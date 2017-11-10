Посмотрите, как нужно есть в ресторанах, чтобы не было стыдно

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Сегодня уже никого не удивить заграничными блюдами. Японская, итальянская, грузинская — с любой кухней вы можете познакомиться в ресторанах своего города. Но если все ваше внимание будет направлено только на то, как не заляпать себя и всех вокруг, то наслаждения от еды получить не удастся. AdMe.ru составил инструкции, которые помогут вам «справиться» с популярными блюдами и выглядеть в любом заведении достойно.

Соевый соус

Не заполняйте миску с соевым соусом до краев. Японцы рекомендуют налить его совсем немного и добавлять, когда он снова понадобится.

Имбирь

Некоторые люди на Западе любят класть кусочки имбиря на суши или роллы. На самом деле имбирь нужно есть в чистом виде в перерывах между блюдами. Он помогает освежить полость рта и оттенить вкус предыдущего блюда.

Васаби

Любители острого привыкли добавлять большое количество васаби на свои роллы. Но в таком случае тонкий вкус азиатской кухни пропадает. Добавьте горошину васаби в соевый соус и перемешайте. Или тонким слоем намажьте на суши или роллы.

Сашими

Возьмите один кусочек сашими палочками (японскую еду нужно есть палочками или руками, но не вилкой). Край рыбы опустите в соевый соус, всю ее вымачивать не надо. Не откусывайте от рыбы — ее нужно есть целиком.

Суши

Палочкой переверните суши на бок. Захватите суши палочками так, чтобы одна палочка захватывала сторону с рыбой, а другая — с рисом. Окуните суши в соевый соус, чтобы он попал только на рыбу. Именно так, считают японцы, вы почувствуете настоящий вкус этого блюда.

Роллы

Возьмите кусочек ролла палочками или руками, но не вилкой. Край ролла макните в соевый соус. Не кладите ролл в соусницу, не промакивайте его с двух сторон.

Паста

Накрутите несколько ниток спагетти на вилку (не более трех, иначе останутся длинные «хвосты», которые будут свисать из вашего рта). Можете делать это, подставив под вилку ложку, можете использовать борты тарелки.

Хачапури по-аджарски

Не все понимают, как съесть это блюдо грузинской кухни, чтобы сырно-яичная начинка не испачкала руки и лицо. Отламывайте от бортика лодочки кусочки и окунайте в начинку. Когда останется только центральная часть хачапури, сверните ее в трубочку и и съешьте.

Бургер

Часто содержимое бургера вываливается, пачкает руки, одежду и все вокруг. Чтобы такого не произошло, не нужно портить внешний вид бургера, разрезая его на кусочки и превращая в салат. Просто разрежьте бургер пополам. Половинку гораздо удобнее держать в руках, и драгоценная начинка не выпадет.