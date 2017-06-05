Посмотрите, как пары растительного масла влияют на наш организм

В последнее время многие высказываются о пользе и вреде растительных масел. Исследования, так или иначе связанные с этим продуктом, привлекают внимание, ведь именно на нем мы привыкли готовить еду.

Мы в AdMe.ru решили разобраться, может ли быть вредным растительное масло и стоит ли на нем готовить.

Откуда вред?

Чем больше в масле полинасыщенных жиров, тем больше при дымлении оно выделяет токсичных изомеров, вдыхание которых повышает вероятность развития рака и сердечно-сосудистых заболеваний.

Распад жирных кислот происходит постепенно, но быстрее всего — при нагревании. Поэтому для жарки лучше выбирать масла с малым количеством полинасыщенных жиров и высокой температурой дымления.

Подсолнечное масло

  • 11 % насыщенных жирных кислот
  • 20 % мононасыщенных жирных кислот
  • 69 % полинасыщенных жирных кислот

Исходя из этого описания можно сделать вывод, что жарить пищу на подсолнечном масле крайне нежелательно. Альтернативой могут стать продукты животного происхождения.

Подсолнечное масло абсолютно безвредно в качестве заправки для салатов. Купленную бутылку масла следует хранить в сухом, тёмном и прохладном месте.

Кунжутное масло

  • 14 % насыщенных жирных кислот
  • 40 % мононасыщенных жирных кислот
  • 41 % полинасыщенных жирных кислот

Из-за большого количества полинасыщенных жирных кислот жарить на кунжутном масле нежелательно.

Кукурузное масло

  • 12 % насыщенных жирных кислот
  • 27 % мононасыщенных жирных кислот
  • 54 % полинасыщенных жирных кислот

Состав кукурузного масла тоже далек от идеального. Вместо него стоит выбрать жиры животного приготовления.

Рапсовое масло

  • 7 % насыщенных жирных кислот
  • 63 % мононасыщенных жирных кислот
  • 28 % полинасыщенных жирных кислот

Из-за средней насыщенности вредными жирами жарить на рапсовом масле нужно крайне аккуратно, тщательно следя за температурой.

Оливковое масло

  • 14 % насыщенных жирных кислот
  • 73 % мононасыщенных жирных кислот
  • 11 % полинасыщенных жирных кислот

Оливковое масло считается одним из самых безопасных для жарки. Это связано с высокой температурой дымления, а также с низким содержанием полинасыщенных жиров.

Кокосовое масло

  • 88,5 % насыщенных жиров
  • 6,5 % мононасыщенных жиров
  • 5 % полинасыщенных жиров

Кокосовое масло считается самым безопасным для жарки. Температура его дымления выше той, которой можно добиться на домашней плите, а содержание полинасыщенных жиров так мало, что вреда от их расщепления практически не будет.

Примечание

Стоит отметить, что расительные масла могут нанести вред только при нагревании. Их можно и даже нужно использовать в охлаждённом виде в качесве, например, заправки для салатов.

Мы надеемся, что наши рекомендации позволят вам сделать шаг в сторону безопасного питания. Поделитесь этой статьей, чтобы не забыть, какие продукты использовать при жарке.

Фото на превью depositphotos.com

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