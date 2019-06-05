Мы нашли 12 безумно вкусных заправок для блюд, которые готовятся за пару минут
Долгожданное лето — повод не только наконец заполучить бронзовый загар, но и насладиться сезонными овощами и фруктами. А чтобы овощные салаты и другие блюда не надоедали, стоит оттенить их вкус легкими заправками и соусами, которые можно приготовить за пару минут.
Мы в AdMe.ru любим вкусно поесть и всегда готовы поделиться с вами нашими лучшими быстрыми рецептами.
Азиатская заправка
- Подходит для: азиатских салатов, салатов с курицей и овощами, салатов с отварным мясом.
- Приготовление: все жидкие ингредиенты смешать в закрытой емкости, встряхнуть и залить в салат. Сверху посыпать кунжутом и перемешать.
Псевдогреческий соус
- Подходит для: отварного молодого картофеля, драников, в качестве соуса к баклажанам и кабачкам, к домашней шаурме, а также к отварной куриной грудке для разнообразия диетического меню.
- Приготовление: чеснок пропустить через пресс, огурец мелко нарезать или натереть, зелень измельчить. Все ингредиенты добавить в йогурт. Можно использовать свежий огурец, но тогда следует дополнительно посолить соус.
Салатная заправка с уксусом и горчицей
- Подходит для: винегрета, салатов с вареным картофелем и другими вареными овощами, салатов с отварным мясом.
- Приготовление: смешать уксус с горчицей, добавить соль и перец по вкусу и постепенно влить оливковое масло. Готовую заправку добавить в салат.
Лимонно-чесночная заправка
- Подходит для: салатов из свежих овощей, салатов с рыбой и с маслинами.
- Приготовление: взбить бальзамический уксус с лимонным соком, добавить горчицу, соль и перец по вкусу и постепенно влить оливковое масло. Затем добавьте чеснок, и можно заправлять салат.
Медово-горчичная заправка
- Подходит для: салатов из зелени и листовых овощей, азиатских салатов из овощей с курицей.
- Приготовление: смешать мед и горчицу, добавить цедру и лимонный сок, масло, затем тимьян и чили по вкусу.
Соус «Дружный»
- Подходит для: отварного картофеля, куриной грудки, отварного мяса и в качестве пасты для бутербродов с овощами.
- Приготовление: натереть или измельчить ножом сыр, пропустить чеснок через пресс и смешать с сыром, заправить майонезом или сметаной и добавить мелко порубленную зелень.
Сливочный карри
- Подходит для: мясных салатов, риса, салатов с курицей, а также для готовых блюд из птицы в качестве соуса.
- Приготовление: взбить майонез и йогурт с лимонным соком, добавить карри, мед, соль и острый перец по вкусу и тщательно перемешать.
Масляно-горчичная заправка
- Подходит для: овощных салатов, салатов с рыбой, блюд из отварных овощей.
- Приготовление: смешать ингредиенты и заправить салат.
Сметанно-горчичная заправка
- Подходит для: салатов из овощей с бобовыми (горохом, фасолью, чечевицей) и отварным мясом.
- Приготовление: смешать ингредиенты.
Горчичная заправка
- Подходит для: салатов из свежих и отварных овощей, салатов с бобовыми или с мясом.
- Приготовление: смешать йогурт с горчицей, добавить уксус, соль и перец по вкусу.
Молдавский чесночный уксус (муждей)
- Подходит для: мясных блюд, нарезок, блюд из бобовых.
- Приготовление: почистить чеснок и пропустить через пресс, добавить воду, соль и чеснок. Можно употреблять сразу или дать настояться для более выраженного вкуса.
Шведский майонез
- Подходит для: мясных салатов, салатов из вареных и маринованных овощей, можно использовать как соус к мясу или овощам.
- Приготовление: смешать все ингредиенты.
Наверняка каждый из соусов в этом списке найдет своего ценителя. А какие рецепты придумали вы?
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