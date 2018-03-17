12 трендов кулинарии, которые вызывают разные эмоции, но будут с нами в 2018-м

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Модные тренды не обходят стороной еду, и просто «полезно» — уже не так привлекает, как «полезно» и «интригующе». Посмотрим, чем вкусным и красивым порадует 2018 год и какие фуд-фишки подхватят пользователи соцсетей. Прогнозы делают крупные компании и блогеры.

А мы в AdMe.ru собрали все самые интересные или неоднозначные продуктовые тренды, которые не сдают позиций или только зарождаются, и спешим поделиться с вами.

1. Черная еда

Если говорить о «черном тренде», то он сохранится, но вот состав изменится значительно: если раньше это были чернила каракатицы и активированный уголь, то теперь данные составляющие отходят на задний план, но все же не покидают нас окончательно. Черный 2018-го — это больше естественности: блюда из водорослей, двойные порции какао, черный рис и бобы, использование черного кунжута, ягод и маслин.

2. Съедобные цветы

Звезды кулинарии и любители используют цветы для украшения своих блюд уже несколько лет. Периодически это вызывало споры, когда в блюдах были замечены цветы, непригодные в пищу, а значит, возможно, подвергавшиеся химической обработке. В 2018 году «цветочный тренд» обретает новые грани. Во-первых, многие повара утверждают, что используют только съедобные цветы, поэтому блюдо абсолютно безопасно. Во-вторых, цветы теперь нужны не только для украшения, а чтобы разнообразить аромат и вкус блюд.

3. Гавайский «салат-сашими»

Поке — крайне популярный на Гавайях салат — своебразная замена сашими. В нем используются разные виды сырой рыбы, и в 2018 году ему прогнозируют небывалый всплеск популярности. Буквальный перевод «поке» — «нарезать кубиками». В классическом варианте можно выбрать вид рыбы, наполнители, зелень, соус — и затем перемешать. Европейские повара уже отмечают востребованность блюда в заведениях и стараются создавать как классику, так и разные вариации салата.

4. Суперпорошки и модная мука

К уже известным видам полезной муки (льняной, рисовой, кокосовой) добавится новый, которому также прочат колоссальную популярность. Мука из маниока, растения из Азии и Южной Америки, не содержит глютена, а ее полезные свойства помогают в нормализации веса и профилактике онкологических заболеваний. Весь этот потенциал предстоит раскрыть поварам в 2018 году. С суперпорошками многие повара и приверженцы ЗОЖ уже знакомы, и сдавать своих позиций они не собираются. Их добавляют в еду для пользы и вкуса, и это может быть практически любое блюдо. Спирулина, моринга, мака или какао? Да, заверните! А знаменитое желтое латте и «золотое молоко» готовят с добавлением куркумы.

5. Моктейли

Моктейли — это безалкогольные напитки для тех, кто хочет красоты оформления, но не хочет алкогольных составляющих. В этом году ожидаема креативность не столько в оформлении, сколько в полезных ингредиентах. А вот форма подачи может быть простой и стильной. Модные акценты — цветы, порошки, черный цвет — прекрасно могут проявить себя в новых моктейлях года.

6. Сырный чай

Чай с сыром — звучит странно, но, оказывается, это вкусно. Придумали этот сырный напиток в странах Азии, но он понемногу пробирается на Запад, и в этом году у него есть все шансы получить широкую популярность. Основа напитка — черный, зеленый или фруктовый чай. В него добавляют лед и взбитый в пену сливочный сыр. Нежный вкус такого чая могут дополнять фруктовые и карамельные сиропы, мед, молоко. Уже разрабатываются новые рецепты на основе других сыров, например сыра с плесенью. А почему бы и нет?

7. Яичница в облаке

Это «яичное облако» не фуд-новичок, но тем не менее его популярность среди любителей красивой подачи не ослабевает. Выглядит очень эффектно! «Яичница в облаках» — это взбитый белок, запеченный в духовке, с последующим добавлением желтка. Оригинальный завтрак или закуска — и главная ее особенность в том, что у каждого кулинара она получается по-разному.

8. Фрозе (Frozen Rosé)

Этот освежающий напиток удерживает свои позиции уже несколько лет и не собирается их сдавать. Его ингредиенты — розовое вино, клубничный сироп и сок лимона. Такой состав — классика, но можно разнообразить напиток и другими фруктовыми или сладкими нотками. Популярность в соцсетях ему обеспечили эффектный вид и чудесный вкус: настоящее летнее чудо. Важно использовать темно-розовое вино, потому что после заморозки напиток немного осветляется.

9. Пончики-спагетти

Симпатичный гибрид пончика и омлета со спагетти (frittata di spaghetti) придумали в США и представили на ярмарке уличной еды Smorgasburg. С тех пор spaghetti donuts пошли в народ. Для их приготовления нужны обычные формочки — и теперь, как говорят изобретатели, спагетти стало удобно есть. Представители Pop Pasta продают свои модные пончики в модном месте: на Бруклинском блошином рынке, который славится уличной едой.

10. Безотходное производство

Пищевые отходы — реальная проблема, подумали рестораны и решили пересмотреть свой подход к тому, что именно нужно выбрасывать. Вслед за модными поварами тренд подхватили кулинары-любители и стали живописно украшать блюда кореньями, стебельками и цедрой. И не только украшать — такие ингредиенты как, например, ботва моркови, оказывается, могут оттенить вкус песто, а коренья — вкус супа. Говорят, это только начало всемирного «экологического» тренда.

11. Кофе в вафельных стаканчиках

По мнению пользователей, такая подача кофейных напитков скорее эффектна, чем удобна, но тем не менее эта задумка все еще популярна. Растянуть удовольствие надолго не получится, ведь рожок-стаканчик держит форму около 15 минут. Хотя для кофейных изысков используют максимально крепкие и плотные вафельные стаканчики. В основе кофе в рожке тоже лежит принцип экологичности и безотходного производства. Ну и красота, конечно.

12. Функциональные грибы

Так называемые функциональные грибы обещают выйти в широкий мир из мира мало кому известных пищевых добавок. И скоро все будут знать такие названия, как рейши или чага. А может, и кардицепс. Эти грибные вкусы повара предлагают использовать во многих блюдах, но неожиданно идеальный вариант должен быть в сочетании с шоколадом, кофе и какао. И первые такие смеси уже есть в продаже.

Что думаете о модных тенденциях? А может быть, что-то используете в своих кулинарных экспериментах?