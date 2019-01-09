Запомните 20 признаков того, что вам подали неправильно сваренный кофе

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Вкус любого кофе зависит от множества факторов: от сорта самих бобов, способа их обработки и степени обжарки, рецепта приготовления напитка и даже настроения бариста. Все это закулисье нам не показано: обычный потребитель может лишь заказать и надеяться на хорошее совпадение всех условий. Но если что-то пошло не так, это можно легко увидеть по результату, который вы получили в кофейной чашке.