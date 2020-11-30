17 кулинарных провалов, которые доказывают, что некоторых нельзя подпускать к кухне на пушечный выстрел

Готовил болоньезе. Нарезал овощи, купил фарш у местного мясника, достал свежие помидоры, очистил их от семян, дал соусу закипеть и пошел поиграть. Через 20 минут почувствовал запах, как будто что-то горит. Однако это было странно, так как я оставил соус кипеть, как и тысячи раз раньше. Оказалось, что я оставил его на горячем и забыл убавить газ. Дно сковороды подгорело. Я попытался решить эту проблему, думая, что несгоревшая верхняя часть соуса должна быть в порядке. Но я попробовал ее, а она оказалась несъедобной. Я выбросил все это и вместо болоньезе заказал донер-кебаб. © RandomAsianGuy / Reddit