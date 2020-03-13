15 человек поделились беспроигрышными рецептами, с которыми справятся даже горе-кулинары
Придумать и быстро приготовить вкусное блюдо из доступных ингредиентов — это настоящий талант, которым обладают далеко не все. Но никогда не поздно прокачать свои кулинарные навыки и развить в себе суперспособность в два счета решать вечный вопрос «Что съесть на ужин?». Вот и пользовательница твиттера под ником @HeIIoSidney96 предложила поделиться простыми рецептами, с которыми под силу справиться даже самым неумелым кулинарам.
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- Предлагаю приготовить драники. 5–6 средних картофелин натираем на мелкой терке и отжимаем, чтобы ушла лишняя жидкость. Добавляем 1–2 яйца, половину мелко нашинкованной луковицы, 2–3 зубчика чеснока, 2 ст. ложки муки. Все перемешиваем, выкладываем на сковородку ложкой и придавливаем. Жарим с двух сторон до корочки, доводим до готовности под крышкой. © @helvik_x
- Лучшее блюдо: на разогретую сковородку кидаем сырую гречку и обжариваем ее, но не до состояния угля. Добавляем смесь из замороженных овощей, ложку томатной пасты, специи, заливаем водой и оставляем это все до готовности гречки. Я люблю немного недоваренную. © @rozenkrntz
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Могу посоветовать самый простой бисквит. Берем 3 яйца, стакан сахара, небольшой стакан муки, разрыхлитель, ванилин. Взбиваем сахар, яйца и ванилин до полного растворения сахара, добавляем муку с разрыхлителем. Смазываем маслом форму и запекаем 30 минут при 180 °. Если добавить яблоки, то получится шарлотка. © @eto_lis
- Я люблю печь хлеб. Берем литр теплой воды, 2 ст. ложки сметаны, по 1 ст. ложке соли, сахара и подсолнечного масла, 1 маленькую пачку дрожжей. Добавляем муку, замешиваем тесто и ждем 30–40 минут, пока оно поднимется. Выкладываем тесто в форму, мажем сверху яйцом и посыпаем кунжутом. Выпекаем при температуре 200 ° 30 минут. © @drsy10WSbjZ3Sho
- Есть очень простой рецепт пирога «Чизбургер». Берем готовое тесто, раскатываем и разделяем на 2 части, побольше и поменьше. Большую часть раскладываем в форме, сверху кладем обжаренный фарш, мажем кетчупом, посыпаем луком, добавляем соленые огурчики и натертый сыр. Закрываем пирог оставшимся тестом, смазываем желтком с молоком, посыпаем кунжутом и выпекаем при 180 ° минут 40. © @not_sorry__
- Вырезаем в куске хлеба серединку, корочку кладем на сковороду. Выкладываем в корочку любые овощи, зелень или мясо, заливаем яйцом. Накрываем серединкой, переворачиваем и дожариваем. © @WjiY2EE4ujOedKl
- Среднюю картофелину нарезаем ломтиками, поджариваем на среднем огне вместе с натертой морковкой. Когда картошка почти готова, добавляем мелко нашинкованный чеснок. Сдвигаем к краям, в центр разбиваем яйцо и жарим на сильном огне. Сверху соль, перец. Дать постоять под крышкой. © @_annettee_
- Очень вкусно, но не очень дешево. Берем гренки (взбиваем 1 яйцо с 1/3 стакана молока, 4 суховатых ломтика хлеба обмакиваем и жарим на масле), выкладываем сверху шпинат с укропом и кусочки лосося, семги или другой красной рыбы. © @_tomato_hater
- Прозвучит странно, но банан в кляре как десерт или завтрак — это вкусно. Банан нарезать как удобно, но не мелко. В чашку разбить яйцо и взболтать, потом добавить немного муки и 1 пакетик ванилина, чтобы консистенция была как плотненькая каша. Если банан твердый / зеленый, можно добавить ложку сахара. Если переборщили с мукой, то можно добавить чуток молока. В принципе, если нет яиц, можно молоко и муку замешать. Налить в сковородку побольше масла, а потом окунать каждый кусочек банана в кляр и жарить. Сверху посыпать корицей или сахарной пудрой по желанию. © @kataratus
- Панкейки. Ингредиенты: 1 стакан кефира, 1 яйцо, 2 ст. ложки растительного масла, 1,5 стакана муки, 0,5 ч. ложки разрыхлителя, 2 щепотки соли, 1 ст. ложка сахара, ванилин или корица по желанию. Все смешать и обжарить на сковороде без масла. © @arvis666
- Берем любые макароны (спиральки, ракушки, бантики), маслины в банке, тунец в банке (можно без него, но лучше с ним), сыр фета или творожный, помидор, авокадо. Все, кроме макарон, нарезать, смешать, полить лимонным соком. © @corvalola
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Сырные оладьи. На 150 г сыра понадобится 2 ст. ложки муки, 2 яйца, 2 ст. ложки сметаны. Сыр натереть на терке, добавить к нему остальные ингредиенты, перемешать. Можно добавить специй, например «Итальянские травы». Разогреть сковородку, сформировать оладьи и выпекать. © @WhereMyHogwarts
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Отбивная. Берем мясо, отбиваем с двух сторон. Маринуем перцем, солью, уксусом, оставляем на 1–2 дня в холодильнике. Макаем отбивную в предварительно взбитые 2–3 яйца, затем в муку и обжариваем на сковородке. © @JM_Bloom_
- Берем 2 банки консервированной кукурузы. Одну пропускаем через блендер и перемешиваем с литром молока, вторую добавляем целиком вместе с обжаренными шампиньонами, варим все минут 5. Лучший суп в мире. © @alexygoncharova
- Рецепт пасты «Карбонара». Часто ее готовлю, потому что она безумно вкусная, а готовить на самом деле несложно. Нужны: бекон, спагетти, 3 яйца, сливки (лучше всего 20-процентные), сыр пармезан. Нарезаем бекон и обжариваем его. Делаем соус: в миску кидаем яйца, сливки и натертый сыр, солим и перчим по вкусу, размешиваем венчиком. Варим спагетти, соединяем их с беконом и соусом. Паста готова. Можно посыпать сверху пармезаном. © @retm0n
Взяли что-нибудь на заметку? Поделитесь и вы в комментариях простым и вкусным рецептом.
Фото на превью Pulp Fiction / Miramax