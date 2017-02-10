Оказывается, обычный рис необходимо варить особым способом

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Ученые выяснили, что миллионы людей подвергают себя риску из-за неправильного приготовления риса.

Недавние эксперименты показали, что самый распространенный способ приготовления риса — обычная варка в кипятке. А этого недостаточно для выведения мышьяка. Дело в том, что в почве десятилетиями скапливаются промышленные токсины и пестициды, в которых содержится мышьяк. Именно его яды впитываются в корни растений через почву. Употребление такого продукта может вызвать целый ряд проблем со здоровьем, включая болезни сердечно-сосудистой системы, диабет и рак.

Чтобы посмотреть, как меняется уровень мышьяка в рисе, профессор биологических наук из Королевского университета Энди Миэрг провел эксперимент. В телепередаче BBC «Верьте мне, я врач» он приготовил рис тремя разными способами: