Мы нашли 12 безумно вкусных заправок для блюд, которые готовятся за пару минут

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Долгожданное лето — повод не только наконец заполучить бронзовый загар, но и насладиться сезонными овощами и фруктами. А чтобы овощные салаты и другие блюда не надоедали, стоит оттенить их вкус легкими заправками и соусами, которые можно приготовить за пару минут.

Мы в AdMe.ru любим вкусно поесть и всегда готовы поделиться с вами нашими лучшими быстрыми рецептами.

Азиатская заправка

  • Подходит для: азиатских салатов, салатов с курицей и овощами, салатов с отварным мясом.
  • Приготовление: все жидкие ингредиенты смешать в закрытой емкости, встряхнуть и залить в салат. Сверху посыпать кунжутом и перемешать.

Псевдогреческий соус

  • Подходит для: отварного молодого картофеля, драников, в качестве соуса к баклажанам и кабачкам, к домашней шаурме, а также к отварной куриной грудке для разнообразия диетического меню.
  • Приготовление: чеснок пропустить через пресс, огурец мелко нарезать или натереть, зелень измельчить. Все ингредиенты добавить в йогурт. Можно использовать свежий огурец, но тогда следует дополнительно посолить соус.

Салатная заправка с уксусом и горчицей

  • Подходит для: винегрета, салатов с вареным картофелем и другими вареными овощами, салатов с отварным мясом.
  • Приготовление: смешать уксус с горчицей, добавить соль и перец по вкусу и постепенно влить оливковое масло. Готовую заправку добавить в салат.

Лимонно-чесночная заправка

  • Подходит для: салатов из свежих овощей, салатов с рыбой и с маслинами.
  • Приготовление: взбить бальзамический уксус с лимонным соком, добавить горчицу, соль и перец по вкусу и постепенно влить оливковое масло. Затем добавьте чеснок, и можно заправлять салат.

Медово-горчичная заправка

  • Подходит для: салатов из зелени и листовых овощей, азиатских салатов из овощей с курицей.
  • Приготовление: смешать мед и горчицу, добавить цедру и лимонный сок, масло, затем тимьян и чили по вкусу.

Соус «Дружный»

  • Подходит для: отварного картофеля, куриной грудки, отварного мяса и в качестве пасты для бутербродов с овощами.
  • Приготовление: натереть или измельчить ножом сыр, пропустить чеснок через пресс и смешать с сыром, заправить майонезом или сметаной и добавить мелко порубленную зелень.

Сливочный карри

  • Подходит для: мясных салатов, риса, салатов с курицей, а также для готовых блюд из птицы в качестве соуса.
  • Приготовление: взбить майонез и йогурт с лимонным соком, добавить карри, мед, соль и острый перец по вкусу и тщательно перемешать.

Масляно-горчичная заправка

  • Подходит для: овощных салатов, салатов с рыбой, блюд из отварных овощей.
  • Приготовление: смешать ингредиенты и заправить салат.

Сметанно-горчичная заправка

  • Подходит для: салатов из овощей с бобовыми (горохом, фасолью, чечевицей) и отварным мясом.
  • Приготовление: смешать ингредиенты.

Горчичная заправка

  • Подходит для: салатов из свежих и отварных овощей, салатов с бобовыми или с мясом.
  • Приготовление: смешать йогурт с горчицей, добавить уксус, соль и перец по вкусу.

Молдавский чесночный уксус (муждей)

  • Подходит для: мясных блюд, нарезок, блюд из бобовых.
  • Приготовление: почистить чеснок и пропустить через пресс, добавить воду, соль и чеснок. Можно употреблять сразу или дать настояться для более выраженного вкуса.

Шведский майонез

  • Подходит для: мясных салатов, салатов из вареных и маринованных овощей, можно использовать как соус к мясу или овощам.
  • Приготовление: смешать все ингредиенты.

Наверняка каждый из соусов в этом списке найдет своего ценителя. А какие рецепты придумали вы?

Фото на превью Depositphotos.com

  • 37
    2
  • 615
  • 11
  • 17k

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