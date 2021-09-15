Люди показали, чем на самом деле кормят в больницах разных стран

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Здоровое питание способствует увеличению продолжительности жизни; улучшает состояние кожи, зубов и глаз; повышает иммунитет; укрепляет кости; а также снижает риск развития многих заболеваний. Конечно, каждый пациент больницы ожидает, что в специальном медицинском учреждении ему предложат именно такой рацион.

Мы в AdMe.ru захотели посмотреть, как справляются с этим заданием в разных странах.

1. Швейцария

2. Израиль

«Было по-настоящему вкусно».

3. Россия

4. Германия

«Что плохого я сделала человеку, который приготовил для меня эту еду?»

5. Норвегия

6. Финляндия

7. Япония

8. Чехия

9. Великобритания

10. Тайвань

11. Дания

12. Польша

13. Канада

14. США

15. Австралия

16. Исландия