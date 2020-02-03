Мы проверили 10+ хитростей из интернета, авторы которых обещали прокачать наши кулинарные навыки

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Можно без преувеличения сказать, что количество кулинарных сайтов в интернете исчисляется десятками тысяч, а видеороликов на ту же тему — миллионами. Что уж говорить о советах, следуя которым, кажется, можно научиться готовить не хуже мишленовских поваров. Но не все они одинаково полезны, а отличить работающий от неработающего можно только одним способом: проверив его лично.

AdMe.ru вооружился советами, продуктами и кухонным инвентарем, чтобы узнать, стоит ли брать на заметку многочисленные кулинарные хитрости из сети. А в конце вас ждет видео, которое поможет тем, кто мечтает стать кондитером.

Отварить картофель перед запеканием

Совет: чтобы запеченный картофель получился хрустящим снаружи и пюреобразным внутри, разрежьте его на дольки, отварите почти до готовности, а потом запекайте в духовке. Вывод: работает. По вкусу дольки получаются похожими на те, что подают в сетевых ресторанах. Однако пользы в них гораздо больше, и это отличный вариант для тех, кто следит за фигурой, ведь при запекании масло можно не использовать или обойтись буквально несколькими каплями.

Сварить идеальные яйца всмятку

Совет от Гордона Рамзи, который он дал в одной из передач цикла «Домашняя кухня»: чтобы получить идеальные яйца всмятку, варите их 4,5 минуты. Вывод: работает. Яйца категории CО весом от 65 до 75 г получались именно такими, как и обещал повар.

Заменить часть соли чем-то кислым

Совет: если блюдо, которое вы готовите, кажется вам недостаточно соленым, попробуйте заменить часть соли чем-то кислым, например любым уксусом, который вам нравится, или лимонным соком. Вывод: работает, но с оговорками. Лимонный сок делает блюдо на вкус более соленым, однако и кислоты добавляет. Поэтому, если вы не хотите, чтобы ваше кушанье немного «кислило», просто посолите его как обычно.

Извлечь максимум вкуса из черного перца

Совет: не кладите в еду готовый порошок из черного перца. Обжарьте горошины перца на сухой сковороде, положите между двумя кухонными полотенцами и раздробите скалкой или той же сковородой. Вывод: работает. Аромат перца чувствуется еще во время жарки, а раздробленные горошины пахнут даже на расстоянии нескольких метров. Однако если вы не любите слишком насыщенный вкус специй, этот метод использовать не стоит.

Снять кожицу с томатов с помощью кипящей воды

Совет: чтобы снять кожицу с томатов, сделайте крестообразные надрезы и поместите их в кипящую воду. Через минуту переложите томаты в ледяную воду, чтобы они не стали вареными. Вывод: работает, но очень важно не передержать плоды в кипящей воде. И еще совет: старайтесь удалять только кожицу, не задевая мякоть прямо под ней, — итальянские повара считают, что именно там содержится больше всего полезных веществ.

Быстро очистить чеснок

Совет: если вам нужно очистить большое количество чеснока, разделите головку на зубчики и замочите в холодной воде примерно на полчаса. Вывод: работает. Кожица снимается легко и быстро вместе с тончайшими пленочками, очистить которые, как правило, сложнее всего.

Определить степень прожарки мяса по ладони

Совет: чтобы понять степень прожарки стейка, сложите пальцы определенным образом, а затем надавите на «подушечку» под большим пальцем. Затем надавите на готовящееся мясо, и если степень упругости будет такой же, как на руке, вы получили нужную прожарку. Вывод: работает, но нужен опыт. Первые несколько раз будет сложно оценивать «одинаковость», однако после нескольких тренировок вы сможете безошибочно определять готовность куска. И не забудьте дать мясу «отдохнуть» на тарелке 5–10 минут, иначе после того, как вы его разрежете, весь сок из него вытечет.

Легко и быстро нарезать лук кубиками

Совет: чтобы быстро и красиво нарезать лук, разделите луковицу на 2 части, затем сделайте несколько параллельных надрезов перпендикулярно хвостику — ширина зависит от того, какого размера кубики вам необходимы. И наконец надрежьте параллельно доске, ведя нож немного вниз. Вывод: работает. Этим способом могут воспользоваться даже новички, так как он не требует особых навыков работы с ножом.

Замачивать курицу в рассоле перед запеканием

Совет: чтобы курица получилась мягкой и сочной, перед приготовлением ее нужно вымочить в солевом растворе от 8 до 12 часов. Вывод: работает. Мясо, которое запекалось в пакете, получилось более сочным и нежным, чем обычно.

Варить рис под крышкой, не открывая

Совет: варить рис 15 минут на медленном огне, ни в коем случае не снимая крышку после закипания воды. Пропорции риса и воды должны составлять 1 к 1,5. Вывод: не работает. Рис получился недоваренным, даже несмотря на то что в процессе приготовления пришлось долить немного жидкости. Возможно, это работает только с длиннозерным рисом, а для круглого — как в нашем случае — следует увеличить количество воды и время варки.

Наточить нож о низ тарелки

Совет: если у вас под рукой нет бруска, попробуйте наточить нож о нижнюю кромку тарелки. Вывод: не работает. Во-первых, было сложно найти подходящую тарелку с необработанной кромкой, во-вторых, звук был очень неприятным, и в-третьих, нож, кажется, еще больше затупился.

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