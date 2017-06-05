Посмотрите, как пары растительного масла влияют на наш организм
В последнее время многие высказываются о пользе и вреде растительных масел. Исследования, так или иначе связанные с этим продуктом, привлекают внимание, ведь именно на нем мы привыкли готовить еду.
Мы в AdMe.ru решили разобраться, может ли быть вредным растительное масло и стоит ли на нем готовить.
Откуда вред?
Чем больше в масле полинасыщенных жиров, тем больше при дымлении оно выделяет токсичных изомеров, вдыхание которых повышает вероятность развития рака и сердечно-сосудистых заболеваний.
Распад жирных кислот происходит постепенно, но быстрее всего — при нагревании. Поэтому для жарки лучше выбирать масла с малым количеством полинасыщенных жиров и высокой температурой дымления.
Подсолнечное масло
- 11 % насыщенных жирных кислот
- 20 % мононасыщенных жирных кислот
- 69 % полинасыщенных жирных кислот
Исходя из этого описания можно сделать вывод, что жарить пищу на подсолнечном масле крайне нежелательно. Альтернативой могут стать продукты животного происхождения.
Подсолнечное масло абсолютно безвредно в качестве заправки для салатов. Купленную бутылку масла следует хранить в сухом, тёмном и прохладном месте.
Кунжутное масло
- 14 % насыщенных жирных кислот
- 40 % мононасыщенных жирных кислот
- 41 % полинасыщенных жирных кислот
Из-за большого количества полинасыщенных жирных кислот жарить на кунжутном масле нежелательно.
Кукурузное масло
- 12 % насыщенных жирных кислот
- 27 % мононасыщенных жирных кислот
- 54 % полинасыщенных жирных кислот
Состав кукурузного масла тоже далек от идеального. Вместо него стоит выбрать жиры животного приготовления.
Рапсовое масло
- 7 % насыщенных жирных кислот
- 63 % мононасыщенных жирных кислот
- 28 % полинасыщенных жирных кислот
Из-за средней насыщенности вредными жирами жарить на рапсовом масле нужно крайне аккуратно, тщательно следя за температурой.
Оливковое масло
- 14 % насыщенных жирных кислот
- 73 % мононасыщенных жирных кислот
- 11 % полинасыщенных жирных кислот
Оливковое масло считается одним из самых безопасных для жарки. Это связано с высокой температурой дымления, а также с низким содержанием полинасыщенных жиров.
Кокосовое масло
- 88,5 % насыщенных жиров
- 6,5 % мононасыщенных жиров
- 5 % полинасыщенных жиров
Кокосовое масло считается самым безопасным для жарки. Температура его дымления выше той, которой можно добиться на домашней плите, а содержание полинасыщенных жиров так мало, что вреда от их расщепления практически не будет.
Примечание
Стоит отметить, что расительные масла могут нанести вред только при нагревании. Их можно и даже нужно использовать в охлаждённом виде в качесве, например, заправки для салатов.
Мы надеемся, что наши рекомендации позволят вам сделать шаг в сторону безопасного питания. Поделитесь этой статьей, чтобы не забыть, какие продукты использовать при жарке.
Фото на превью depositphotos.com