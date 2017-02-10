Оказывается, обычный рис необходимо варить особым способом
Ученые выяснили, что миллионы людей подвергают себя риску из-за неправильного приготовления риса.
Недавние эксперименты показали, что самый распространенный способ приготовления риса — обычная варка в кипятке. А этого недостаточно для выведения мышьяка. Дело в том, что в почве десятилетиями скапливаются промышленные токсины и пестициды, в которых содержится мышьяк. Именно его яды впитываются в корни растений через почву. Употребление такого продукта может вызвать целый ряд проблем со здоровьем, включая болезни сердечно-сосудистой системы, диабет и рак.
Чтобы посмотреть, как меняется уровень мышьяка в рисе, профессор биологических наук из Королевского университета Энди Миэрг провел эксперимент. В телепередаче BBC «Верьте мне, я врач» он приготовил рис тремя разными способами:
- В первом случае он варил рис в пропорции 2:1, как традиционно готовит большинство людей, до полного выпаривания воды.
- Во втором на 5 частей воды он взял 1 часть риса. Когда излишки жидкости слили и замерили уровень содержания мышьяка, оказалось, его количество уменьшилось почти вдвое.
- В третьем случае рис замачивали на ночь. При этом уровень токсинов уменьшился на 80 %.
В ближайшие выходные AdMe.ru собирается поэкспериментировать и приготовить рис новым способом. И предлагает попробовать его своим читателям. Может быть, среди вас уже есть те, кто именно так готовит рис? Делитесь своими мнениями, интересно будет узнать.
Как безопасно приготовить рис:
- Замочите рис на ночь в холодной воде.
- Промойте несколько раз, пока вода не станет прозрачной.
- Сварите рис из расчета 1 часть риса на 5 частей воды и слейте излишки жидкости.
Фото на превью pixabay
По материалам pure, independent, selectscience