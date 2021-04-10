Местные жители вспомнили 20+ блюд, которые помогут иностранцу полностью прочувствовать страну

Колбаски, роллы или суп фо бо давно стали кулинарными визитными карточками стран, в которых их придумали. Чтобы попробовать эти угощения, совсем не обязательно ехать в Германию, Японию или Вьетнам. Но в каждом государстве есть блюда, известные лишь местным. Такие рецепты бережно передаются из поколения в поколение. Чтобы отыскать эти кушанья даже на их родине, придется сильно постараться.

AdMe.ru составил подборку блюд, которые местные и туристы рекомендуют попробовать, чтобы проникнуться духом страны.

1. ЮАР — пудинг мальва: «Это как объятия любящей мамы в моменты, когда вам больно»

Запеченный карамельный пудинг, приготовленный из муки, масла, абрикосового джема, уксуса, пищевой соды и разрыхлителя. Как только его достают из духовки, тут же поливают сгущенным молоком. © Babet Becker / Quora

2. Германия — кезешпецле: «Обожаю это блюдо. Яичная лапша с сыром, беконом и хрустящим жареным луком»

3. Индонезия — темпе: «По сути это тофу, но приготовленный иначе. Вам может не понравиться сладкая версия, так что советую жареный темпе»

4. Шри-Ланка — кирибат: «Рис, сваренный в густом кокосовом молоке. Лучше всего есть с лунумирис — пастой из перца чили, специй и вяленого тунца»

5. Бразилия — байау де дойс: «Смесь риса и фасоли, иногда с мясом»

«Мы настолько обожаем рис и фасоль, что это блюдо разделило страну на 2 непримиримые части: одни кладут рис на фасоль, а другие — наоборот. Чтобы смягчить противостояние, некоторые рестораны смешивают ингредиенты».

6. Ирландия — картофельный хлеб: «Можно съесть с маслом и жареной картошкой или намазать медом. Завтрак без него не завтрак»

7. Турция — искендер кебаб: «Кусочки слоеного лаваша, мясо и томатный соус. Подается с густым йогуртом. А потом магия: все поливается топленым маслом»

8. Шотландия — макаронный пирог: «Встречаюсь с шотландцем. Лучшее, что обнаружила, — пирог с макаронами и сыром. Это невероятно!»

9. Вьетнам — тхит хо тау: «Вы ни за что не найдете это классическое блюдо в ресторанах. Не знаю почему. Но у любого вьетнамца оно вызывает ностальгию»

«Свиная грудинка, покрытая карамелью, плюс яйца, тушенные в кокосовой воде. Чаще блюдо готовят из свинины: это дешевле и полезнее. В любом случае пальчики оближешь».

10. Словакия — галушки с маком: «Это похоже на пельмени, только сладкие. Украшаются маком, смешанным с сахарной пудрой»

11. Иран — мораса поло: «Основные ингредиенты — курица, рис, шафран, барбарис, фисташки, миндаль и изюм»

12. Таиланд — клейкий рис с манго: «Свежий манго подается со сладким клейким рисом и кокосовым сиропом. Иногда украшается жареным рисом сверху. Ну очень вкусно!»

13. Франция — крозе: «Это фирменное блюдо Савойи — паста квадратной формы, которую делают из гречихи. Крозе не слишком известно даже за пределами региона»

14. Израиль — биссли: «Да, внешне это похоже на собачий корм, но, боже, как вкусно. Жаренные во фритюре макароны со специями»

«Мои любимые — со вкусом барбекю, лука, пиццы и с дымком. Еще есть со вкусом арахисового масла или шоколадного крема. Мало кто за пределами Израиля знает, что это такое».

15. Канада — мороженое «Лунный туман»: «Cо вкусом жвачки, банана и винограда. Уверяю, это не похоже ни на что из того, что вы когда-либо пробовали. Купить можно только в Новой Шотландии. А еще у него потрясные цвета»

16. Португалия — баба де камело: «Название переводится как „верблюжья слюна“. Это карамельный мусс, посыпанный слоеным миндалем. Если не пробовали, жизнь прожита зря»

17. Пуэрто-Рико — пиононо: «Блюдо из спелого банана с начинкой из фарша, обжаренное во фритюре. Умопомрачительно вкусно»

18. Нидерланды — гюцпот: «Известное местное блюдо, которое представляет собой пюре из картофеля, моркови и лука»

19. Швеция — истербанд: «Ферментированная свиная колбаска, начиненная рисом и другими ингредиентами»

«Ее нужно медленно жарить на масле. Вкус уникальный. Покупаю ее тоннами, когда приезжаю в родной город дважды в год».

20. Фиджи — кокода: «Рыба, запеченная в соке лимона или лайма, кокосовых сливках с луком, чили, помидорами, болгарским перцем и диким папоротником. Рай в тарелке»

21. Швейцария — рёшти: «Вообще-то я не большой любитель картофеля, но мог бы есть рёшти весь день»

22. Румыния — сармале: «У рулетиков с фаршем и вареной капустой райский вкус. Бабуля готовит их восхитительно»

23. Норвегия — пиннекьётт: «Вяленая баранина, которую готовят больше суток. Обычно подают с брюквой и морковным пюре»