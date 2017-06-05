Посмотрите, как пары растительного масла влияют на наш организм

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В последнее время многие высказываются о пользе и вреде растительных масел. Исследования, так или иначе связанные с этим продуктом, привлекают внимание, ведь именно на нем мы привыкли готовить еду. Мы в AdMe.ru решили разобраться, может ли быть вредным растительное масло и стоит ли на нем готовить.

Откуда вред?

Чем больше в масле полинасыщенных жиров, тем больше при дымлении оно выделяет токсичных изомеров, вдыхание которых повышает вероятность развития рака и сердечно-сосудистых заболеваний. Распад жирных кислот происходит постепенно, но быстрее всего — при нагревании. Поэтому для жарки лучше выбирать масла с малым количеством полинасыщенных жиров и высокой температурой дымления.

Подсолнечное масло

11 % насыщенных жирных кислот

20 % мононасыщенных жирных кислот

69 % полинасыщенных жирных кислот Исходя из этого описания можно сделать вывод, что жарить пищу на подсолнечном масле крайне нежелательно. Альтернативой могут стать продукты животного происхождения. Подсолнечное масло абсолютно безвредно в качестве заправки для салатов. Купленную бутылку масла следует хранить в сухом, тёмном и прохладном месте.

Кунжутное масло

14 % насыщенных жирных кислот

40 % мононасыщенных жирных кислот

41 % полинасыщенных жирных кислот Из-за большого количества полинасыщенных жирных кислот жарить на кунжутном масле нежелательно.

Кукурузное масло

12 % насыщенных жирных кислот

27 % мононасыщенных жирных кислот

54 % полинасыщенных жирных кислот Состав кукурузного масла тоже далек от идеального. Вместо него стоит выбрать жиры животного приготовления.

Рапсовое масло

7 % насыщенных жирных кислот

63 % мононасыщенных жирных кислот

28 % полинасыщенных жирных кислот Из-за средней насыщенности вредными жирами жарить на рапсовом масле нужно крайне аккуратно, тщательно следя за температурой.

Оливковое масло

14 % насыщенных жирных кислот

73 % мононасыщенных жирных кислот

11 % полинасыщенных жирных кислот Оливковое масло считается одним из самых безопасных для жарки. Это связано с высокой температурой дымления, а также с низким содержанием полинасыщенных жиров.

Кокосовое масло

88,5 % насыщенных жиров

6,5 % мононасыщенных жиров

5 % полинасыщенных жиров Кокосовое масло считается самым безопасным для жарки. Температура его дымления выше той, которой можно добиться на домашней плите, а содержание полинасыщенных жиров так мало, что вреда от их расщепления практически не будет.

Примечание

Стоит отметить, что расительные масла могут нанести вред только при нагревании. Их можно и даже нужно использовать в охлаждённом виде в качесве, например, заправки для салатов. Мы надеемся, что наши рекомендации позволят вам сделать шаг в сторону безопасного питания. Поделитесь этой статьей, чтобы не забыть, какие продукты использовать при жарке.