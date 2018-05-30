Мы собрали 15 фактов о привычных продуктах, которые удивят даже опытных кулинаров

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Кулинария имеет древнюю историю. Бульон или суп-пюре, стоящие на полке в вашем холодильнике, — это потомки тех примитивных супов, которые 20 тыс. лет назад готовились в шкурах животных. В этой статье мы расскажем о том, как неожиданно и временами небезопасно используются привычные нам продукты.

AdMe.ru предупреждает: даже думая о любимом блюде, мы увеличиваем выброс гормона дофамина. Поэтому чтение статьи может вызвать неожиданный приступ счастья и удовлетворенности жизнью.

1. Из арахисового масла можно получать бриллианты

Из арахисового масла ученые создали бриллианты. Но не спешите на кухню за баночкой любимого лакомства: повторить эксперимент в домашних условиях не удастся. Лишь создав огромное давление (большее, чем в центре Земли), можно превратить масло в драгоценный камень.

2. В Европе XVI века любительниц помидоров считали ведьмами

Если вы храните дома помидоры, то вы ведьма. И, как все представители этой почетной профессии, мечтаете превратиться в вервольфа. Именно так считали в Европе в XVI веке. По поверьям, для полета ведьмы смазывали метлу мазью, в состав которой входит мандрагора. А так как томат очень похож на плоды мандрагоры, он тоже был заклеймен.

3. Колбаса древнее, чем тексты Библии

Колбасы и сосиски древнее, чем Библия. В то время как самые ранние тексты Ветхого Завета были написаны лишь в VIII–VII веках до н. э., колбасы готовились уже 4 000 лет назад древними шумерами. Впоследствии эти мясные продукты пользовались популярностью у древних греков и римлян. Упоминание о кровяной колбасе можно встретить в «Одиссее» Гомера, а древнегреческий поэт Эпихарм, живший в VI–V веках до н. э., написал целую комедию «Колбаса».

4. В Болонье не едят спагетти болоньезе

В Болонье не едят спагетти болоньезе. И попробовать их в Италии не удастся. Вместо спагетти в ресторанах предложат тальятелле — плоскую широкую лапшу, которая подается исключительно с мясным соусом Bolognesе. В последнее время итальянцы готовят любимый соус также с рыбой, овощами и даже тофу (соевым творогом). Но в любом рецепте обязательно содержатся помидоры, благодаря которым Bolognese приобретает традиционный цвет и вкус.

5. Из арахисового масла делают динамит

Применение арахисового масла может быть опасным. Его используют не только в косметических средствах, кулинарии и для изготовления бриллиантов. Масло, получаемое из этих бобов (считать арахис орехом ошибочно, поскольку он представитель семейства бобовых), используют для изготовления нитроглицерина. На основе которого и создают динамит.

6. Клубника, яблоко и роза — родственники

Яблоко, слива, абрикос, персик, айва и груша, а также малина, вишня, черешня и клубника являются родственниками роз, так как входят в семейство розовых. Оно включает в себя множество разнообразных растений — как трав и кустарников, так и деревьев. Это многочисленное семейство очень распространено на нашей планете: одних яблок в 2012 году было произведено более 76 млн тонн.

7. Миндаль — это не орех

Миндаль — это не орехи, а семена одноименного растения, относящегося также к семейству розовых. Плод миндаля несъедобен. Иногда он содержит сразу два ядра. В кулинарии используется только один из видов миндаля — сладкий. Однако существует и горький миндаль, ядра которого более короткие и широкие. Последний содержит в составе большое количество цианида. Если ребенок съест 5–10 семян горького миндаля, он может умереть.

8. Первый томатный кетчуп продавался как лекарство

Томатный кетчуп был выпущен как лекарство. До 30-х годов XIX века считалось, что помидоры ядовиты, соус готовился из рыбы, грибов, мясных продуктов и даже устриц. Но в начале 1830-х годов доктор Джон Кук Беннет объявил о пользе помидоров и томатного кетчупа для лечения диареи. Эта ложная информация спровоцировала рост продаж «медицинского препарата» и стала причиной популярности этого соуса.

9. У человека меньше генов, чем у риса и кукурузы

Как это ни обидно звучит, но у пшеничных хлебцев и кукурузных хлопьев больше генов, чем у человека. Человек по количеству генов в геноме (20,7 тыс.) лишь немного опережает червей (19 тыс.). Однако соперничать по числу генов со своим завтраком мы не в состоянии: геномы пшеницы и риса содержат на 25 тыс. генов больше, чем у нас. К счастью для всего человечества, значение имеет не количество генов, а сложность состоящей из них цепи.

10. Кешью — это семена одноименного дерева

Как и миндаль, кешью не является орехом. То, что мы так привыкли называть, на самом деле семена. Так называемые яблоки кешью (желтые и красные плоды, имеющие форму груши) являются на самом деле не разросшейся частью плодоножки. Они съедобны и обладают насыщенно-сладким вкусом и ароматом. Настоящие плоды имеют форму боксерской груши и растут прямо под яблоком кешью. В них и содержатся семена кешью.

11. Клубника и малина — это не ягоды

То, что мы привыкли называть ягодами, с научной точки зрения не всегда ими являются. Зато помидоры, перец, апельсины, баклажаны, бананы, виноград и киви — это ягоды. Чтобы считаться ягодой, плод должен иметь несколько семян и развиться из цветка с одним пестиком. Поскольку малина и клубника не отвечают последнему условию, а вишня имеет всего одно семя, все они считаются костянками.

12. Существует заменитель пищи

Если вы когда-нибудь мечтали о том, чтобы не тратить много времени на готовку и еду, то радуйтесь: уже существует заменитель пищи — «Сойлент». По заявлению производителя, он содержит все необходимые для взрослого человека элементы. Этот продукт был назван в честь искусственного питания, упоминающегося в романе писателя-фантаста Гарри Гаррисона «Подвиньтесь! Подвиньтесь!» (Make Room! Make Room!).

13. Еда в самолете теряет часть своих вкусовых качеств

Если на борту самолета вам принесут весьма посредственную, на ваш взгляд, еду, не спешите обвинять в этом авиакомпанию. На самом деле пища кажется не такой вкусной, поскольку в воздушном пространстве обоняние и вкус ухудшаются на 20–50 %. Связано это с тем, что на большой высоте влажность воздуха уменьшается. У человека появляется сухость в горле, а мозг медленнее распознает запахи и вкусовые ощущения.

14. Горячий шоколад вкуснее в оранжевой чашке

На восприятие вкуса и аромата пищи оказывает влияние цвет посуды, в которой она подается, а также ее цена и словесное описание. Об этом полезно помнить, когда вы демонстрируете гостям новое блюдо. Горячий шоколад, например, лучше подавать в оранжевой или в кремовой чашке: так он кажется вкуснее.

15. Кокосовую воду можно использовать вместо физраствора

И последнее: если кто-то из ваших знакомых попадет в чрезвычайную ситуацию на необитаемом острове, то вы сможете использовать воду из молодого кокоса для внутривенного введения. Конечно, кокосовая вода (не путайте ее с кокосовым молоком) не является полноценной заменой плазме крови, так как содержит слишком много калия. Это делает ее опасной для людей с почечной недостаточностью и ожогами. Однако она стерильна и в критическом случае (если нет медицинского раствора) может быть введена человеку.

Какие интересные факты о продуктах известны вам? Делитесь ими в комментариях.