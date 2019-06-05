Мы нашли 12 безумно вкусных заправок для блюд, которые готовятся за пару минут

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Долгожданное лето — повод не только наконец заполучить бронзовый загар, но и насладиться сезонными овощами и фруктами. А чтобы овощные салаты и другие блюда не надоедали, стоит оттенить их вкус легкими заправками и соусами, которые можно приготовить за пару минут.