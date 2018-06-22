Продукты, из-за которых вы испытываете усталость уже в середине дня

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Залог активного дня — правильный завтрак и обед. Но некоторые из продуктов, к которым мы привыкли и едим каждый день, не дают энергию, а забирают ее. Именно поэтому после обеда нам хочется прилечь, а не продолжить работу. Да и завтрак иногда дает сил лишь на пару часов, а дальше приходится бодрить себя с помощью кофемашины.

Мы в AdMe.ru составили список продуктов, которые лучше не есть на завтрак и обед, если вы хотите оставаться активными и продуктивными.

1. Сладкий завтрак: хлопья, круассаны, йогурты и пр.

Все эти продукты, которые реклама представляет нам идеальными для завтрака, на самом деле содержат огромное количество сахара. Сладости, если съесть их натощак, стимулируют работу поджелудочной железы. Она начинает активнее вырабатывать инсулин, чтобы снизить сахар в крови. В результате после такого завтрака мы чувствуем не бодрость, а усталость. Другой побочный эффект резкого скачка сахара в крови — аппетит. Так что не удивляйтесь, если спустя всего час после утреннего приема пищи вы придете на работу и снова захотите перекусить. Третий минус — через пару-тройку лет таких завтраков риск заболеть диабетом значительно возрастет. Чтобы сделать первый прием пищи здоровее, включите в рацион каши на воде или молоке, а хлопья замените мюсли без сахара. В качестве добавок к ним можно использовать орехи и сухофрукты.

2. Белый хлеб

Белый хлеб люди потребляют в разном виде. Это могут быть утренние тосты и бутерброды или пицца на обед. Но он действует на организм так же, как и сладости, — стимулирует работу поджелудочной железы и провоцирует выброс инсулина. Результат все тот же — чувство усталости. Кроме того, этот продукт имеет очень низкую питательную ценность. После всех обработок хлеб, который мы покупаем, содержит практически один крахмал, который бесполезен для насыщения организма. Поэтому, если вы привыкли вместо нормального обеда перекусывать на работе пиццей или бутербродами, не рассчитывайте, что они насытят вас до вечера. Скорее всего, вы захотите есть через пару часов, что приведет в итоге к лишнему весу. Кроме того, Американский журнал полезного питания в 2015 году опубликовал интересное исследование, согласно которому потребление большого количества белого хлеба ведет к депрессии.

3. Энергетические напитки

Энергетические напитки, которые якобы делают из зомби живчиков, к сожалению, миф. Их классический состав — таурин и L-карнитин. Таурин и L-карнитин — это аминокислоты, они действительно участвуют в энергетическом обмене и присутствуют в наших мышцах и тканях органов. Но они никак не влияют на энергетический метаболизм. Почему же мы чувствуем бодрость после энергетика? Причиной тому все тот же сахар. В одной банке его содержится около 13 ложек, в то время как дневная рекомендуемая Всемирной организацией здравоохранения норма употребления для человека — 6 ложек. Благодаря повышению уровня сахара мы чувствуем ускорение сердцебиения и общий подъем активности, но он очень быстро проходит. А через некоторое время вас ждут усталость и головная боль. Если только вы не выпьете еще один энергетический напиток. Но злоупотребление ими приведет к проблемам с сахаром, а возможно, и сердцем.

4. Кофе

Кофе вызывает в нашем организме такую же реакцию, что и реальная опасность. Когда кофеин попадает в кровь, надпочечники начинают вырабатывать адреналин и кортизол. Это, безусловно, бодрит, поэтому на короткий промежуток времени кофе действительно может сделать нас более энергичными. Если выпивать одну чашку кофе изредка, то приятный эффект бодрости довольно быстро пройдет, но никакого вреда не будет. Если же вы систематически стараетесь себя взбодрить, выпивая каждый день по несколько кружек, надпочечники просто перестанут на это реагировать. Ваша толерантность к напитку повысится, и каждый раз нужны будут все большие дозы, чтобы взбодриться. Организм будет реагировать на это скачками энергии: сначала вы будете активны, но потом полностью разбиты. Выход из этого круга — пить кофе не каждое утро, а время от времени. Тогда этот напиток действительно будет выполнять свою бодрящую функцию.

5. Копченые, жареные и квашеные продукты

Любая еда, подвергшаяся обработке, теряет полезные вещества. Меньше всего их в сильно обработанных продуктах: жареных, квашеных и копченых. К сожалению, именно такими блюдами богат фастфуд, где многие привыкли завтракать, обедать и ужинать. «Быстрые» блюда обрабатывают, чтобы они дольше хранились и имели более сильный вкус. Но это все еще жирная и тяжелая пища, на переваривание которой организм потратит много сил. При этом энергии от них вы особо не получите, потому что полезных веществ, от которых она появляется, в продуктах практически нет. Таким образом, фастфуд хорош, когда вы едете в путешествие и вам нужно быстро что-то перехватить по дороге. Но не в качестве полноценного обеда. К тому же такие блюда имеют слишком яркий вкус, и постоянное их употребление приводит к тому, что обычная еда начинает казаться пресной. Если вы ходите в «Макдональдс» 5 раз в неделю на обед — не удивляйтесь, если вам захочется заглянуть туда и в свой выходной.

6. Красное мясо

Ученые до сих пор спорят, полезно или вредно есть красное мясо. С одной стороны, в нем множество нужных микроэлементов. С другой — ряд побочных эффектов, которые сказываются на нас негативно. Как бы то ни было, для поднятия энергетического тонуса красное мясо — не лучшее решение. Во-первых, на его переваривание организм должен потратить довольно много энергии. Поэтому после плотного мясного обеда вы, скорее всего, захотите вздремнуть, а не активно работать. Во-вторых, полезность мяса зависит от его качества и обработки. Если вы едите колбасу, сосиски или копченый окорок, на переработку этих продуктов у организма уйдет довольно много сил, а питательной ценности вы получите мало. Результат — усталость и чувство голода через пару часов. Если вы не готовы отказаться от мяса, старайтесь выбирать такие продукты и блюда, где оно подвергалось минимуму обработки. И лучше перенесите обильные мясные обеды на выходные.

Фраза «мы то, что мы едим» на самом деле довольно близка к истине. Пища действительно влияет на наше настроение, работоспособность и качество жизни. А вы замечали, что после некоторых продуктов появляется чувство усталости?