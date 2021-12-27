Мы разобрались с тем, как не попасть впросак и купить вкусную красную икру, а не липкое недоразумение

Есть несколько безошибочных способов проверить, настоящая или поддельная нам досталась икра. Вот только очень обидно, заплатив, просто убедиться в том, что вкус не подвел и действительно на бутерброде — жалкое подобие ожидаемого деликатеса.

Мы в AdMe.ru провели долгое время в сети в поисках дельных советов, которые уберегут нас от покупки некачественного продукта. Окончательно запутались и пошли за разъяснениями к технологу пищевого производства, который точно знает, как выбирать красную икру.

Какая тара лучше

Самый лучший вариант — икра в стеклянной таре. Через такую упаковку можно не только увидеть цвет и размер икринок, рассмотреть их на свету, но и убедиться, что в банке нет лишней жидкости. Стеклянную тару можно перевернуть и посмотреть, не прилипла ли икра ко дну или к крышке, или, наоборот, не начало ли содержимое шустро стекать по стенкам. И то и другое свидетельствует о том, что внутри может поджидать неприятный сюрприз. Жестяную банку возможно только внимательно изучить снаружи — не деформирована ли она, не вздута ли изнутри и не провисает ли, если надавить пальцем. Все это признаки неправильного хранения, и даже если икра внутри была настоящая, то, скорее всего, продукт испорчен. Многие советуют потрясти тару, чтобы услышать, насколько свободно упакованы икринки, не плавают ли они в рассоле. Икра в лотках на развес или расфасованная в пластиковые коробочки в магазине только на первый взгляд кажется очевидным выбором. Недобросовестные продавцы иногда подмешивают к настоящим икринкам искусственные, смешивают просроченную или просто лежалую партию со свежей, а чтобы деликатес имел товарный вид и не подсыхал, добавляют сырой яичный желток или подсолнечное масло.

Где покупать

Самый надежный выбор — крупный сетевой или небольшой специализированный магазин. В ларьках и придомовых магазинчиках не только больше шансов купить подделку, но и настоящую икру могли хранить неправильно. Икринки богаты вкусными и полезными жирами, которые портятся, если постоят при комнатной температуре больше нескольких часов. Рекомендованная температура хранения продукта как в закрытой, так и в открытой таре, — от −6 до −4 °C. Если вы заметили, что банки икры стоят не в холодильнике, — откажитесь от покупки в этом месте. Можно брать икру и на рынке, но только на развес. Так вы сможете увидеть, что именно кладут вам в контейнер. Хорошая икра лежит на ложке горкой, не сползает с нее, икринки целые, недавленые, блестящие. Цвет их зависит от вида рыбы. Но не бывает ни слишком бледной, ни чересчур яркой красной икры. Запах у продукта — приятный, но слабый, пахнет скорее морем, а не рыбьим жиром. Нелишним будет спросить у продавца сертификат качества, а если его нет — лучше не рисковать.

Что можно узнать из даты изготовления

В интернете часто можно видеть рекомендацию судить о качестве икры по дате изготовления. Нерест у лососевых рыб зависит от вида и места обитания, к тому же у производителя есть еще месяц от посола деликатеса до того времени, когда продукт должен оказаться в банке. Если на упаковке красной икры указаны зимние месяцы — она приготовлена из замороженных ястыков. Вопреки расхожему мнению, промышленная заморозка не портит продукт, а вот неправильное хранение и разморозка — да. Если не соблюсти все условия, то икринки могут полопаться, потерять цвет, стать липкими. Поэтому у проверенного производителя и продавца можно купить и баночку «зимней» икры с хорошим вкусом. А вот способ нанесения даты изготовления действительно важен. На жестяных банках цифры всегда выбиты изнутри, а не снаружи, на другой таре — нанесены при помощи лазера. В ином случае перед нами подделка.

Читаем этикетку

На этикетке хорошего продукта всегда пишут сорт рыбы — ведь лососевая икра такая разная. Икра горбуши светло-оранжевая, диметром от 3 до 5 мм, с нейтральным вкусом.

У кижуча икра горьковатая, бордовая, диаметром в 3–4 мм.

У нерки икринки тоже слегка горчат, они ярко- или темно-красные, диаметром около 3 мм.

У кеты самые крупные икринки — до 7 мм в диаметре, ярко-оранжевые, с хорошо заметным желтым жировым пятнышком зародыша. Вкус у них, за счет высокой жирности, очень нежный.

Икра форели самая мелкая — около 2 мм, желтые или ярко-оранжевые икринки всегда ощутимо горчат. Также указывают адрес производителя. Если икра произведена в традиционных местах вылова лососевых рыб — на Дальнем Востоке, на Камчатке — это лишний аргумент «за» покупку. Многие предпочитают икру, сделанную по ГОСТу. Если на такой баночке есть еще и надпись «первый сорт» — это гарантия, что внутри икринки только от одного вида рыбы из одной партии. В составе хорошей икры, кроме самого продукта и соли, могут быть лишь консерванты Е200 и Е211.

Как сэкономить на икре

Желающим немного снизить расходы на ценный продукт можно не только ждать акций, но и обратить внимание на икру второго сорта. В баночке с такой надписью будет в основном икра горбуши с небольшим добавлением какой-то более деликатесной, может содержаться оболочка — ястык, продукт будет из разных партий и более соленый — вместо обычных 4 % до 8 %. И тем не менее это будет красная икра — вкусная и натуральная. Для украшения блюд можно взять имитированную икру — хорошего качества гранулированный продукт и по внешнему виду, и по вкусу очень близок к натуральному.

Мифы об искусственной икре

Производители искусственной икры совершенствуют свой продукт день ото дня. Многие признаки, по которым можно было отличить такую икру от натуральной, уже не работают. Так, на смену капсулированной имитации — плотным однородным шарикам — пришла гранулированная. У этой икринки имеют разный размер и форму и нежную лопающуюся оболочку. Для ароматизации и наполнения используют лососевый жир, что по аромату и вкусу приближает продукт к настоящей икре, а внутри можно различить сфальсифицированный «глазок» зародыша.