исключая некоторые вышеперечисленные вещи, гораздо более чистые и безопасные. Так что хватит разбирательств. Просто наслаждайтесь своим напитком!» @bigups43
Фото на превью depositphotos, starbucks