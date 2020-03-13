15 человек поделились беспроигрышными рецептами, с которыми справятся даже горе-кулинары

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Придумать и быстро приготовить вкусное блюдо из доступных ингредиентов — это настоящий талант, которым обладают далеко не все. Но никогда не поздно прокачать свои кулинарные навыки и развить в себе суперспособность в два счета решать вечный вопрос «Что съесть на ужин?». Вот и пользовательница твиттера под ником @HeIIoSidney96 предложила поделиться простыми рецептами, с которыми под силу справиться даже самым неумелым кулинарам.