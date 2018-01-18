Девушка показала, что можно съесть за $ 600 в одном из лучших ресторанов мира

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Как вы думаете, что и в каких количествах подают на обед в одном из лучших ресторанов мира? Этим вопросом задалась героиня нашей статьи — студентка из Австралии. Приехав в Сан-Франциско, девушка потратила $ 600 в самом дорогом заведении Калифорнии и поделилась впечатлениями с пользователями сайта imgur, дополнив обзор яркими фотографиями. AdMe.ru приглашает вас в небольшое гастрономическое путешествие. Конечно, фотографии не заменят личного опыта, но вполне могут вдохновить на приготовление чего-нибудь эдакого сегодня на ужин.

Знакомьтесь, это та самая девушка. На imgur она зарегистрирована под ником Hoptail. «Меня нельзя назвать обеспеченной, но я люблю хорошую кухню и откладываю на это деньги», — пишет она в своем посте.

А вот и сам ресторан — Saison. В 2014 году он получил самую высокую оценку гида «Мишлен» — 3 звезды. Это значит, работа местного шеф-повара настолько великолепна, что определенно имеет смысл посетить это заведение.

А это вид сверху. Обратите внимание на дрова — отражение концепции ресторана: большинство блюд готовится на открытом огне или в печи с их использованием. Продукты шеф-повар закупает у местных рыбаков, охотников и фермеров, стараясь избегать импортных товаров.

Итак, приступим: чай. В маленьком букетике свежесорванный тысячелистник, ромашка, иссоп, лимонная мята, дугласова пихта и анис. Вся эта прелесть заваривается лимонной водой, которую готовят из лимонов Мейера. «Это было божественно, я готова пить этот чай всю жизнь», — пишет девушка.

Затем было блюдо из беби-шпината, бурых водорослей и икры. Листья беби-шпината срывают на ранней стадии роста, благодаря чему они обладают нежным вкусом. Бурые водоросли обжаривают на очищенном сливочном масле, которое готовят из молока коровы Беллы, живущей на ферме ресторана. И икра — осетровая икра, которую засаливают по особу рецепту, используя копченую соль. «Разные по текстуре и вкусу продукты как-то неожиданно соединились в одно гармоничное целое», — делится впечатлениями счастливица.

Это сашими из тюрбо — рыбы отряда камбалообразных. Тонко нарезанные сырые кусочки рыбы были настолько великолепны, что Hoptail прослезилась. «Я понимала, что достигла вершины вкуса и больше никогда и нигде не попробую более вкусную сырую рыбу». Также подали обжаренные в соевой глазури на гриле кусочки рыбы, украшенные физалисом.

Затем настал черед гуидака (нажмите на картинку, чтобы посмотреть, как он выглядит в сыром виде). По словам девушки, на вкус блюдо так себе. Мясо было жестким, а соуса было слишком много, из-за чего вкус она так и не распробовала.

Еще одно блюдо, которое вызвало восторг у девушки, — морской еж на хлебном пудинге, который пропитывают соусом из отрубей. Впрочем, она не единственная, кто поставил высокую оценку этому блюду. В многочисленных отзывах о посещении Saison морскому ежу достаются самые лестные эпитеты.

Затем принесли тонко нарезанный редис, политый сливочным маслом, под которым были кубики маринованного редиса, ботва редиса и желе — тоже из редиса. После сливочного морского ежа терпкий вкус редиса пришелся очень кстати. К слову, сочетаемость каждого блюда в меню гостя — задача, над которой неустанно работает шеф-повар Saison.

Потом принесли 3 вида запеченной тыквы. Первая порция — с хлопьями из осьминога, вторая — со сливочным кремом. Оба блюда были очень вкусными. А вот третья, в чашечке, — тыквенное пюре в масле из тыквенных семян — была соленой и невкусной.

Думали, сейчас будет компот и десерт? Нет, наступил черед мясных блюд. Подали мясо антилопы средней прожарки с фаршированным итальянским цикорием и салатом из трав. К булочкам принесли медовое масло. Со слов девушки, филе антилопы по вкусу напоминает что-то среднее между телятиной и олениной.

Затем принесли суп из костного бульона с шалфеем. Очень ароматный и вкусный.

И вот, наконец, десерт! Вначале копченое мороженое. Технологию его приготовления в ресторане, конечно, не раскрывают. Подают мороженое с соленой карамелью, которое, по словам австралийки, разделило ее жизнь на до и после.

Вместе с копченым мороженым подали засахаренные какао-бобы, арахис, грецкие и кедровые орехи. Это было вкусно. Очень вкусно.

Потом было что-то очень нежное и сливочное на вкус, с кусочками засахаренных апельсинов.

Затем черничный сорбет с засахаренными ягодами и бренди. Если вам нравится бренди, то понравится и это блюдо, потому что напитка тут много.

Ну и «ягодка на торте», еще одно блюдо, которым славится этот ресторан, — шоколадный батончик, напоминающий сникерс, покрытый золотом. Шоколад готовится, конечно же, в ресторане с использованием той самой соленой карамели.

После обеда, который длился 4 часа, девушке вручили набор непритязательных, но милых сувениров. «Это был потрясающий опыт, и он стоил этих денег», — написала она. Кроме вкусной еды Hoptail отметила завораживающую атмфосферу ресторана: ненавязчивое обслуживание, много свободного места, витающие в воздухе ароматы самой природы. И все это под хиты 70–80-х годов.