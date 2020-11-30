17 кулинарных провалов, которые доказывают, что некоторых нельзя подпускать к кухне на пушечный выстрел
Никто не застрахован от провалов на кухне — даже люди, которые могут назвать себя гуру кулинарии. Однако без таких маленьких проигрышей наша повседневная жизнь была бы довольно однообразной и даже скучной. Ведь первой реакцией на эти неудачи может быть расстройство, но зато по прошествии времени люди, потерпевшие кулинарные фиаско, вспоминают о них с улыбкой и делятся ими со своими друзьями и пользователями сети.
Мы в AdMe.ru начитались историй о провалах на кухне, а на некоторые из них отреагировали буквально смехом сквозь слезы.
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Пару лет назад ко мне на ужин пришел парень. Он вызвался помочь приготовить. Я сказала ему разделить цветную капусту пополам. Когда я взглянула на него, он пытался буквально порвать ее голыми руками. Это самое безумное, что я когда-либо видела. © cottoncandaddy / Twitter
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Мы с моим другом детства частенько у нас дома пекли печенье в специальной форме. Тесто тоже сами изготавливали, рецепт прилагался к форме. Однажды у нас дома не было муки, он сбегал к себе и принес. Тесто нас удивило каким-то слегка зеленоватым оттенком, но печенье получилось золотистое и красивое. Однако есть его было невозможно, вкус отвратительный. Мы ничего не могли понять. Потом уже с помощью его мамы выяснили, что он взял дома крахмал вместо муки. © Наталья Каналы / Facebook
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Сегодня с любимой решили приготовить сырный суп. Отварили куриное филе и вынесли остудиться на балкон. Потом нашей собаке ВДРУГ стало жарко, и мы выпустили ее куда? Правильно, на тот же самый балкон. Вот такая печальная история о двух голодных людях и одной довольной рыжей лошади. © «Подслушано — Здесь говорят о тебе» / VK
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У меня был рецепт, по которому нужно было использовать 2 зубчика чеснока. Я не понимал разницы между зубчиком и головкой. Что тут говорить, паста была несъедобной. © AaahhFakeMonsters / Reddit
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Учусь в другой стране. Родители купили квартиру, живу одна, до поступления никогда не готовила. Однажды купила курицу, решила приготовить. Открываю упаковку, разделала курицу: смотрю, внутри лежит что-то. Не знаю, с какого черта мне показалось, что это цыпленок! Разревелась, слезы градом, никак не могла перестать плакать. Звоню маме, рассказываю, что мне продали беременную курицу, плачу, не даю ей и слова сказать. И слышу, как брат ржет и говорит: «С ума сошла? Курицы яйца несут, а не рожают!» Дикий хохот брата. Тут я поняла, что это просто крылышко внутрь курицы запихнули, чтобы в упаковку поместилось. © «Подслушано» / Ideer
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Я купил кальмара и не стал снимать чернильный мешок. Было вкусно, но после этого мои зубы несколько дней были черными. © [deleted] / Reddit
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У этого чизкейка не было ни единого шанса:
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Готовил болоньезе. Нарезал овощи, купил фарш у местного мясника, достал свежие помидоры, очистил их от семян, дал соусу закипеть и пошел поиграть. Через 20 минут почувствовал запах, как будто что-то горит. Однако это было странно, так как я оставил соус кипеть, как и тысячи раз раньше. Оказалось, что я оставил его на горячем и забыл убавить газ. Дно сковороды подгорело. Я попытался решить эту проблему, думая, что несгоревшая верхняя часть соуса должна быть в порядке. Но я попробовал ее, а она оказалась несъедобной. Я выбросил все это и вместо болоньезе заказал донер-кебаб. © RandomAsianGuy / Reddit
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Варила холодец. Первый и последний раз. Вода выкипела, кости сгорели... © Анастасия Манохина / Facebook
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Готовила вареники с черникой на пару в мультиварке. Ушла в другую комнату, через время слышу взрыв. Крышка оторвалась, вареники с черникой на потолке... После этого — никаких пароварок, скороварок и мультиварок, все на печке, как и раньше, готовлю. © Светлана Набока / Facebook
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Как-то для открытого занятия по корейскому языку мне поручили приготовить рис (для роллов-кимбап). Так вот, варила я рис, а на кухне в это время ходила бабушка. Отвернулась на пару секунд от плиты, поворачиваюсь обратно, а в кастрюле лежит огромный такой кусок сливочного масла, и бабушка его размешивает. Я говорю: «Бабушка, это рис для роллов! Зачем ты масло положила?» А она отвечает: «Кашу маслом не испортишь, так вкуснее будет!» Аха-ха-ха, ну пришлось варить заново, что поделать. © «Подслушано» / Ideer
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Еще в подростковом возрасте я приготовил смузи в блендере и случайно положил в него металлическую ложку. Она проделала отверстие в стеклянном блендере. Я побоялся, что родители рассердятся на меня, поэтому погрузил его в раковину и оставил в покое. Позже в тот же день родители узнали об этом и даже не рассердились. Они до сих пор смеются над этим. © kucinglapas / Reddit
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У моего хорошего друга не очень ладится с готовкой. Поэтому, когда он решил приготовить бисквит и прочитал «отделите белки от желтка», он посчитал логичным сначала сварить яйца: так же легче отделить. © «Подслушано» / Ideer
Может быть, и у вас бывали такие кулинарные фиаско?