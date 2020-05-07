Люди показали, как им удалось похудеть благодаря специальному режиму питания

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Интервальное голодание — это режим питания, который предполагает отказ от пищи в течение 16 часов. Есть можно в оставшиеся 8 часов. Благодаря этому методу тело сжигает жировые запасы и человек худеет.

AdMe.ru стало интересно, какого результата можно добиться с помощью такой хитрости, поэтому мы взглянули на фото людей, которые попробовали интервальное голодание на себе.

1. «Так счастлива со своим новым лицом!»

2. Минус 59 кг

3. Результат 10 месяцев интервального голодания

4. «Сбросила 40 кг и теперь могу надеть школьную форму, которую носила 13 лет назад»

5. От 180 к 101 кг

6. «Мой результат с апреля 2018 года — минус 45 кг»

7. 4 месяца, 14 кг

8. Разница между фото — 7 месяцев и 7 размеров одежды

9. «Я всегда старалась сбросить вес, но только интервальное голодание по-настоящему мне помогло»

10. «Лучше я буду носить на руках эти дополнительные 45 кг»

11. «Уже потеряла 18 кг и продолжаю работать над улучшением своей фигуры»

12. «Я мечтала об этом моменте последние 2 года и сомневалась в том, что получится. Но теперь я могу отпраздновать похудение на 45 кг»

13. «В начале прошлого года я весил 122 кг, теперь 81. И как я выгляжу?»

14. «Мне понадобился 1 год, чтобы сбросить 56 кг»

15. «Смогла похудеть на 63 кг и не останавливаюсь на достигнутом»

16. Разница между этими фотографиями — 18 месяцев и 30 кг

17. «Сбросила 18 кг за 7 месяцев. Не могу поверить, что это мое новое лицо»