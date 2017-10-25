Посмотрите на эти 23 лакомства из разных стран мира, но не падайте в обморок

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О вкусах не спорят. Поэтому неудивительно, что в некоторых странах мира есть кушанья, которые иногда противоречат здравому смыслу. AdMe.ru представляет 23 самых странных и необычных блюда мира, которые кое-где едят так, что аж за ушами трещит.

1. Овощной салат, залитый желе

«Какая гадость эта ваша заливная рыба!» — восклицал герой всеми любимого фильма. Но если к холодцу, заливному и сладкому желе мы привыкли и едим их с удовольствием, то представить овощной салат-желе как-то трудновато. А вот американцы с удовольствием уплетают jell-o salad.

2. Гритс

Для изготовления гритс цельные початки кукурузы твердых сортов высушиваются, затем замачиваются в щелочном растворе. Далее путем вибрации отделяются разбухшие волокна початка и шелухи, оставшиеся зерна снова высушиваются. Измельченные зерна беловатого цвета называются гритс. Едят их в качестве несладкого гарнира.

3. Масло, жаренное во фритюре

Масло во фритюре — это кусочки масла, обвалянные в муке (тесте), меде и корице, а затем зажаренные во фритюре. Иногда такое лакомство делают и из мороженого. Несмотря на супержирность, это угощение любят и взрослые и дети. Живое воплощение фразы «масло масляное».

4. Фрукты с перцем чили

В Мексике прямо на улицах продают нарезанные фрукты, посыпанные острым перцем чили. Такой вот полезный и пикантный фастфуд.

5. Чизкейк из аллигатора

В штате Луизиана, США, выращивание крокодилов в коммерческих целях поставлено на поток. Поэтому в некоторых ресторанах вам легко могут предложить нежный чизкейк из аллигатора, в составе которого сыр, креветки и фарш.

6. Кровавый пудинг и кровавый пирог

Фанаты настоящего гематогена в поездке по Азии могут попробовать кровавый пудинг и кровавый пирог из свиной крови с добавлением риса, которым придали плотную текстуру. Это угощение в форме брусочков продается прямо на улице как фастфуд и в магазинах, его можно добавлять в суп. Ценители отмечают нежный вкус кровавых угощений и обещают, что те понравятся любителям печенки.

7. Глаза тунца

Японцы являются основными потребителями тунца в мире. В магазинах могут быть целые отделы с одним тунцом и при этом в пищу идут буквально все части, особенно экзотично выглядят глаза, которые поджаривают или тушат и подают с рисом и соевым соусом.

8. Моле поблано

Соус моле поблано готовят в Мексике более 300 лет. Его вкус меняется от пряного, острого до фруктово-сладкого, цвет — от коричневого до почти черного в зависимости от местности приготовления используемых ингредиентов. В состав соуса входят помидоры, орехи, сухофрукты, семечки, изюм и... шоколад! Подают моле чаще всего с курицей, реже с рыбой. Фейерверк вкусов!

9. Мороженое с фасолью и горохом

В Азии обожают блюда с необычными вкусами, в том числе и сладости. Вот, например, на фотографиях тайское мороженое с фасолью и китайское гороховое мороженое. Особо отчаяные могут попробовать и мороженое с чесноком.

10. Коктейль из лягушки

Коктейль из лягушек (Jugo De Rana) — это суперпопулярный в Перу напиток. Основной компонент — лягушки, выловленные ранним утром в озере Титикака. Покупатель выбирает в аквариуме лягушку, ту оглушают ударом по голове, а затем с нее снимают кожу и варят. В это время смешивают отвар бобов, сок алоэ, мед, солод и особую смесь пряностей. В готовую смесь добавляют отвар с лягушкой, все смешивают в блендере, процеживают и подают гостю. Перуанцы уверены, что такой микс повышает иммунитет, является мощным афродизиаком и повышает мужскую силу.

11. Тунцзыдань

Это блюдо считается весенним деликатесом, его используют как средство китайской медицины. Куриные яйца отваривают в моче здоровых мальчиков, не достигших половой зрелости, которую собирают в специально установленные контейнеры в школах. После закипания жидкости яйца извлекают, немного надкалывают скорлупу, чтобы моча попала внутрь. Процесс варки занимает целый день, по мере надобности жидкость подливают. Китайцы верят, что такие яйца, приобретшие соленый вкус, имеют лекарственную ценность, работают как жаропонижающее и кровоостанавливающее средство.

12. Натто

Натто — соевый сыр, который готовят из соевых бобов. Их варят в течение 6 часов, затем добавляют бактерию Bacillus subtilis и оставляют на сутки. Такая процедура превращает сою в липкую, слизистую и черствую массу с отвратительным запахом. Японцы верят, что такое блюдо предотвращает тромбоз и лечит остеопороз.

13. Веджимайт

Веджимайт — национальное блюдо Австралии, которое изготавливают из остатков пивного сусла с различными добавками. Оно представляет собой темно-коричневую соленую пасту, немного горькую на вкус. Некоторые ценители утверждают, что она немного напоминает говяжий бульон. Веджимайт используется главным образом в качестве спреда, который намазывают на хлеб, сэндвичи и крекеры, а также для начинки типичных австралийских булочек cheesymite scroll.

14. Хаггис

Хаггис — национальное блюдо Шотландии. Его готовят из бараньих потрохов с добавлением лука, толокна, сала, которые варят в бараньем желудке. После приготовления массу подают с различным оригинальным оформлением.

15. Жареная змея

Это один из самых необычных деликатесов США, популярный в южных штатах. Змею предварительно отваривают для размягчения мяса, солят и обмакивают в кляр и панировочные сухари, затем жарят.

16. Уитлакоче

Уитлакоче — особый мексиканский трюфель. Это грибок, поражающий кукурузу. Под его влиянием зерна чернеют, разбухают и выглядят отвратительно, но при этом, по словам ценителей, источают особый, грибной, землисто-древесный, аромат. Такие зерна из любого блюда делают наипервейший деликатес, который по достоинству оценят гурманы.

17. Мороженое с сушеными муравьями

В австралийском ресторане «Аттика» подают удивительное мороженое из верблюжьего молока с карамелью, медом, кусочками лайма и... сушеными муравьями! По мнению дегустаторов, муравьи придают десерту особую кислинку и хруст.

18. Водоросли каулерпа

Водоросли каулерпа (Caulerpa lentillifera) напоминают нити зеленых бусин. Их едят сырыми или с уксусом, добавляют в салаты с луком и помидорами. Это не только полезное блюдо, богатое йодом, но и очень эффектное.

19. Черный цыпленок

Думаете, курочка сгорела? А вот и нет! Жареный черный цыпленок — это цыпленок, которого маринуют с чернилами каракатицы, обваливают в панировке с древесным углем и посыпают черным кунжутом. Сочетание необычной хрустящей корочки и нежного сочного мяса внутри сводит гурманов с ума.

20. Голубой суп

Еще одно блюдо необычной расцветки — японский куриный рамэн. Фактически это недорогая разновидность фастфуда — бульон с пшеничной лапшой. Необычный цвет ему придает водоросль спирулина, которая еще и помогает организму охлаждаться и бороться с антиоксидантами.

21. Эмбрион утки (балут)

Балут — это вареное утиное яйцо, в котором уже сформировался птенец с оперением, хрящами и клювом. Особо любимо это блюдо в Азии, по вкусу напоминает вареную говяжью печень, употребляется с солью и перцем и считается «мужским», так как влияет на потенцию.

22. Кофе из чеснока

Идея напитка пришла к ныне 74-летнему японцу Екимото Симотаи еще 30 лет назад. Он владел кофейней и однажды не уследил за стейком с чесноком и пережарил его. Потом он измельчил подгоревший чеснок, добавил горячей воды и обнаружил, что по вкусу этот напиток напоминает очень горький кофе. На 30 лет эта идея забылась, а сегодня Екимото налаживает продажу чеснока в пакетиках, которые завариваются как привычный нам чай.

23. Блюда из Alkatraz.ER