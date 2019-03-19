8 полезных инициатив, которые вывели школьное питание на новый уровень

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Когда речь заходит о школьном питании, ломается немало копий. Дети отказываются есть в столовой, родители пишут жалобы, а повара и чиновники ссылаются на СанПиН. Кажется, приготовить что-то вкусное, полезное, да еще чтобы выглядело аппетитно, и накормить этим школьника, который предпочитает пиццу и картошку фри, — задача невыполнимая.

Мы в AdMe.ru решили узнать, как устроена система питания в тех странах, где дети любят школьную еду, и, кажется, выявили некоторые закономерности.

Индия: борьба с голодом и кастовой дискриминацией

Во всех государственных школах Индии действует программа бесплатного питания. Блюда дают простые: рис, лепешки, овощной или рыбный карри, стакан молока или йогурта, иногда вареные яйца. Школьная еда идет на ура. Благодаря этой программе количество детей, которых родители не отдавали в школу, так как не видели в этом смысла, существенно сократилось. А еще она помогает бороться с кастовой дискриминацией: дети из разных каст все вместе едят одно и то же, часто даже из одной тарелки, и различия между высшими и низшими кастами хотя бы на время стираются.

Япония: быть частью коллектива

Школьное питание в Японии — часть образовательного процесса. Ребенок учится взаимодействовать в большом коллективе, где у каждого есть свои обязанности. Маленький японец должен брать с собой в школу личную скатерть, комплект палочек и зубную щетку. Ежедневно назначаются дежурные, которые накрывают на стол и раскладывают еду, а затем собирают посуду. Кстати, многие блюда готовят из овощей, выращенных на школьной ферме. В меню входят суп, гарнир (рис или картофельное пюре), мясо или рыба, хлеб и обязательно пакет молока. Едят японские школьники прямо на партах (для этого и нужны скатерти) в компании учителя, но первым обедает директор школы. Он ест то же, что и дети, — так, во-первых, проверяется качество еды, а во-вторых, директор показывает, что у него нет никаких привилегий перед учениками.

Бразилия: поддержка фермерства

В четырех округах штата Баия на северо-востоке страны школы выступили с инициативой полностью перейти на растительное меню. При этом овощи и фрукты школы выращивают самостоятельно с помощью учеников, а также приобретают у местных фермеров. Таким образом, школьники питаются гарантированно качественной едой, осознавая при этом ее ценность и уменьшая свой экослед. Sustainable schools (школы, в которых детей приучают жить экологично, в том числе заниматься огородом) — современный тренд. Такие школы действуют в разных странах, например в США, Канаде, Японии. А в Уругвае пошли еще дальше: детей не только привлекают к выращиванию овощей, но и учат доить коров, готовить супы и вторые блюда.

Англия: реформы Джейми Оливера

До недавнего времени школьные ланчи в Англии нельзя было назвать ни вкусными, ни полезными. В меню присутствовали полуфабрикаты, картофель фри и разные сладости. Идею перехода на здоровое питание в школах стал активно лоббировать известный шеф-повар Джейми Оливер, утверждая, что вкусно не значит вредно. Он добился своего: оборудование в школах заменили на самое современное, поваров отправили на переобучение, убрали автоматы с газировкой, меню сделали более разнообразным и полезным. Конечно, исчезновение из столовых наггетсов и прочих "вредностей" нравится не всем, поэтому здоровое питание в школах активно пропагандируют и подключают к этому родителей. Им раздают брошюры и просят проверять снеки на "вредность" с помощью специального приложения. Кстати, привлекать шеф-поваров к приготовлению школьной еды стали и в других странах.

Финляндия: бесплатные обеды, которыми можно гордиться

Программа бесплатных ланчей для всех школьников действует в Финляндии с 1948 года. По состоянию на 2014 год на питание одного ученика правительство страны тратит 532 евро в год. Меню довольно разнообразное: дают и мясо, и рыбу, и овощи, и молочные продукты, и, конечно, супы, особенно любимый всеми финнами хернекейтто — гороховый суп с копченой свининой. Также предлагаются блюда для вегетарианцев, представителей разных религиозных конфессий, аллергиков (можно выбрать еду без глютена и лактозы). Поэтому в столовых всегда людно — школьная еда пользуется спросом.

Южная Корея: удобно и разнообразно

В Южной Корее одни из самых сбалансированных школьных обедов в мире. Без них корейским ученикам не обойтись, ведь они могут находиться в школе с 8 утра до 22 вечера! Так что помимо обеда попадают и на другие приемы пищи. Еду детям накладывают на специальный поднос, который разделен на несколько ячеек: для супа, риса, овощей, салатов и фруктов. Это очень удобно. Разные острые супы и обязательная порция риса — основа рациона. К ним добавляется банчан — нечто вроде салатов и закусок, которые стимулируют аппетит, а также молоко или йогурт.

Малайзия: огромный выбор

Исторически сложилось так, что на территории Малайзии мирно сосуществуют малайцы, китайцы и индийцы. У каждого народа свои традиции и, конечно, свои национальные блюда. Это сказывается и на школьном питании, в которое включены блюда трех основных этнических групп, тайская еда, которая просто очень популярна ввиду соседства, и разнообразные европейские кушанья. Так что проблемы отсутствия выбора у малайзийских школьников нет. Еду можно купить в школьном кафетерии по сниженной цене, а дети из малоимущих семей получают обеды бесплатно.

Франция: приблизить школьное питание к ресторанному

Секрет популярности школьных обедов во Франции прост: большая перемена (1–2 часа) и еда, которая не только аппетитно выглядит благодаря умелой сервировке, но и удивляет своим разнообразием — обед состоит из 4–5 блюд и обязательной сырной тарелки. Дают даже сыр с плесенью. Таким образом детей с самых юных лет знакомят с разными вкусами и приучают питаться вкусно и красиво. Обеды частично оплачивает государство, но есть в школе необязательно. Меню на месяц находится в свободном доступе, и если ребенку что-то не нравится, он может во время обеденного перерыва сходить домой или в кафе.

Конечно, сказанное не относится ко всем школам определенной страны. Часто подход к питанию разительно отличается даже в соседних школах. Мы лишь отметили общие тенденции. Кстати, в некоторых странах школьное питание вообще не предусмотрено. Например, в Канаде, Австралии, Вьетнаме родители собирают детям ланчи с собой. Как вы считаете, какая система школьного питания самая правильная? Какие полезные инициативы стоит внедрить в наших столовых, а от чего отказаться навсегда?